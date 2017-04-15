 Участники акции протеста дальнобойщиков задержаны в Санкт-Петербурге

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Би-Би-Си, по разным данным, от пяти до восьми человек были задержаны и доставлены в отделение полиции города Пушкина.
Владельцы порядка 30 легковых автомобилей планировали принять участие в автопробеге по центру Санкт-Петербурга. Местом встречи стал лагерь дальнобойщиков, разбитый между Шушарами и Ленсоветовским, на Московском шоссе.
Протестная акция стартовала в российских городах 27 марта. Бажутин говорил, что наряду с претензиями к системе "Платон" водители заявляют о недоверии президенту России Владимиру Путину.
С 15 апреля тариф за проезд грузовиков тяжелее 12 тонн по федеральным трассам должен был вырасти с действующих 1,53 рубля за км до 3,06 рубля. Однако в конце прошлой недели премьер-министр России Дмитрий Медведев принял решение повысить тариф только на 25% - до 1,91 рубля за километр.
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Отстранение президента РФ Владимира Путина от власти или замена его на другого человека не имеет значения, если не будет ликвидирована сама система путинизма. Такое мнение выразил экс-депутат Государственной думы России Илья Пономарев.
"Мы здесь говорим не только лично о Путине, мы говорим о путинизме как о системе. И от того, что Путин поменяет себя на "Путина-2", а затем на "Путина-3", то все равно у нас будет то же самое. Мы получим войну, иметь конфронтацию, мы получим коррупцию, мы будем иметь бедных и агрессивных русских, будут тосковать по "имперскому величию". И поэтому это как раз наше отличие от Навального. Я считаю, что иметь Навального, как "Путина-2", то это не имеет никакого смысла. Нам нужен демонтаж этой системы. Именно об этом мои единомышленники говорят", -заявил Пономарев.
В то же время он допустил, что в результате смены власти или революции в России к руководству страной придут "дугины" и "гиркины". "Это - не исключается. И это как раз наша работа, чтобы это было не так. И на самом деле я здесь считаю, что и в интересах Украины влиять на этот процесс", - отметил экс-депутат.
По его словам, Украина может кардинально повлиять на ситуацию в России, если построит у себя эффективное государство и благополучную страну.
"Вам нужно показать, что европейский выбор, выбор достоинства является правильным выбором. И именно поэтому я здесь. Потому что я очень сильно желаю вам успехов. Не то, чтобы вы "здесь построили лучшую Россию", как некоторые обвиняют россиян, а чтобы вы построили классную Украину, и чтобы можно было говорить нам, русским оппозиционерам, у себя дома о том, что мы хотим построить то же самое в себя", - подчеркнул российский политик.
Кроме того, по мнению Пономарева, Путин не собирается оставаться у власти после 2024 года, когда истечет очередной срок его президентских полномочий.
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