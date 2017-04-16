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Все про:авторитаризм (59) референдум (1176) Турция (1914)

 Референдум о смене формы правления проходит в Турции

В воскресенье, 16 апреля, в Турции проходит референдум относительно изменений в Конституцию. Турки определятся, останется ли страна с парламентско-президентской формой правления или перейдет на президентско-парламентскую.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, по информации ЦИК Турции, в стране 16 апреля откроются 167140 избирательных участков, а в списках голосования 55 миллионов 319 тысяч 222 гражданина.

Первые избирательные участки открылись в Турции в 7 утра и будут работать до 16:00. Такой график работы назначен для избирательных участков в 32 илах (провинциях. - Ред.) из 81, среди которых Диярбакыр, Газиантеп, Хаккари, Карс, Мардин, Муш, Трабзон, Ван и другие. На всех остальных избирательных участках график работы определен с 8 до 17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После 16 апреля Европа увидит "совсем иную Турцию", - Эрдоган

В бюллетенях указаны изменения в 18 статей Основного закона, в частности увеличение количества депутатов парламента, снижение возраста для участия в парламентских выборах, отмена должности премьер-министра, назначение и освобождения от должностей вице-президентов и министров президентом, назначение внеочередных парламентских и президентских выборов 3/5 от общего числа голосов в парламенте, в случае досрочных выборов этот срок президенту не засчитывается и он может баллотироваться на пост главы государства снова и другие изменения.

Подсчет результатов должен состояться в течение 24 часов. Поскольку большинство избирательных участков расположены в помещениях общественных учреждений, 17 апреля объявлено выходным днем.

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Вот и посмотрим на результаты голосования за рубежом и в самой Турции. Скорее всего, что препятствие из Нидерландов и Германии будут смехотворны.
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В Германии местные турки стоят за позицию Эрдогана, но похоже что многие лукавят. Мне кажется, что они руководствуются принципом чем хуже в Турции, тем лучше для них в Германии
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Посмотрим как проголосуют, результат сегодня ночью.
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Я думаю он предсказуем после таких чисток, которые ему предшествовали
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Вьі явно не знаете турок! Голосовать будут в силу своих убеждений.
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Возможно не знаю. Но мне почему то так кажется. Впрочем посмотрим.
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Смотреть нечего, результат очевиден. Вся власть в Турции в данный момент находится в руках Эрдогана, всех противников он уже прибрал, осталось формально это узаконить- вот для чего и проводится этот референдум.
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Не получится. Ведь на Украине сидят кацапы.
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А вам лишь бы референдить на наших просторах...
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Ми не турки, нам диктатура ні до чого. У нас нині і так вся влада у Петра - і виконавча президент, прем"єр, ОДА і РДА і законодавча - більшість у ВР - це офіційно. А неофіційно Петро керує ще і судовою владою. Плюс практично купив\залякав усі ЗМІ...
А з цього роя у Петра практично не виходить ні..я.
Нам потрібна парламенська республіка, з можливим розпуском ВР та відкликом депутата за невиконання передвиборчих обіцянок. У нас інший менталітет ніж у турок - ми всі так чи інакше ненавидим і недовіряємо владі -- причому всій владі - начальнику на роботі, меру, ВР. прем"єру, президенту.
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У Туреччині нема диктатури, а все інше вірно.
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Вже був один референдум. Про двопалатний парламент, скорочення кількості нардепів. І потім виявилось, що народна воля має ... дорадчий характер. Типу плебісцит, соцопитування, не обов'язкове до виконання.
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Демократия тут победит. Или будет майдан и она все равно победит.
Одно плохо, у нас нет системы, а эта что есть старая и неподходящая. Нужно чтобы как на майдане, каждый видел свое влияние. Тогда возможно мы уже давно бы постреляли всех антиукраинцев, а не слушали с раскрытыми ртами как идиоты наших олигархов, которым наоборот выгодно взрастить манкуртов чтобы стравливать их против нас, когда у нас возникают вопросы.
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Эрдогану возможности пучина не дают покоя...
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Дикі турки, які кількасот років тому бігали по Європі, несучи за собою смерть і розруху, граються в демократію. Та оберіть собі султана пожиттєво, і не нехай передає правління по спадковості. І триматиме варварів у стійлі. Референдум, бл#
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То їхні проблеми... Є приказка :"Чужа сім"я - чужа держава", навпаки - чужа держава - чужа сім"я - хай у себе роблять, що хочуть...
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Дикі турки ? Османи можливо , але арабські вчені середніх столітть давали фору Європі аж гай шумів .
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Дуже вибачаюся за офтоп, просто треба передати інформацію. У Ржищіві Київської області зараз буде виїзна служба Київського Патріархату на Співочому полі. Там є тільки одна церква, і та - мп, піп якої відмовлявся, навіть, відспівувати загиблих українських воїнів.
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Потому, что Османскую империю основали не только османьі.
Тюркюты - У этого термина существуют и другие значения, см. Древние тюрки. Тюркюты (от тюрк. тюрк и монг. ют суффикс множественного числа) термин, часто применяемый в российской историографии для обозначения собственно тюрков (кёк тюрков...
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Вони з самого початку були тюрками, а османами стали після приходу до влади династії Османів.
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Сьогоднішню Турцію створив Кемаль Ататюрк. В знак вдячності йому, громадяни Турції що року завмирають у хвилині мовчання в мить його смерті! Не вірится що турки відмовляться від своїх надбань демократії...
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У Туреччині більше 3 млн сирійців, які залишились в наслідок брехні деяких західних країн. Тому все це викликано саме цими обставинами.
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