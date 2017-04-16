 "Ситуация на Донбассе может обостриться в любой момент", - Хуг

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Обозревателю" заявил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.
"Есть риск того, что ситуация ухудшится. Ситуация весьма нестабильна. Она может обостриться в любой момент", - отметил Хуг.
По его словам, все необходимые для эскалации насилия элементы есть.
"Стороны расположены слишком близко друг к другу, у них имеется тяжелое вооружение, они очень хорошо подготовлены и постоянно находятся в режиме готовности", - подытожил Хуг.
Напомним, ранее стало известно число жертв среди ВСУ с начала АТО на Донбассе.
3372 36
"Впервые за 6 недель мы не зафиксировали случаев применения РСЗО", - Хуг отметил сокращение количества обстрелов на Донецком направлении(20)
С 1 апреля количество обстрелов на Донбассе уменьшилось на 20%, - ОБСЕ(7)
За последнюю неделю работе миссии ОБСЕ на Донбассе препятствовали 29 раз, - Хуг(4)
За последнюю неделю на Донбассе погибло 6 мирных жителей, - Хуг(3)
ОБСЕ увеличит количество наблюдателей на Донбассе, - Хуг(8)
Замглавы миссии ОБСЕ в Украине Хуг призвал открыть новые КПВВ на линии разграничения в АТО(32)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
можэт жэ ш такое быть?
Ответить
Ответить
.
.
......
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=i-Qg0986Dzg
http://replyua.net/nauka/49193-k-zemle-letit-ogromnyy-asteroid-nasa.html
Ответить
це на якій мові, цензор? вже й заголовки не вичитуємо?
Ответить
граф Лев Толстой.1907 год.
до массового истребления химическим оружием в лесах Тамбовщины рюсских рюсскими оставалось всего 14 лет...
Ответить
Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=i-Qg0986Dzg
У людей хрупкие головы. Это несовершенная, тупая раса. Люди воюют между собой, любят деньги, роскошь. Придумали работу... ничего подобного не существует у нас, животных. Мы живём в согласии с природой, довольствуемся малым, мечтаем, полеживая на солнце. Наша жизнь коротка, но мы хорошо её распоряжаемся, жизнь людей ужасно длинна, но они не знают, чем её наполнить, и скука вынуждает их совершать чудовищно глупые поступки.
Серж Брюссоло. Пегги Сью и призраки. День синей собаки.
Сам по себе каждый человек - милое и безобидное существо. Но постоянное общение с этими мерзкими людишками со временем его заметно портит.
Если бы животное убило преднамеренно, это был бы человеческий поступок.
Станислав Ежи Лец.
Несмотря на все диеты человек является самым всеядным животным на планете…
Вечно голодное животное - наелось и отдыхает, а животное человек - ищет что ещё сожрать.
Животные отличаются от животных людей тем, что они не берут больше, чем надо сейчас съесть.
Отличие человека от животного состоит в том, что человек может покончить жизнь самоубийством.
Жан-Поль Сартр.
С раннего детства меня беспокоит один вопрос, почему, если животные становятся слишком агрессивными, их усыпляют, а людей - нет...
Человек отличается от животного тем, что ищет смысл своего бытия.
Человек по сравнению с растениями и животными - неприличен.
Платонов.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить