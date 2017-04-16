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 Пасхальная ночь по всей Украине прошла без происшествий, - полиция

Наиболее многочисленные богослужения состоялись в Днепропетровской и Львовской областях.

Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно, нарушений публичной безопасности и порядка не допущено, передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Благодаря принятым правоохранительным мероприятиям, а также благодаря пониманию со стороны граждан нарушений публичной безопасности и порядка не допущено", - заявили в полиции.

Во всех регионах страны в ночь с 15 на 16 апреля состоялись пасхальные богослужения в более 15,6 тысячах культовых сооружений. Участие в мероприятиях приняли участие более 7,8 миллионов человек.

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Многочисленные культовые богослужения состоялись в Днепропетровской (1 миллион человек), Львовской (830 тысяч), Тернопольской (650 тысяч) и Одесской (620 тысяч) областях.

Публичную безопасность и порядок во время пасхальных богослужений обеспечивали 22,7 тысячи полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии.
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Бо любить Господь Україну.Хай щезне нечесть кацапська з лиця землі.
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Ждёмс романтически-фантастические поздравления от мечтателя Авакова))) .Христос Воскрес!
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Естественно,власть шатуна не запускала и всё спокойно
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Пасхальная ночь по всей Украине прошла без происшествий, - полиция - Цензор.НЕТ 9149

ЗІ СВЯТОМ ВАС, ВЕЛЬМИШАНОВНЕ ПАНСТВО!
ХРЕСТОС ВОСКРЕС! ХРЕСТОС ВОСКРЕС! ХРЕСТОС ВОСКРЕС!
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Спасибо! И вас так же. Только это какой-то французский ресторан на фотке.
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Во истину воскрес!
Поздравляю украинцев и всех, кто желает Украине мира, добра, процветания, с Великоднем!
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Сейчас понаедаются,понапиваются и начнется...
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Чи про 13 стульев Ильфа и Петрова? (Когда братья всю капусту в старушек пожрали).
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КАЦАПЫ шо с них взять=))))))
хромосома же=))))

Здравствуй жопа Новый Год
В Петербурге установили новогоднюю ель
,,- Ночью видела, как устанавливали. Думала, может, сцену для гуляний ставят. Проснулась - ёлка, - рассказала очевидица в соцсетях. По мнению петербуржцев, кто-то просто перепутал Пасху с Рождеством. "
https://news.rambler.ru/crazy-world/36629603-v-peterburge-ustanovili-novogodnyuyu-el/

Пасхальная ночь по всей Украине прошла без происшествий, - полиция - Цензор.НЕТ 8981
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПасхальная ночь по всей Украине прошла без происшествий, - полиция
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