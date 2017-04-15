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 За рубежом
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Все про:Великобритания (1563) Сирия (2363) Франция (1815) химическое оружие (106) Асад (194) Эро (89) Джонсон_Борис (47)

 Сирийский режим понесет наказание за химатаку, - главы МИД Франции и Британии

Главы МИД Франции и Великобритании Жан-Марк Эро и Борис Джонсон в общей статье, опубликованной в издании The Guardian, написали, что сирийский режим понесет наказание за химическую атаку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

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Напомним, что 4 апреля в результате химатаки на населенный пункт Хан-Шейхун на северо-западе Сирии погибли 72 человека. Следствие по этому делу ведет Организация по запрещению химического оружия. Также напомним, что в ночь с 6 на 7 апреля США нанесли авиаудар по военной авиабазе Шейрат. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за химическую атаку.

"Британские ученые проанализировали образцы материалов, собранных от жертв атаки. Анализ показал присутствие зарина или вещества, похожего на зарин. По нашим данным, два сирийских самолета находились вблизи Хан-Шейхун во время удара", - написали министры.

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По их мнению, высока вероятность того, что ответственность за химатаку несет сирийская армия. "Утверждения России о том, что якобы речь шла об ударе по складу оппозиции, не соответствуют фактам", - отметили главы дипломатии Франции и Великобритании.
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было ещё , что они паркетом дорогу выстелили перед приездом...ну ... одного из главных путлеровцев. может ,даже. самогоооо!!! Тссс! На ночь глядя не хочу писать это имя
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После Трампового нежданчика( трам -пам -пам) резко оживился политический истеблишмент Франции и Британии- пребывавший до этого в анемично-флегматичном состоянии!
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все ждали реакции США ,ато-ж было не то ,не сё!
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Лучший или один из лучших комментариев про состояние политики в мире на сегодняшний день. ЛАЙК

Сирийский режим понесет наказание за химатаку, - главы МИД Франции и Британии - Цензор.НЕТ 2537
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Поджопник Трампа разбудил пока только Эро и Джонсона...
Альфано з Габрiэлем поки сплять, паскуди...
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Ну все, Асада будут распинать в трусиках, а может и без.
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Ким струсил: Трамп побеждает Северную Корею без единого выстрела
15.04.2017, 18:52 • 5490 • http://uainfo.org/blognews/1492271285-kim-strusil-tramp-pobezhdaet-severnuyu-koreyu-bez-edinogo.html
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Голод, как говориться, не тётка.

А прупс-то покушать любит. Он там в Ынии единственный жирный чёрт.
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оно-то конешно... Но кот уехал - мыши в пляс...
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Доказывать и наказывать надо всех...

Боевики террористической группировки «Исламское государство» применили отравляющий газ при атаках на недавно освобождённую часть западного Мосула. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иракского военного.
Офицер в составе антитеррористических сил рассказал, что атака произошла днём ранее в районе аль-Абар, когда террористы запустили ракету с хлором.
По его словам, семь военных ощутили проблемы с дыханием и были госпитализированы.
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а при чем здесь хлор когда речь о зарине идет?
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А разговор идёт про разрешено или не разрешено, или про зарин или хлор, а алень?
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Для дебилов - речь идет о том, чтобы наказывать всех, кто использует химическое оружие!
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Наказывать нужно всех - это да.
Но, как бы, Мосул потому и частично освобождён, что там немного дали по морде ИГИЛу. Потому частично наказание даже предшествовало провинности. Это первое.
Второе. Что для меня лично очень важно и показательно. Одно дело, когда отравляющее вещество применяет террористическая организация, а другое - когда легетимный глава страны против своих граждан. Разницу улавливаете?
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"высока вероятность того, что ответственность за химатаку несет сирийская армия"

А есть сомнения? Разве что, разделить эту вероятность на Сирию и РФ попалам
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шо уже донесся ответный лай из-за поребрика ))))
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Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется -
То кацатролли идут бечевой!..

