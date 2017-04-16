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 Политика Украины
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Все про:Саакашвили (1803) СБУ (13979)

 Саакашвили: "На основании письма СБУ отменили вид на жительство моему брату Давиду"

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявляет, что его брата Давида лишили права на постоянное проживание в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

"Ну очень низко! Бизнесменов, которые нас поддерживают закрывают, а олигархов никто не трогает. Еще я вчера (13 апреля. - Ред.) узнал, что на основании письма СБУ отменили вид на жительство моего брата, Давида Саакашвили и он обязан покинуть Украину", - написал политик.

"Ничего, прорвемся! Все это еще раз доказывает, что мы на правильном пути", - добавил он.

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