 Скончался израильский раввин, избитый в октябре в Житомире

Как сообщает Цензор.НЕТ, 7 октября Дайч был найден без сознания с ножевыми ранениями у железнодорожного вокзала в Житомире. Позже по обвинению в разбойном нападении с целью завладения имуществом были арестованы трое жителей Закарпатской области и одна жительница Винницкой.
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Тут можно провести аналогию с этим: https://youtu.be/5VAnpZStJoo
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youtube.com/watch?v=GMcgPFDhW-4
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Там же був розбійний напад і пограбування, то треба відповідно і писати, а то зараз перекрутять, що напали на равина тому, що він равин.
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Жоден іноземець, і навіть Трамп не буде нам за нас наше лайно за нами прибирати. Зуміли обгадитись з переляку, коли голосували за добре відомого пройдисвіта, треба вміти і виправити свою помилку. Вимагаючи Імпічмент і дострокові.
Причеплений на одяг(сумку, авто...) стікер з емблемою політкомпанії "Імпічмент Порошенку і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади" - чорний знак оклику у червоному кругу - призведе до відставки Порошенко і призначення дострокових президентських, коли цей прояв громадянської свідомості стане популярним. І тоді ми будемо самі відповідати за те, що відбувається на нашій землі
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