 "Нравится нам или не нравится МВФ, но другого канала получения кредита сейчас у нас нет", - Виктор Пинзеник

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от "Блока Петра Порошенко", экс-министр финансов Виктор Пинзеник в эфире "112 Украина".
"Проблема страны в том, что этот кредитор - "дом последней надежды". Когда обращаются в валютный фонд? Когда уже никто не занимает. Потому что, хотя мы слышим о кредитах, которые мы получаем из других мест, все они увязаны с кредитом МВФ. Поэтому, нравится нам или не нравится МВФ, но другого канала получения кредита сейчас у нас нет", - сказал он.
Напомним, Международный валютный фонд допускает выделение Украине в 2017 году трех траншей на общую сумму 4,4 млрд долл. при выполнении всех условий программы расширенного финансирования (EFF). Украина в этом году должна провести пенсионную, земельную реформы, прозрачную приватизацию, продолжить борьбу с коррупцией и выполнить еще ряд условий.
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Сказал бы просто и понятно: в любом случае надо или бабки отдавать или отрабатывать.
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Толку от вас никакого .
Один вред .
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При будь-яких розкладах треба з усіх чиновників( за 25 років) зпитати за вкрадені транші...
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