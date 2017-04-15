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Все про:Запорожье (1494) история (1308) марш (558) националисты (376) УНР (40)

 Факельный "Марш отважных" прошел в центре Запорожья

В центре Запорожья прошел "Марш отважных", приуроченный к 99-й годовщине освобождения города от большевиков полковником армии Украинской народной республики (УНР) Петром Болбочаном.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", порядка 300 молодых людей, представляющих "Национальный корпус", ВО "Свобода", "Правый сектор", ветераны АТО и волонтеры прошли с зажженными факелами и национальными флагами Украины по центральному проспекту.

"Не зря Петра Болбочана называли железным полковником: он командовал Запорожским корпусом в составе армии УНР. 14 апреля 1918 года это подразделение украинской армии под его командованием освободило Левобережье Украины, Запорожье, Мелитополь. И под конец апреля от московско-большевистских банд был освобожден Крым. Тогда в Севастополе военно-морским флотом был поднят украинский флаг", - напомнил один из организаторов акции Максим Зайченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": День крымского сопротивления: в Киеве прошел Марш солидарности с крымскотатарским народом. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Во время шествия активисты скандировали патриотические лозунги. Они призывали земляков помнить славную историю своей страны, а также очистить землю Украины от российских оккупантов.

Колонну сопровождали сотрудники полиции.
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Галина Геннадіївна Однорог
От вам і справжнє обличчя "руского мира " . Тільки що розігнали купку сепарів , які прийшли у нас в Маріуполі під військову частину 3057 . В 2014 р 16 квітня саме ця частина відкрила вогонь на пораження проти групи терористів , які намагались її захватити , закидуючи "коктели молотова " і стріляючи з брам.
Декілька тих паскуд було вбито.І от вже третій рік ці виродкі , які позвали до нас війну "обратно хочу в ссср "на річницю приходять до частини , щоб як вони кажуть " отметить день трагедии".Так от відмічати вони будуть у нас в Маріуполі тільки на смітнику , ми вже не дамо їм знову кликати "руский мир "
Слава Україні !
Смерть ворогам !
Факельный "Марш отважных" прошел в центре Запорожья - Цензор.НЕТ 1934
Факельный "Марш отважных" прошел в центре Запорожья - Цензор.НЕТ 7324
Факельный "Марш отважных" прошел в центре Запорожья - Цензор.НЕТ 2589
Факельный "Марш отважных" прошел в центре Запорожья - Цензор.НЕТ 5760
Факельный "Марш отважных" прошел в центре Запорожья - Цензор.НЕТ 9603
Факельный "Марш отважных" прошел в центре Запорожья - Цензор.НЕТ 7680
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Ну радует их количество и материально-техническое состояние.
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быдлоты.... Такие же твари, только в большем числе, регулярно тусуются у нас на Куликовом поле. Главная тварь местного пошиба сидит в кресле городского головы Одессы
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Добре було б їх одразу від військової частини депортувати в Магадан...в їх любимий "узкій мір".
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А ведь действительно как тогда , сто лет назад рюсню крошили на крысме. История ведь повторится в виде фарса и в виде большей трагедии для мордвы. Массовый падеж свинособак на крысме будет намного сильнее.
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Не дошел он до Севастополя, после взятия Симферополя получил приказ вернуться. А 28 июня 1919 года в 10-м часу вечера Петра Болбочана расстреляли по приказу Петлюры на станции Балин.
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А Н.И.Махно? он ведь тоже с Запорожской обл. г.Гуляй поле.
Вот он и рузьких свинособак и гордых воэнов очкерии из дикой дивизии геноцыдил на все 200%
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Славний був час. І Скоропадського бог вчасно послав по тому. Великі були люди. Не змогли устояти, бо соціалізм метастази пустив у наше суспільство.
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