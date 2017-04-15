 Украинского политзаключенного в РФ Клыха могут освободить на основании болезни, - Лутковская

Об этом сообщила украинский омбудсмен Валерия Лутковская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.
"Да, у нас действительно была такая информация и от родственников, и от правозащитников о том, что тяжелое психическое состояние (Клыха - Ред.). Я говорила с Татьяной Москальковой, омбудсменом России и она мне сказала, что сейчас в Российской Федерации существенно изменили и гуманизировали перечень заболеваний, на основании которых человек может быть освобожден от дальнейшего отбывания наказания", - сообщила омбудсмен.
Лутковская также добавила, что предложение о проведение психиатрической экспертизы Клыха поступило именно от Москальковой. По словам украинского омбудсмена, экспертиза даст возможность выяснить, могут ли освободить Клыха по состоянию здоровья и это "позитивный шаг".
Она также выразила надежду, что результаты экспертизы будут объективными, а за экспертизой последуют дальнейшие шаги. "Или адекватное лечение, или освобождение от отбывания наказания на основании болезни", - резюмировала она.
Напомним, 19 мая 2016 года суд присяжных в Грозном (Российская Федерация) признал виновными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха. Верховный суд Чечни 26 мая приговорил их к 22,5 и 20 годам заключения соответственно. Согласно приговору, первые 10 лет Карпюк проведет в тюрьме, а Клых - первые 9 лет, затем оба - в колонии строгого режима.
17 февраля 2016 года, правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что признал политическими заключенными граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых там удерживают за решеткой. По мнению правозащитников, обвинительное заключение по этому делу составлен с нарушениями и содержит описание преступлений, которые не существуют. Они подчеркнули, что Карпюк и Клых не виноваты, а следствие не имеет никаких доказательств того, что они когда-либо были в Чечне.
В июне 2016 года в Грозном против Станислава Клиха началось следствие по делу о неуважении к суду. Впоследствии Суд Чечни добавил Клыху месяц до 20 годам колонии.
3 апреля адвокат Илья Новиков сообщил, что незаконно удерживаемого в России украинского политзаключенного Станислава Клиха этапировали в колонию в Верхнеуральске.
917 7
Материалы по теме: Украинские заложники в РФ
Российские тюремщики прибегли к пыткам в отношении украинского политзаключенного Шура, требуя отказа от встречи с консулом, - МИД(2)
Тюремщики брянской колонии не дали политзаключенному Шуру встретиться с украинским консулом, - правозащитница(5)
По требованию защиты по делу крымского фермера-активиста Балуха будет проведен ряд экспертиз. ФОТО(34)
Карпюк во Владимирском Централе держится бодро и настоял, что не будет работать, - адвокат(11)
Беспредел с Украиной. Позорные казаки. Париж в огне. ВИДЕО(1)
Семена на суде оккупантов: Журналист имеет право выражать мнение по поводу статуса Крыма, в этом нет никакого преступления. ВИДЕО(12)
Документальный фильм о Сенцове выйдет в украинский прокат(2)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить