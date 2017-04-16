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Все про:Житомир (475) избиение (11105) Израиль (812) смерть (4774)

 Скончался израильский раввин, избитый в октябре в Житомире

Израильский раввин Мендл Дайч, избитый в октябре 2016 года в Житомире, умер в Израиле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 7 октября Дайч был найден без сознания с ножевыми ранениями у железнодорожного вокзала в Житомире. Позже по обвинению в разбойном нападении с целью завладения имуществом были арестованы трое жителей Закарпатской области и одна жительница Винницкой.

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а шо лошадка, которую хасиды мучили, жива или умерла?
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Главное, чтобы евреи осознавали, что это обычная уголовщина и ничего более. На месте этого раввина мог оказаться любой другой человек.
Тут можно провести аналогию с этим: https://youtu.be/5VAnpZStJoo
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Хто мені пояснить чим равін краще ніж проститутки, яких ріжуть в ізраїльських борделях? Чому квазіукраїнська преса так озобочена равинами і така байдужа до безлічі молодих дівчат?
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"Вы гои, скоты", "наши раввины вас разорвут на потроха".
youtube.com/watch?v=GMcgPFDhW-4
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Іудаїзм як доктрина нацизму невиліковний навіть газенвагенами.
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Якщо в людини ножові поранення, то вона вже не =избита=.
Там же був розбійний напад і пограбування, то треба відповідно і писати, а то зараз перекрутять, що напали на равина тому, що він равин.
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а чем этот раввин отличается от шоблы, которая правит сейчас в Украине?
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Кацапе! Українці Дніпра тебе за наших жидів на дубі повісять! Не віриш?
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Спробуй щось ляпнути в Дніпрі на жидів. Довго не проживеш
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Капець. Провокатори вчинили вбивство ізраїльтянина, а тепер це хочуть повісити на всіх українців.
Жоден іноземець, і навіть Трамп не буде нам за нас наше лайно за нами прибирати. Зуміли обгадитись з переляку, коли голосували за добре відомого пройдисвіта, треба вміти і виправити свою помилку. Вимагаючи Імпічмент і дострокові.
Причеплений на одяг(сумку, авто...) стікер з емблемою політкомпанії "Імпічмент Порошенку і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади" - чорний знак оклику у червоному кругу - призведе до відставки Порошенко і призначення дострокових президентських, коли цей прояв громадянської свідомості стане популярним. І тоді ми будемо самі відповідати за те, що відбувається на нашій землі
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСкончался израильский раввин, избитый в октябре в Житомире
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