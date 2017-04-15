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 Политика Украины
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 Украинского политзаключенного в РФ Клыха могут освободить на основании болезни, - Лутковская

Незаконно удерживаемого в Российской Федерации украинского политзаключенного Станислава Клыха могут освободить и вернуть на территорию Украины на основании болезни после проведения психиатрической экспертизы.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Валерия Лутковская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.

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"Да, у нас действительно была такая информация и от родственников, и от правозащитников о том, что тяжелое психическое состояние (Клыха - Ред.). Я говорила с Татьяной Москальковой, омбудсменом России и она мне сказала, что сейчас в Российской Федерации существенно изменили и гуманизировали перечень заболеваний, на основании которых человек может быть освобожден от дальнейшего отбывания наказания", - сообщила омбудсмен.

Лутковская также добавила, что предложение о проведение психиатрической экспертизы Клыха поступило именно от Москальковой. По словам украинского омбудсмена, экспертиза даст возможность выяснить, могут ли освободить Клыха по состоянию здоровья и это "позитивный шаг".

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Она также выразила надежду, что результаты экспертизы будут объективными, а за экспертизой последуют дальнейшие шаги. "Или адекватное лечение, или освобождение от отбывания наказания на основании болезни", - резюмировала она.

Напомним, 19 мая 2016 года суд присяжных в Грозном (Российская Федерация) признал виновными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха. Верховный суд Чечни 26 мая приговорил их к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, первые 10 лет Карпюк проведет в тюрьме, а Клых - первые 9 лет, затем оба - в колонии строгого режима.

17 февраля 2016 года, правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что признал политическими заключенными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых там удерживают за решеткой. По мнению правозащитников, обвинительное заключение по этому делу составлен с нарушениями и содержит описание преступлений, которые не существуют. Они подчеркнули, что Карпюк и Клых не виноваты, а следствие не имеет никаких доказательств того, что они когда-либо были в Чечне.

В июне 2016 года в Грозном против Станислава Клиха началось следствие по делу о неуважении к суду. Впоследствии Суд Чечни добавил Клыху месяц до 20 годам колонии.

3 апреля адвокат Илья Новиков сообщил, что незаконно удерживаемого в России украинского политзаключенного Станислава Клиха этапировали в колонию в Верхнеуральске.
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обменяют наверное, но об этом могут и не сказать
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Довели до дурки чоловіка, уроди кончені, а тепер типу такі добрі Мля, що віддадуть... Тварі кончені козломорді...
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тварь хуйло плешивое, человек умом тронулся из него.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинского политзаключенного в РФ Клыха могут освободить на основании болезни, - Лутковская
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