 Возрожденная Крымская федерация футбола вошла в состав ФФУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Херсон.Онлайн".
Такое решение было принято на Конгрессе Федерации Футбола Украины, который состоялся в Киеве 14 апреля.
Восстановленную Крымскую Федерацию Футбола, тренировочная база которой расположена в Бериславе (Херсонская область), включили в состав ФФУ. А это значит, что шансы получить 1 миллион евро от УЕФА на развитие спортивной инфраструктуры региона увеличились, сообщает пресс-служба ХОГА.
Напомним, в конце марта в УЕФА приняли решение оказать финансовую поддержку детскому спорту в оккупированном Россией Крыму при активном содействии и координации Федерации футбола Украины. Было решено отправить на оккупированный полуостров помощь в виде спортивного инвентаря суммой на 1 млн евро. Еще 1 млн евро поступит на счет ФФУ для поддержки крымского футбола на материковой Украине.
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Между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным действует личная неофициальная договоренность, которая включает в себя ряд политических пунктов.
Об этом рассказал российско-американский историк, публицист Юрий Фельштинский, передает издание LB.ua.
"Между Трампом и Путиным существует простое соглашение. Я не знаю всех его пунктов, но очевидно, что один из них касается личных нападок: Трамп не говорит ни одного критического слова, направленного лично против Путина, потому что по договору не имеет на это право", - уверен историк.
По мнению Фельштинского, Дональд Трамп заключил такое соглашение в обмен на помощь России в предвыборной гонке. Историк утверждает, что нынешний президент США мог сделать целый ряд политических обещаний, ведь сам не верил в возможность своей победы на выборах.
"Снять санкции, введенные после аннексии Крыма; изменить платформу и политику Республиканской партии в отношении России в связи с вторжением России в Украину; признать аннексию Крыма, распустить НАТО или как минимум ослабить его до такой степени, чтобы 5-я статья устава НАТО перестала применяться", - считает Фельштинский.
Историк базирует свои утверждения на открытых источниках, но практический не сомневается в правильности своих выводов.
"Однако все пункты этого соглашения очевидны как минимум потому, что изо дня обе стороны тупо оглашают их вслух, как бы специально для того, чтобы всем, наконец, все стало понятно", - резюмировал Фельштинский.
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С этого надо было начать.
И этого было бы достаточно.
Аналитегу фельштинскому хуйло стипендию прислал за эти глубокие "умо"заключения?
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