EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 За рубежом
  1442  49
Все про:Беркут (10366) Затулин (279) побег (263) Россия (69961)

 В Госдуме готовы предоставить российское гражданство беглым экс-"беркутовцам"

Для того, чтобы получить гражданство России, четверо бывших сотрудников харьковского "Беркута" должны отказаться от украинского паспорта.

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Говорит Москва".

Также читайте: Исходя из избранных мер пресечения, экс-"беркутовцы" могли сбежать в любой момент, - Горбатюк

"В этой ситуации можно было бы прибегнуть или к программе добровольного переселения соотечественников в Россию, или к положению о временном убежище, которое именно с событиями на Украине было у нас введено в действие. Всё это подразумевает определённые процедуры, но если сами граждане Украины готовы на них пойти, то в этом случае они могут быть применены. Правда, это означает одновременно выход из гражданства Украины в соответствии с нашими нынешними законами. Поэтому всё зависит не только от нас, но и от них".

При этом Затулин отметил, что бывшие бойцы украинского спецназа не могут быть признаны в России политическими эмигрантами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ГПУ нет официальных данных о бегстве четырех экс-"беркутовцев" в Россию, - прокурор Ковальчук

"Они в чистом виде являются политическим эмигрантами, но у нас политическое убежище не может быть предоставлено гражданам стран, с которыми у РФ безвизовый порядок пересечения границы. А с Украиной до сих пор у нас именно такой порядок".

Ранее сообщалось, что освобожденный Апелляционным судом Киева экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию. Об этом он и другие бывшие сотрудники харьковского батальона "Беркут" заявили, опубликовав видеообращение на Youtube, которое записали якобы на территории России.

Напомним, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" были задержаны в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции. Двух из них - Александра Белова и Виталия Гончаренко - обвиняют в убийстве 3 "евромайдановцев" 18 февраля 2014 г. в Крепостном переулке, еще 2 - в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 г 2 митингующих. Тогда под стражей оказался лишь Виталий Гончаренко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-"беркутовцы" нарушают условия суда и общаются с другими подозреваемыми, - адвокат Закревская

24 ноября 2016 г. Гончаренко оставили под стражей. Тогда Харьковская полиция предоставила письмо-ходатайство о взятии на поруки, однако суд отказал в этом. 4 февраля 2017 г. Печерский суд Киева изменил меру пресечения бывшему харьковскому "беркутовцу" Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест. 10 марта 2017 года экс-"беркутовца" Гончаренко вернули под стражу.

Отметим, что Гончаренко также был одним из фигурантов нападения на журналистов "Громадського" 29 января 2015 г. 29 января 2015 тогдашние "беркутовцы" Гончаренко, Костюк и Рияко остановили журналистов Анастасию Станко и Константина Реуцкого для проверки документов, когда те возвращались из командировки из зоны боевых действий. "Беркутовцы" решили проверить вещи журналистов, а когда те начали снимать, работники милиции украли у них камеру "гоупро", а Реуцкого бросили на землю и били ногами.

Позже бойцы "Беркута" говорили журналистам, что "им ничего ни за Майдан, и сейчас тоже не будет".
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Столичное празднование Дня Независимости в 2014 году войдет в историю, как невероятно кощунственное. Когда военная техника, которой так не хватало в АТО, парадировала перед бывшим министром обороны Гелетеем и Президентом Порошенко, российские танки на большой скорости, не таясь, с флагами, продвигались вглубь украинской территории. А потом в упор расстреляли нашу колонну в якобы «зеленом коридоре», предоставленном под «честное слово русского офицера».
В материалах комиссии ВР говорится, что об опасности котла руководству было доложено накануне. Там есть и такой факт: когда в 10.30 праздничного дня офицеры сектора Д с передового командного пункта передали в Киев информацию о движении ста единиц российской техники, им ответил начальник штаба АТО Назаров: «Идите нах** трусы, я вас посажу!»."
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так все бездарно и проиграли. их надо всех судить и сроки давать пожизненные.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не удивлён, что рашистские террористы- оккупанты дают приют преступникам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ибо нарасеюшка издревле говнами и говнищами приростала...
говно к говну...
 показать весь комментарий
Ответить
 
чоколадный цех сейчас пилит лярд баксов от транша МВФ. Слышно только повизгивание и чавканье
 показать весь комментарий
Ответить
 
да...цирк, заставили сначала записать это видео по строго регламентированному тексту, ради гражданства, который они выучили, как актеры малых и больших театров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Подобное к подобному?

ПыСы. Похоже пачпорт россосии - это такая никому не нужная бумажка, что её готовы раздавать кому-попало направо и налево.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
порошенко и сбу работает на фсб - докозательств полно,
а это в любой стране идеть под статьей предательство!
а кононенко вовсе одни уголовщини
они без мазгов что ли они же сядит и опоблок и саамопомощ и тимошенко и ляшко все уже теперь обещает а после президенства тем более )))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не может быть - в нашем ГПУ до сих пор нету "охвiцiального пiдтвердження" что они сбежали...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Государство не обеднеет, забирайте" (с) И еще дайте гражданство и заберите к себе Аброськина, Голубана, Авакова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
у кацапов жопа повсюду, ещё и всякая нечесть осядет...
Больница в Алтайском крае просит помощи у местных жителей
В медицинском учреждении не хватает денег на продукты для пациентов.
О проблемах больницы сообщила алтайская телекомпания «Наши новости».
В больнице 55 коек. В ближайшее время их число планируют сократить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дамбасс вестимо. Он же всю Украину кормил, кормит и будет кормить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Убийцы трех евромайдановцев до июня 2016 года работали в полиции Авакова. После ареста суд освободил убийц из под стражи и они убежали... И кто по вашему сегодняшняя власть? Такого позора и предательства за предательством еще не было в истории Украины...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сначало пусть проверят их способности и преданность, нехай идут недовольных дальнобойщиков в питере разгонят в четвером а потом будем посмотреть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все какашки должны вернуться на родину в кацапию - выгребную яму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Руссосвинская помойка,отходное место с ценром в кремле!
 показать весь комментарий
Ответить
 
это не последовательно и даже нечестно, ментам дали гражданство только за собачью службу хозяину,, а петрухе человеку который платит раше налоги и героиченски ей служит ни гражданства ни даже благодарности или грамоты, а нашим министрам депутатам верным слугам раши тоже ни слова благодарности ни копеечки, сволочи они эти русссские
 показать весь комментарий
Ответить
 
По нашему судебная власть независима от других веток.
Люстрация это нарушение прав судей.
А суд над беркутом это политическое преследование.
Ваша венецианская комиссия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо же,а у "гпу" "нет данных об их бегстве" (http://censor.net.ua/news/436427/u_gpu_net_ofitsialnyh_dannyh_o_begstve_chetyreh_eksberkutovtsev_v_rossiyu_prokuror_kovalchuk )...
юга,который "генпгокугог" без образования,как там на островах-ром ещё не весь выжрал?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Госдуме готовы предоставить российское гражданство беглым экс-"беркутовцам"
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти