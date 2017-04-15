 Кернес недоволен решением суда, лишившего российского сенатора Шишкина звания "почетный гражданин Харькова"

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал городской голова Геннадий Кернес в интервью "Зеркалу недели".
"Суд не может нам давать указания, кто будет почетным гражданином в Харькове, а кто не будет. Я считаю, что это незаконное решение суда", - сказал он.
По его словам, решение будет обжаловано в кассационном порядке.
"Есть вопросы, которые относятся исключительно к компетенции городского совета. Исключительно на сессии городского совета присваивается почетное звание "почетный гражданин города Харьков", - подчеркнул мэр.
"У нас сегодня достаточно тех, кто носит звания "заслуженный артист Украины", "народный артист Украины", те, кто творчески поддерживает Украину, но они также живут в России, ездят в Крым, выступают там. Никто их не лишает этих званий", - отметил Кернес.
Напомним, 7 марта судья Татьяна Штых удовлетворила иск прокуратуры к Харьковскому горсовету и постановила признать незаконным и отменить решение Харьковского горсовета о присвоении звания почетного гражданина Харькова члену Совета Федерации РФ Александру Шишкину, который голосовал за введение российских войск на территорию Крыма в 2014 году. 12 апреля суд отклонил апелляцию горсовета и оставил в силе предыдущее решение.
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Имеете какие-то полномочия-действуйте;не имеете-не трындите.
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Если Вы думаете , что это сказанно гротескно , то хер там , всё и так было бы , просто он классический подонок и аферист .
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А что останавливает Вас?
Или Вы типа "на базаре побазарить" и мелкие провокации поустраивать?
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Первый вариант,конечно,предпочтительнее,но в любом из двух предложенных вариантов-оно до сих пор является государственным служащим.
А решить эту проблему должны или президент,или ВР.
Вот только ни одному,ни другим это не нужно-им "некогда" да и незачем.
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КАК ХАРЬКОВЧАНИН ВАМ ГОВОРЮ!
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Воістину воскресен
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И вообще! Когда его посадят ?
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Походу Кернес считает, что только он там закон.
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Янукович и Кадыров,
Полк наёмных командиров,
Пшонка, Гиркин и Бабай -
Снайпер смело попадай!
Добкин, «Беркут», федерасты,
Путинососовские педерасты,
Осетинские абреки и
Зелёные человеки,
Офицеры ГРУ,
Активисты КПУ,
Казаки и алкашня,
Прокурорша-барышня,
Из Луганска гопота,
С красным знаменем толпа,
Журналисты-террористы,
Мародёры и садисты…
Это Родина моя???
Да пошли вы на*уй, бля!!!
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Согласно результатам опроса, 72% опрошенных поддерживают действия Геннадия Кернеса
Восток (Украины) - дело тонкое.
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Каких лидеров выбираем, так и живем.
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Сегодня Днюха у Аллы Пугачевой - 68!
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А если Геннадий Адольфович присвоит звание Адольфу Алоизычу, так что, и уже обжаловать в суде нельзя?
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