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 Подросток в Киеве упал в Днепр с недостроенного моста

С недостроенного Подольско-Воскресенского моста в Киеве подросток упал в Днепр. Он госпитализирован.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев оперативный", компания подростков "отдыхала" на мосту. Парень 2004 года рождения поскользнулся и упал в воду с высоты 15-20 метров.

Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, множественными ушибами верхних и нижних конечностей, травмой глаза, ранами правого надбровья и правой височной области, общим переохлаждением.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стоимость достройки Подольско-Воскресенского моста в Киеве - 350 млн евро, - Кличко
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не дождались малолетки 350 милионов. и решили так падать.
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