 В Госдуме готовы предоставить российское гражданство беглым экс-"беркутовцам"

Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Говорит Москва".
"В этой ситуации можно было бы прибегнуть или к программе добровольного переселения соотечественников в Россию, или к положению о временном убежище, которое именно с событиями на Украине было у нас введено в действие. Всё это подразумевает определённые процедуры, но если сами граждане Украины готовы на них пойти, то в этом случае они могут быть применены. Правда, это означает одновременно выход из гражданства Украины в соответствии с нашими нынешними законами. Поэтому всё зависит не только от нас, но и от них".
При этом Затулин отметил, что бывшие бойцы украинского спецназа не могут быть признаны в России политическими эмигрантами.
"Они в чистом виде являются политическим эмигрантами, но у нас политическое убежище не может быть предоставлено гражданам стран, с которыми у РФ безвизовый порядок пересечения границы. А с Украиной до сих пор у нас именно такой порядок".
Ранее сообщалось, что освобожденный Апелляционным судом Киева экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию. Об этом он и другие бывшие сотрудники харьковского батальона "Беркут" заявили, опубликовав видеообращение на Youtube, которое записали якобы на территории России.
Напомним, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" были задержаны в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции. Двух из них - Александра Белова и Виталия Гончаренко - обвиняют в убийстве 3 "евромайдановцев" 18 февраля 2014 г. в Крепостном переулке, еще 2 - в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 г 2 митингующих. Тогда под стражей оказался лишь Виталий Гончаренко.
24 ноября 2016 г. Гончаренко оставили под стражей. Тогда Харьковская полиция предоставила письмо-ходатайство о взятии на поруки, однако суд отказал в этом. 4 февраля 2017 г. Печерский суд Киева изменил меру пресечения бывшему харьковскому "беркутовцу" Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест. 10 марта 2017 года экс-"беркутовца" Гончаренко вернули под стражу.
Отметим, что Гончаренко также был одним из фигурантов нападения на журналистов "Громадського" 29 января 2015 г. 29 января 2015 тогдашние "беркутовцы" Гончаренко, Костюк и Рияко остановили журналистов Анастасию Станко и Константина Реуцкого для проверки документов, когда те возвращались из командировки из зоны боевых действий. "Беркутовцы" решили проверить вещи журналистов, а когда те начали снимать, работники милиции украли у них камеру "гоупро", а Реуцкого бросили на землю и били ногами.
Позже бойцы "Беркута" говорили журналистам, что "им ничего ни за Майдан, и сейчас тоже не будет".
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В материалах комиссии ВР говорится, что об опасности котла руководству было доложено накануне. Там есть и такой факт: когда в 10.30 праздничного дня офицеры сектора Д с передового командного пункта передали в Киев информацию о движении ста единиц российской техники, им ответил начальник штаба АТО Назаров: «Идите нах** трусы, я вас посажу!»."
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говно к говну...
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ПыСы. Похоже пачпорт россосии - это такая никому не нужная бумажка, что её готовы раздавать кому-попало направо и налево.
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а это в любой стране идеть под статьей предательство!
а кононенко вовсе одни уголовщини
они без мазгов что ли они же сядит и опоблок и саамопомощ и тимошенко и ляшко все уже теперь обещает а после президенства тем более )))
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Больница в Алтайском крае просит помощи у местных жителей
В медицинском учреждении не хватает денег на продукты для пациентов.
О проблемах больницы сообщила алтайская телекомпания «Наши новости».
В больнице 55 коек. В ближайшее время их число планируют сократить.
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Люстрация это нарушение прав судей.
А суд над беркутом это политическое преследование.
Ваша венецианская комиссия.
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юга,который "генпгокугог" без образования,как там на островах-ром ещё не весь выжрал?
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