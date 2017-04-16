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 К Пасхе в Риме и Ватикане полиция усилила меры безопасности

Так, на подходах к площади Святого Петра устанавливают металлоискатели и аппараты для сканирования с багажными лентами.

Как передает Цензор.НЕТ, в Риме и Ватикане накануне Пасхи правоохранители значительно усилили меры безопасности, сообщает 112 Украина со ссылкой на Euronews.

Такие действия были предприняты в связи с недавними терактами в европейских городах и в христианских храмах Египта.

Так, на подходах к площади Святого Петра устанавливают металлоискатели и аппараты для сканирования с багажными лентами. Площадь и улицы патрулируют тысячи полицейских и военных.

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Подобная ситуация сложилась и в Риме, где особое внимание уделено храмам и туристическим достопримечательностям. По всему городу установлены элементы новой системы видеонаблюдения, сообщает агентство.




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Фсё правильно, нужно остерегаться казламордых кацапов...
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И за все эти неудобства нужно благодарить лично путлера.
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тільки чомусь італійці з козломордими ледве не в засос цілуються...
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Щедро платять тому і цілуються...Але ж вони все чудово розуміють.
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Кацапьі могут нанять кого попало, а потом взрьівьі. Кремлевский карлик беснуется.
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як правило вони тісно співпрацюють з місцевим криміналом. А ті за бабло що завгодно зроблять.
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Песах проходящий... Смерть прошла мимо тебя ибо ты памазал косяки кровью Агнца Христа... Если веришь в Него и исполняешь Его Слово...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомК Пасхе в Риме и Ватикане полиция усилила меры безопасности
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