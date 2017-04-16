 Пасхальная ночь по всей Украине прошла без происшествий, - полиция

Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно, нарушений публичной безопасности и порядка не допущено, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
"Благодаря принятым правоохранительным мероприятиям, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено", - заявили в полиции.
Во всех регионах страны в ночь с 15 на 16 апреля состоялись пасхальные богослужения в более 15,6 тысячах культовых сооружений. Участие в мероприятиях приняли участие более 7,8 миллионов человек.
Многочисленные культовые богослужения состоялись в Днепропетровской (1 миллион человек), Львовской (830 тысяч), Тернопольской (650 тысяч) и Одесской (620 тысяч) областях.
Публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,7 тысячи полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии.
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ЗІ СВЯТОМ ВАС, ВЕЛЬМИШАНОВНЕ ПАНСТВО!
ХРЕСТОС ВОСКРЕС! ХРЕСТОС ВОСКРЕС! ХРЕСТОС ВОСКРЕС!
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Це звідціля.
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Поздравляю украинцев и всех, кто желает Украине мира, добра, процветания, с Великоднем!
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хромосома же=))))
Здравствуй жопа Новый Год
В Петербурге установили новогоднюю ель
,,- Ночью видела, как устанавливали. Думала, может, сцену для гуляний ставят. Проснулась - ёлка, - рассказала очевидица в соцсетях. По мнению петербуржцев, кто-то просто перепутал Пасху с Рождеством. "
https://news.rambler.ru/crazy-world/36629603-v-peterburge-ustanovili-novogodnyuyu-el/
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