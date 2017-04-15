 Факельный "Марш отважных" прошел в центре Запорожья

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", порядка 300 молодых людей, представляющих "Национальный корпус", ВО "Свобода", "Правый сектор", ветераны АТО и волонтеры прошли с зажженными факелами и национальными флагами Украины по центральному проспекту.
"Не зря Петра Болбочана называли железным полковником: он командовал Запорожским корпусом в составе армии УНР. 14 апреля 1918 года это подразделение украинской армии под его командованием освободило Левобережье Украины, Запорожье, Мелитополь. И под конец апреля от московско-большевистских банд был освобожден Крым. Тогда в Севастополе военно-морским флотом был поднят украинский флаг", - напомнил один из организаторов акции Максим Зайченко.
Во время шествия активисты скандировали патриотические лозунги. Они призывали земляков помнить славную историю своей страны, а также очистить землю Украины от российских оккупантов.
Колонну сопровождали сотрудники полиции.
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От вам і справжнє обличчя "руского мира " . Тільки що розігнали купку сепарів , які прийшли у нас в Маріуполі під військову частину 3057 . В 2014 р 16 квітня саме ця частина відкрила вогонь на пораження проти групи терористів , які намагались її захватити , закидуючи "коктели молотова " і стріляючи з брам.
Декілька тих паскуд було вбито.І от вже третій рік ці виродкі , які позвали до нас війну "обратно хочу в ссср "на річницю приходять до частини , щоб як вони кажуть " отметить день трагедии".Так от відмічати вони будуть у нас в Маріуполі тільки на смітнику , ми вже не дамо їм знову кликати "руский мир "
Слава Україні !
Смерть ворогам !
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Вот он и рузьких свинособак и гордых воэнов очкерии из дикой дивизии геноцыдил на все 200%
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