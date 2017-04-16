 Референдум о смене формы правления проходит в Турции

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, по информации ЦИК Турции, в стране 16 апреля откроются 167140 избирательных участков, а в списках голосования 55 миллионов 319 тысяч 222 гражданина.
Первые избирательные участки открылись в Турции в 7 утра и будут работать до 16:00. Такой график работы назначен для избирательных участков в 32 илах (провинциях. - Ред.) из 81, среди которых Диярбакыр, Газиантеп, Хаккари, Карс, Мардин, Муш, Трабзон, Ван и другие. На всех остальных избирательных участках график работы определен с 8 до 17.
В бюллетенях указаны изменения в 18 статей Основного закона, в частности увеличение количества депутатов парламента, снижение возраста для участия в парламентских выборах, отмена должности премьер-министра, назначение и освобождения от должностей вице-президентов и министров президентом, назначение внеочередных парламентских и президентских выборов 3/5 от общего числа голосов в парламенте, в случае досрочных выборов этот срок президенту не засчитывается и он может баллотироваться на пост главы государства снова и другие изменения.
Подсчет результатов должен состояться в течение 24 часов. Поскольку большинство избирательных участков расположены в помещениях общественных учреждений, 17 апреля объявлено выходным днем.
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наУкраине сидят кацапы.
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http://tyzhden.ua/History/189964
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А з цього роя у Петра практично не виходить ні..я.
Нам потрібна парламенська республіка, з можливим розпуском ВР та відкликом депутата за невиконання передвиборчих обіцянок. У нас інший менталітет ніж у турок - ми всі так чи інакше ненавидим і недовіряємо владі -- причому всій владі - начальнику на роботі, меру, ВР. прем"єру, президенту.
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Одно плохо, у нас нет системы, а эта что есть старая и неподходящая. Нужно чтобы как на майдане, каждый видел свое влияние. Тогда возможно мы уже давно бы постреляли всех антиукраинцев, а не слушали с раскрытыми ртами как идиоты наших олигархов, которым наоборот выгодно взрастить манкуртов чтобы стравливать их против нас, когда у нас возникают вопросы.
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Тюркюты - У этого термина существуют и другие значения, см. Древние тюрки. Тюркюты (от тюрк. тюрк и монг. ют суффикс множественного числа) термин, часто применяемый в российской историографии для обозначения собственно тюрков (кёк тюрков...
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