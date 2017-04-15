 Через две недели в программе по выдаче бесплатных лекарств будут участвовать 4 тыс. аптек, - Супрун

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на Facebook.
"Территория действия "Доступных лекарств" ежедневно расширяется. Около 2 тыс. аптек уже присоединились к программе, а, по информации регионов, через две недели их количество возрастет вдвое", - пишет она.
"Карта аптек, участвующих в программе, - goo.gl/lx4cwI. Списки аптек в вашем регионе -goo.gl/4BD36A. Все о программе "Доступные лекарства" - goo.gl/3K2M3U", - информирует Супрун.
Напомним, 1 апреля в Украине стартовала правительственная программа "Доступные лекарства", благодаря которой пациенты смогут получать ряд медпрепаратов бесплатно или с незначительной доплатой.
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К программе "Доступные лекарства" присоединились 2 тысяч аптек, но в некоторых регионах нет финансирования на уровне ОГА, - Супрун(21)
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"Я бы очень хотел, чтобы у меня была поддержка украинского парламента", - Гройсман о возможном назначении Супрун министром здравоохранения(78)
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