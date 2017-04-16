 К Пасхе в Риме и Ватикане полиция усилила меры безопасности

Как передает Цензор.НЕТ, в Риме и Ватикане накануне Пасхи правоохранители значительно усилили меры безопасности, сообщает 112 Украина со ссылкой на Euronews.
Такие действия были предприняты в связи с недавними терактами в европейских городах и в христианских храмах Египта.
Так, на подходах к площади Святого Петра устанавливают металлоискатели и аппараты для сканирования с багажными лентами. Площадь и улицы патрулируют тысячи полицейских и военных.
Подобная ситуация сложилась и в Риме, где особое внимание уделено храмам и туристическим достопримечательностям. По всему городу установлены элементы новой системы видеонаблюдения, сообщает агентство.
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