 Оккупанты 29 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, - штаб АТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 29 раз обстреляли позиции сил АТО.
На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал защитников Марьинки. Кроме того, свои цели здесь искали вражеские снайперы. Морских пехотинцев в районе Водяного враг обстреливал из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. По морпехам в Широкино били из вооружения БМП и стрелкового оружия. По защитникам Павлополя противник вел огонь из гранатометов, а по защитникам Гнутово и Чермалыка - из крупнокалиберных пулеметов.
На Донецком направлении, по позициям в районах населенных пунктов Авдеевка и Пески враг вел огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Опорные пункты близ Луганского противник обстреливал из гранатометов. По защитникам Опытного били из пулеметов, а по защитникам Каменки - из стрелкового оружия. Вблизи Троицкого активизировались вражеские снайперы.
На Луганском направлении, из автоматических гранатометов противник велся огонь по защитникам Лобачево, а защитников Новоалександровки обстреливали из стрелкового оружия.
Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "Тишины" и огонь в ответ не открывали.
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Христос воскрес из мертвых
Смертью смерть попрал
И сущим во гробах
Жизнь даровал.
На Пасху греки говорят друг другу "Χριστός ανέστη" ("Христос анЕсти", "Christos anesti") и отвечают соответственно "Αληθώς ανέστη"("АлифОс анЕсти", "Alithos anesti"), как это переводится - догадайтесь сами =)
Просто воскресе говорят сейчас догадайтесь кто.
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https://www.youtube.com/watch?v=_a6-u_6dZ8M
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http://tyzhden.ua/History/189964
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