----
(с)«Размышления у парадного подъезда» Н.Некрасов.
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а шо нам на Цензоре размышлять, как, где и от чего стонут кацапы - мы это просто принимаем всем сердцем
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не ну руске совсем дурную версию выдвинули, я даже не могу представить, каких размеров должэн быть склад, чтоб с рассеиской, сверхточнои, могли туа попасть, мда, секретный склад размером в 8 -9 стадионов, потому что русня считает попали в цель, если упала бомба в пределах километра.
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угрозы атмосферным оружием отключить воду/свет ? опять долбанные игры ?
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в Крыму для этого атмосферное оружие применять нет надобности
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химическая формула любых "современных лекарств" одна C48-H67-O78-N41, это как у алкашей C2-H5-OH, только концентрация атомов в молекуле стократ большая. Результат один - таблетки эти не выводятся из организма. Натрий в формуле год выводится. Съел одну таблетку - год жди пока выведется с мочой/калом. Съел в месяц 30 таких таблеток - вот тебе и эффект циклодола. Турчинов в Крым должен переехать жить. Тандемом с Ульяной Супрун отиграли бы территорию. Да и Воронеж, Белгород ещё отвоевали бы.
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Знаю формулы только из этого списка: Циклодол, Фенциклидин, Амобарбитал, Галоперидолл, Тиопентал, Секонал, ЛСД. У них у всех одна химическая формула: C42-H22-O12-N53 , разница только в количестве атомов в молекуле. Ну вот, Serega 62, теперь ты вооружён атмосферным оружием. Можно идти в любую аптеку "для своих" за "современными лекарствами". Гуглить дозы и гуглить передозы. Работать.
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да сегодня новый набор ольгинских троллей, походу. гавна ученого как песка в море.
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Ребят, а рашистский режим что? где? куда? а главное когда понесет?
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упорно нет хотят ни новых санкций, ни эмбарго... ничего. три года пустых ассамблей, саммитов, сборов, заседаний, меморандумов, съездов...
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новый тролль? вітаємо в Україні. готовся жить в спаме, животное.
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тут можно вспомнить старый анекдот про двух быков - молодого и умудренного годами, когда они увидели стадо буренок.
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наказывальщики , озабоченность на губах не обсохла, а наказывать рвутся.
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ну.. если обеспокоенно-взволнованная озабоченность это наказание, то .. тогда, да.. понесет.
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Это они на Трампа насмотрелись. И слегка взбодрились.
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А у вас как у Трампа Томагавки есть?....Если нет,некуй пистетть
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ты кацап имеешь ввиду обстрелы фашистов градами с ростова?
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А еще в здании Дома культуры ОАО «Московский подшипник» после мюзикла Норд-Ост химатака по собственному населению была...
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выразят озабоченность или обеспокоенность.
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Раскрыли военную тайну: сети позабавила отправка РПЦ тысяч куличей военным РФ в Сирии

В Сирию доставят несколько тысяч освященных куличей для российских военнослужащих.
Об этом сообщает российское информационное агентство Интерфакс.
Куличи 15 апреля в Храме Христа Спасителя освятил патриарх Кирилл. Позже куличи будут отправлены на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда самолетами военно-транспортной авиации их доставят на авиабазу Хмеймим в Сирии.
Данная новость привлекла внимание пользователей сети, многие из которых связали количество отправленных куличей с численностью российского военного контингента в Сирии.
"Несколько тысяч куличей? Это ж на какое количество российских военнослужащих? Сколько их там? Вряд ли они будут раздавать куличи братьям по оружию из Хезболлы или иранским стражам исламской революции", - написал известный российский блогер Андрей Мальгин на LiveJournal.
"Недельный запас каждому", "так попы раскрыли страшную военную тайну на радость ЦРУ", "нормальный военный способен сожрать целый кулич в одно лицо", - пишут люди в комментариях.
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Агась, пусть себе куличики пожруть, если маца не опередит
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Это, как в анегдоте про Чапаева и Анку. В.И.: Анка, ещьо раз облажаесся, сепарша хуйловская, то я тебя как трахну! Анка: Ну дык, вы всьо обещаете да обещаете, Василий Иваныч...
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Ще немає результатів слідства Комісії ООН по "хіматаці", якої не було, а вже не терпиться Сирію зруйнувати як Ірак. Глобалістська трійка - Франція, ВБ і США. Одні нищили Ірак, другі Лівію, тепер всі разом Сирію.
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кацапе,частіше прибирати в своєму домі потрібно...грязь у нього та розруха...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСирийский режим понесет наказание за химатаку, - главы МИД Франции и Британии
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