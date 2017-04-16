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 Политика Украины
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 Оккупанты 29 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, - штаб АТО

Боевики нарушают режим "тишины".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 29 раз обстреляли позиции сил АТО.

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал защитников Марьинки. Кроме того, свои цели здесь искали вражеские снайперы. Морских пехотинцев в районе Водяного враг обстреливал из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. По морпехам в Широкино били из вооружения БМП и стрелкового оружия. По защитникам Павлополя противник вел огонь из гранатометов, а по защитникам Гнутово и Чермалыка - из крупнокалиберных пулеметов.

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На Донецком направлении, по позициям в районах населенных пунктов Авдеевка и Пески враг вел огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Опорные пункты близ Луганского противник обстреливал из гранатометов. По защитникам Опытного били из пулеметов, а по защитникам Каменки - из стрелкового оружия. Вблизи Троицкого активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из автоматических гранатометов противник велся огонь по защитникам Лобачево, а защитников Новоалександровки обстреливали из стрелкового оружия.

Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "Тишины" и огонь в ответ не открывали.
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Лукавое поздравление с Пасхой ,поклонников кремлевского лукавого ла ла ла
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Вот єто и есть поздравление с Пасхой от россиян.
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Всех, кто не москаль и ненавидит путина - ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Здоровья, благополучия и счастья вашему дому!
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Великоднє привітання або Пасхальне привітання (також Христосування) - звичай, поширений серед православних, давньосхідних та інших християн, вітати один одного в перший день Великодня, а також протягом Світлої седмиці і до самого віддання Пасхи радісним вигуком «Христос воскрес!» і відповідати «Воістину воскрес!», сполученим з триразовим поцілунком.
Исправь!
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Али, мой прадед, которого я неплохо помню, был старостой в Андреевском соборе. Он всегда в Великодень говорил именно Христос Воскресе. Вероятно окончание е - оттенок древнеславянского, поэтому исправлять не стану
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Как хочешь, но єто не старославянское, а привнесенное из россии. Теперь Андреевская церковь (УАПЦ), где до октябрьского переворота и до 1930-х годов жили мои пряміе родственники говорят Христос Воскрес!
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Церк. Возглас, которым верующие христосуются в день Пасхи. Христос воскрес, атаман! Мы с тобою ещё не христосовались. - Воистину воскрес! - отвечал атаман (Гоголь. Несколько глав из неоконченной повести).
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Я не знаток, я всего лишь повторяю то, что сам слышал от него и от людей, которые стояли всеношные у Андреевской церкви. Прадед был украинцем по фамилии Качановский, от слова кача, и всю жизнь прожил в Украине. Возможно я и не прав, но сути и искренности моих поздравлений это никак не меняет
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Традиционные строчки, которые знает каждый грек и с детства. Хотя это и тропарь в честь Воскресения Христова, а не какая-нибудь песня в стиле лайка, язык не современный греческий, да и перевод не мой, а стандартный, все равно помещаю текст и перевод на сайт. На современный русский переводится следующим образом:

Христос воскрес из мертвых
Смертью смерть попрал
И сущим во гробах
Жизнь даровал.
На Пасху греки говорят друг другу "Χριστός ανέστη" ("Христос анЕсти", "Christos anesti") и отвечают соответственно "Αληθώς ανέστη"("АлифОс анЕсти", "Alithos anesti"), как это переводится - догадайтесь сами =)
Просто воскресе говорят сейчас догадайтесь кто.
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Твари! Ничего святого! А где же их пресловутый гундяй с проповедями?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты 29 раз за сутки обстреляли позиции ВСУ, - штаб АТО
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