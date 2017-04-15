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 Общество
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Все про:лекарства (690) аптека (75) Супрун Ульяна (121)

 Через две недели в программе по выдаче бесплатных лекарств будут участвовать 4 тыс. аптек, - Супрун

На сегодня к программе "Доступные лекарства", позволяющей некоторым категориям больных получать лекарства бесплатно, присоединились уже 2 тыс. аптек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на Facebook.

"Территория действия "Доступных лекарств" ежедневно расширяется. Около 2 тыс. аптек уже присоединились к программе, а, по информации регионов, через две недели их количество возрастет вдвое", - пишет она.

"Карта аптек, участвующих в программе, - goo.gl/lx4cwI. Списки аптек в вашем регионе -goo.gl/4BD36A. Все о программе "Доступные лекарства" - goo.gl/3K2M3U", - информирует Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сети аптек с каждым днем будут расширяться", - Гройсман о программе выдачи бесплатных лекарств

Напомним, 1 апреля в Украине стартовала правительственная программа "Доступные лекарства", благодаря которой пациенты смогут получать ряд медпрепаратов бесплатно или с незначительной доплатой.


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Сделают что угодно , лишь бы нормальных зарплат не платить ...
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сколько зарабатывает продавец фармацевт в аптеке?
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за всех не стоит говорить... а за лекарства, пусть вводят поэтапно. в начале бесплатно, а потом в денежном эквиваленте.
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не понял. какие лекарства вводить бесплатно, а потом в денежном эквиваленте? у нас, со слов этой же Супрун, лекарства в 16!!! раз дороже, чем в Европе, пусть эти падлы цены снизят, акцизы, НДС, таможню. какого хрена у нас они должны столько стоить? пусть люди сами покупают то, что им нужно. перекачивать бабки из бюджета фарм трейдерам - это тоже, что и субсидии, за мой счёт
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с нормальными зарплатами и пенсиями человек сам выбирает, что покупать.
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А программа бесплатных гробов для украинцев будет или как?
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интересно, в 2018 нас сколько останецца в стране?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧерез две недели в программе по выдаче бесплатных лекарств будут участвовать 4 тыс. аптек, - Супрун
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