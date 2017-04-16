 Подросток в Киеве упал в Днепр с недостроенного моста

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев оперативный", компания подростков "отдыхала" на мосту. Парень 2004 года рождения поскользнулся и упал в воду с высоты 15-20 метров.
Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, множественными ушибами верхних и нижних конечностей, травмой глаза, ранами правого надбровья и правой височной области, общим переохлаждением.
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