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Все про:кредит (2053) МВФ (2392) Пинзеник (270) Блок Петра Порошенко (1536)

 "Нравится нам или не нравится МВФ, но другого канала получения кредита сейчас у нас нет", - Виктор Пинзеник

У Украины сейчас нет другого источника кредитов, кроме Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко", экс-министр финансов Виктор Пинзеник в эфире "112 Украина".

"Проблема страны в том, что этот кредитор - "дом последней надежды". Когда обращаются в валютный фонд? Когда уже никто не занимает. Потому что, хотя мы слышим о кредитах, которые мы получаем из других мест, все они увязаны с кредитом МВФ. Поэтому, нравится нам или не нравится МВФ, но другого канала получения кредита сейчас у нас нет", - сказал он.

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Напомним, Международный валютный фонд допускает выделение Украине в 2017 году трех траншей на общую сумму 4,4 млрд долл. при выполнении всех условий программы расширенного финансирования (EFF). Украина в этом году должна провести пенсионную, земельную реформы, прозрачную приватизацию, продолжить борьбу с коррупцией и выполнить еще ряд условий.
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этот кредит нужен только барыгам у власти, чтобы его стырить, народ его никогда не увидит, а отдавать будет
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100% , так уже и на Западе думают . Украина - страна с правящей клептократией , это уже узаконенная система кражи народных денег .
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Зі святою Пасхою українці та україночки.Хай дітям не буде відомо слово війна.Мирного неба, мирного хліба Всім нам.

"Нравится нам или не нравится МВФ, но другого канала получения кредита сейчас у нас нет", - Виктор Пинзеник - Цензор.НЕТ 791
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Ну ещё можно было бы вот на этом сайте товарищей потрусить.

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Прям как в поговорке: нравится, не нравится, спи моя красавица.
Сказал бы просто и понятно: в любом случае надо или бабки отдавать или отрабатывать.
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Другими словами , хреновые вы менеджеры . Никакие .
Толку от вас никакого .
Один вред .
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да Украина в долгах ,как в шелках уже лет десять...только отдавать долги кто будет?
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МОожна так - щоб не віддавати можна дефолт оголосити і послати всіх на... Це дуже не гарно правда, але...
При будь-яких розкладах треба з усіх чиновників( за 25 років) зпитати за вкрадені транші...
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Якщо у всіх президентів, прем"єрів, міністрів, чиновників І В ЇХ РОДИЧІВ конфіскувати майно, яке вони вкрали в держави, а по суті в Народу України, то коштів вистачить не тільки на те, щоб розрахуватись з МВФ, а і перевести армію і економіку на новітні технології...
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Андрей, золотой запас Украины, после последнего транша, 16,3 ярда президентов. Совокупное состояние первой десятки богачей Украины примерно в три с половиной раза больше. Вот поэтому вы на 100% правы.
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Виктуар, а для чего нужен собственно сам кредит? Для того, чтобы его скоммуниздили или для того, чтобы его отдавать?
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Как негде деньги брать? Жена Насирова. Теща Гойсмана. Кладовка Кондитера. Судьи, прокуроры, головы шоколадных администраций....Да МВФ - церковные крысы, если на то пошло
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Не понятно, что делает Виктор Михалыч в этой зграе мародеров. Вроде умный мужик. Неужели в карты поиздержался?
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Кредиты дают, но как банкиры и думают наперед, а чем отдавать будете, что урежете у народа, ведь это бизнес, на процентах надо получить прибыль Но все это дает лишь временный эффект, сумма кредита дает дольше продержаться клептократам у власти, тырить и выводить в офшоры.
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пинбзденык это тот поц, который первый ввел дополнительные мыта для украинцев на бушные машины?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Нравится нам или не нравится МВФ, но другого канала получения кредита сейчас у нас нет", - Виктор Пинзеник
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