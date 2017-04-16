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 Общество
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 Боевик Цыган, охранявший "штаб ДНР", задержан в Бахмуте

В Бахмуте (Донецкая область) задержан 32-летний местный житель - активный участник незаконного вооруженного формирования (НВФ).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в мае 2014 года мужчина вступил в ряды боевиков. Ему доверили охрану штаба террористической организации "ДНР", который располагался в здании местной прокуратуры. Боевику с позывным Цыган выдали автомат Калашникова и разрешили применять оружие в случае нападения на здание солдат ВСУ, а также граждан, которые не поддерживали идею "русского мира".

Денег новобранец за службу не получал - работал "за идею". Главари бандформирования не тратились даже на экипировку личного состава.

Когда "командиры" узнали, что наемник имеет водительское удостоверение, он был переведен на должность водителя "помощника коменданта ДНР".

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Боевик видел, как привозили чужое имущество, приводили в подвал людей, которые не были согласны с действиями террористов. Не согласившись с такими методами работы, Цыган попросил перевести его служить на блокпост в районе поселка Ямполь. Он осуществлял проверку транспортных средств, документов, а также проводил досмотр граждан. Денег он так и не получил. Через месяц боевик уехал в РФ.

Через несколько месяцев мужчина решил вернуться. Он приехал домой, в украинский Бахмут.

Мужчина закрылся дома и старался никуда не выходить. Участник НВФ надеялся, что останется незамеченным.

Но правоохранители собрали необходимую информацию и задержали террориста.

Открыто уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). За это грозит до 8 лет лишения свободы.
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Если он был "за бесплатно, за идею", почему вернулся? Кретин?
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очередной охранник, нивчёмниуиноват? его ждут дома, мля?
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коротше, "рафік нэ уинуват, сам пришол, своим пэшком "
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Чет часто их ловить стали. Такое впечатление что, они сдаются. Видать совсем плохо в ОРДЛО.
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А чого ж ти, скотина, на рашці не лишився ? Ви ж расєю і в расєю хотіли, уроди.
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гадаєте сяде? нікуя, адже сегодні сидять лише добровольці - бо вони садисти і злочинці,
а сепари і беркутня всі на волі, хтось сам втік відпустили, когось пєця амністував
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штаб это как блокпост 2 года условно? или строже - 3 года условно?
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"Мужчина закрылся дома и старался никуда не выходить". Видать крипту майнил, цуко ! Отловили его через btcbank .com .ua когда выводил фиат ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБоевик Цыган, охранявший "штаб ДНР", задержан в Бахмуте
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