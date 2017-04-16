 Азербайджан проводит широкомасштабные учения с целью проверки боевой готовности войск

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.
"В учениях будут задействованы до 30 тысяч военнослужащих личного состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе учений будут отработаны различные способы ведения современного общевойскового боя и операций в сложных рельефных условиях.
Кроме этого, будут выполнены задачи по передислокации войск и пунктов управления в районы оперативного назначения, сбора и отправки мобилизационных ресурсов по назначению, созданию ударных группировок и их применению на избранных направлениях, переводу военной авиации на запасные аэродромы, а также выводу ракетных и артиллерийских войск на временные огневые и стартовые позиции.
Учения продлятся до 21 апреля.
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усі учбові цілі мають бути на окупованому армянами Карабасі - а там уже таке - влучив чи не влучив...
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Надеюсь планово, а не из-за Карабаха..не время ещё.
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