 Боевик Цыган, охранявший "штаб ДНР", задержан в Бахмуте

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, в мае 2014 года мужчина вступил в ряды боевиков. Ему доверили охрану штаба террористической организации "ДНР", который располагался в здании местной прокуратуры. Боевику с позывным Цыган выдали автомат Калашникова и разрешили применять оружие в случае нападения на здание солдат ВСУ, а также граждан, которые не поддерживали идею "русского мира".
Денег новобранец за службу не получал - работал "за идею". Главари бандформирования не тратились даже на экипировку личного состава.
Когда "командиры" узнали, что наемник имеет водительское удостоверение, он был переведен на должность водителя "помощника коменданта ДНР".
Боевик видел, как привозили чужое имущество, приводили в подвал людей, которые не были согласны с действиями террористов. Не согласившись с такими методами работы, Цыган попросил перевести его служить на блокпост в районе поселка Ямполь. Он осуществлял проверку транспортных средств, документов, а также проводил досмотр граждан. Денег он так и не получил. Через месяц боевик уехал в РФ.
Через несколько месяцев мужчина решил вернуться. Он приехал домой, в украинский Бахмут.
Мужчина закрылся дома и старался никуда не выходить. Участник НВФ надеялся, что останется незамеченным.
Но правоохранители собрали необходимую информацию и задержали террориста.
Открыто уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). За это грозит до 8 лет лишения свободы.
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а сепари і беркутня всі на волі, хтось
сам втіквідпустили, когось пєця амністував
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