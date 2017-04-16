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Все про:валюта (3016) гривня (1777) кризис (3057) Пинзеник (271) экономика (3438)

 "Я скажу парадоксальную вещь: гривня недооценена", - Пинзеник

Украинская валюта недооценена, а Украина относится к числу стран с так называемыми недооцененными активами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко", экс-министр финансов Виктор Пинзеник в эфире "112 Украина".

"Я скажу парадоксальную вещь: гривня недооценена. Единственное, я бы не хотел, чтобы после этого моего заключения кто-то сказал, что завтра доллар упадет. Речь идет о перспективе, которую можно реализовать. Страна относится к странам с так называемыми недооцененными активами. Я объясню это. Сотка (земли. - ред.) в Киеве стоила 100 тысяч долларов, и сама сотка сегодня (она никак не изменилась) стоит 10 тысяч долларов. Она в десять раз упала в цене. Финансовое положение в стране вызывает такое падение", - сказал он.

"Правильная экономическая политика открывает дорогу к большим инвестициям в сектор. Здесь можно заработать больше, чем везде. "Мелочь" надо убрать. Она, "мелочь", достаточно большая: уберите риски", - добавил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Валютные депозиты министров и депутатов в 600 раз превышают гривневые, - "Зеркало недели"
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Це той-який у 2009 волав -що фсё пропало-гривні кирдик! і втік з міністерства?
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имнно. Каждая собака в этой стае гавкает то что ей прописали вышестоящие особи.
Свора. Не голодных. Зажравшихся до одури хотят отрыгаться. Вот вам ответ.
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Порошенку стоит свои активы держать в гривнах, а не панамских тугриках.
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Что Пинзенюх что гниломордый Ющь - вы все приложили свои кривые рученки чтоб Украина стала нищей,убогой разваленой....
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Чому парадоксально? Про те, що гривня штучно ослаблена, відомо давно.
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Подивись на баланс імпортно єкспортних операцій, тільки при курсі 27 ми не в мінусі.
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ну а під ростовом, сподіваюсь вже незабаром, за дріб'язок можна буде придбати пару га землі разом із сотнею рабів
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стесняюсь спросить - народ тоже относится к "мелочи", ну, которую надо...
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Он тупит пусть посмотрит на внешний торговый баланс по импорту-экспорту, при нынешнем курсе он сбалансирован, будем больше продавать только тогда появятся предпосылки, к реальному росту зарплат и курсу гривны, а пока пустой базар, у 90% людей нету денег покупать жилье или открывать бизнес на сотке и за 10 тыс долларов, не говоря о стах...
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сами себе нарисовали 100 тысяч и радуются. только нет очереди из иностранцев которые бы покупали эту землю. как в гонконге. та же байда и с депозитами - 23 годовых. а деньги свои хранят в в швейцарии под 4. попридумуйте себе хоть и по лимону за метр. никто сюда не прийдет с деньгами. ото сами себе продавайте и думайте . что земля чв козине или конче заспе бесценна. только все покупают в эмиратах на искуственных островах. а не на болоте . в которое превратили Днепр. эти убитые на всю голову будкостроители.
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В Швейцарии сейчас отрицательные ставки за хранение денег в банке тебе не дадут 4% годовых, а отниму 1% твоих личных... ставка нац банка Швейцарии -0.75% годовых...
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тем не менее стыренные деньги ховают везде где только можно . а не в своих банках
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слышь ты ватный экономист, вот тебе ссылка на процент в швейцарских банках..но в одном ты прав, он действительно там очень низкий..да и еще, курс гривны и внешний торговый баланс по импорту-экспорту не взаимосвязаны..курс Гривны влияет на себестоимость украинской продукции, а соответственно и на цену за которую в итоге ее можно реализовать..но это в действительности убыточноя политика обесценивать собственные продукт..
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в Швейцарской медицине вотличии от методики У.Супрун использование ЛСД при лечении разрешено только смертельно больным
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у народа нищенские доходы, децкие зарплаты. Сделай их больше - гривна полезет вверх. Терпилы привыкли экономить - пусть экономят дальше. Мелочь никого не беспокоит. А Пэтю вообще никогда не беспокоила.
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я тоже считаю, что гривна должна быть к доллару сейчас 19
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а тогда да, но гривна быстро скатилась к 1:5 значит была завышена сразу
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По моему этот Пизденник в Раде постоянный пассажир еще со времен Кравчука. Злые языки поговаривают, что основной его бизнес - это обналичка (другими словами, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Если он прочитает это мое сообщение, то пусть опровергнет.
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на него все валютчики работают..на нем и еще пару лицах весь серый рынок обмена валют зациклен..
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Китай в свое время девальвировал свой юань. Через год экономика Китая долбонулась башкой об завышенный курс юаня. Это как пример того, что дефляцией можно только стопорнуть развитие экономики, а не стабилизировать. Потому что деньги - это не товар, а его эквивалент. Сжимаешь эквивалент - сжимаешь производство.

Но это про Китай, а не про Украину, где курсом мотылять можно, как захочешь. потому что все стоит на одном уровне, вернее катится по наклонной.
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и я скажу "парадоксальную вещь": гривна "опущена", люди на зарплате ограблены.
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Mne kazhetsa on pravilno govorit v perspektive, no ne segodnja, sperva nado izbavitsa ot koruptsii i GRIVNA mozhet podnimatsa 25%+, togda nado zdelat normalnoju economiku i GRIVNA podnimaetsa eshe 25%+. togda nado prrivletsh investitsii i GRIVNA podnimaetsa ese 25%+, i togda nado derzhat na etom urovne, shtob ne stal dorozhe USD
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вот то, что ты говоришь - это если у тебя есть пес, он голодный. А ты ему говоришь - для того, чтобы мне хватало тебя прокормить - ты должен стать маленьким. Сначала я отрежу от тебя 25%, потом ещё 25%, потом ещё 25%, и потом ты будешь есть столько же, как и хомяк соседа.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Я скажу парадоксальную вещь: гривня недооценена", - Пинзеник
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