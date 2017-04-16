 "Я скажу парадоксальную вещь: гривня недооценена", - Пинзеник

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко", экс-министр финансов Виктор Пинзеник в эфире "112 Украина".
"Я скажу парадоксальную вещь: гривня недооценена. Единственное, я бы не хотел, чтобы после этого моего заключения кто-то сказал, что завтра доллар упадет. Речь идет о перспективе, которую можно реализовать. Страна относится к странам с так называемыми недооцененными активами. Я объясню это. Сотка (земли. - ред.) в Киеве стоила 100 тысяч долларов, и сама сотка сегодня (она никак не изменилась) стоит 10 тысяч долларов. Она в десять раз упала в цене. Финансовое положение в стране вызывает такое падение", - сказал он.
"Правильная экономическая политика открывает дорогу к большим инвестициям в сектор. Здесь можно заработать больше, чем везде. "Мелочь" надо убрать. Она, "мелочь", достаточно большая: уберите риски", - добавил политик.
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Свора. Не голодных. Зажравшихся до одури хотят отрыгаться. Вот вам ответ.
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Если он прочитает это мое сообщение, то пусть опровергнет.
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Но это про Китай, а не про Украину, где курсом мотылять можно, как захочешь. потому что все стоит на одном уровне, вернее катится по наклонной.
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