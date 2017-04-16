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Все про:Азербайджан (262) учения (1656)

 Азербайджан проводит широкомасштабные учения с целью проверки боевой готовности войск

В воскресенье, 16 апреля, в Азербайджане стартуют широкомасштабные учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях, приближенных к боевым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

"В учениях будут задействованы до 30 тысяч военнослужащих личного состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе

Как отмечается, в ходе учений будут отработаны различные способы ведения современного общевойскового боя и операций в сложных рельефных условиях.

Кроме этого, будут выполнены задачи по передислокации войск и пунктов управления в районы оперативного назначения, сбора и отправки мобилизационных ресурсов по назначению, созданию ударных группировок и их применению на избранных направлениях, переводу военной авиации на запасные аэродромы, а также выводу ракетных и артиллерийских войск на временные огневые и стартовые позиции.

Учения продлятся до 21 апреля.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Минобороны Азербайджана сообщило об артударе по армянскому опорному пункту в зоне карабахского конфликта. ВИДЕО
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не робіть наших помилок -- даремної трати боєприпасів...
усі учбові цілі мають бути на окупованому армянами Карабасі - а там уже таке - влучив чи не влучив...
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Усі держави старанно демонструють м"язи, і все це через ненормального агресивного миршавого карлика і його рабську парафію.
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з ціллю перевірки бойової готовності та виявлення неісламських елементів у армії
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Сцуко..)) Не дают покоя Хуйлу-батюшке со свсех сторон..теперяче азейбарджанские биндеравцы железом тряхнули.
Надеюсь планово, а не из-за Карабаха..не время ещё.
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Как раз время. И не только Карабах,но Иреванское ханство освобождать,которое им подарило мировое массонство.Перепись царя российского в 1860г.-99% одэры. Одэров 60млн.Это ИндоПэриджан(ГрекоАнар(Рим) и родина Всех религий мира. А Бэнди Бала Од(Понти Пилат) пер с одэри Слуга(Всевышнего) дите огонь.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАзербайджан проводит широкомасштабные учения с целью проверки боевой готовности войск
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