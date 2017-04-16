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 Общество
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 На Херсонщине находятся 11 тыс. переселенцев из оккупированного Крыма, - глава ОГА Гордеев

Сегодня в Херсонской области зарегистрированы 11 тысяч внутренне перемещенных лиц из оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Гордеев в комментарии "Укринформу".

"Несмотря на то, что государство им платит социальную помощь, это не решает их проблемы с жильем и обустройством. Кроме того, у них проблемы с трудоустройством. Работу они, конечно, находят, но это не то, что их устраивает", - рассказал он.

"Херсонщина, особенно в районных центрах, нуждается в постоянных кадрах. Нам нужны педагоги, медики и другие специалисты социальной сферы, и мы планируем восполнить наш дефицит в кадрах таким образом", - отметил чиновник.

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"Мы сейчас рассматриваем вместе с правительством Украины, конкретно с Министерством по делам оккупированных территорий, вопрос строительства через европейские гранты недорогого, мобильного жилья для максимального количества временно перемещенных лиц", - добавил Гордеев. Он уточнил, что с этой целью "проинвентаризированы все недострои" в регионе.





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людям требуется жильё и работа, никто им не помогает, зато у нас есть целое министерство по оккупированным территориям
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А як можна зв"язатись з координатором? Якщо є якісь пропозиції? Якийсь сайт?
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Схоже владі горизонтальні зв"язки між українцями і кримчаками не потрібні. Досі жодного координаційного центру не створено. І не дивно, бо Барига - агент Кремля.
Маємо КАТАСТРОФУ, панове. Кого обрали? Жоден іноземець, і навіть Трамп не буде нам за нас наше лайно за нами прибирати. Зуміли обгадитись з переляку, коли голосували за добре відомого пройдисвіта, треба вміти і виправити свою помилку. Вимагаючи Імпічмент і дострокові.
Причеплений на одяг(сумку, авто...) стікер з емблемою політкомпанії "Імпічмент Порошенку і Повне Перезавантаження Перевиборами Укрвлади" - чорний знак оклику у червоному кругу - призведе до відставки Порошенко і призначення дострокових президентських, коли цей прояв громадянської свідомості стане популярним.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Херсонщине находятся 11 тыс. переселенцев из оккупированного Крыма, - глава ОГА Гордеев
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