 Сирийский режим понесет наказание за химатаку, - главы МИД Франции и Британии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.
Напомним, что 4 апреля в результате химатаки на населенный пункт Хан-Шейхун на северо-западе Сирии погибли 72 человека. Следствие по этому делу ведет Организация по запрещению химического оружия. Также напомним, что в ночь с 6 на 7 апреля США нанесли авиаудар по военной авиабазе Шейрат. Президент США Дональд Трамп назвал ракетный удар возмездием за химическую атаку.
"Британские ученые проанализировали образцы материалов, собранных от жертв атаки. Анализ показал присутствие зарина или вещества, похожего на зарин. По нашим данным, два сирийских самолета находились вблизи Хан-Шейхун во время удара", - написали министры.
По их мнению, высока вероятность того, что ответственность за химатаку несет сирийская армия. "Утверждения России о том, что якобы речь шла об ударе по складу оппозиции, не соответствуют фактам", - отметили главы дипломатии Франции и Великобритании.
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Альфано з Габрiэлем поки сплять, паскуди...
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15.04.2017, 18:52 • 5490 • http://uainfo.org/blognews/1492271285-kim-strusil-tramp-pobezhdaet-severnuyu-koreyu-bez-edinogo.html
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А прупс-то покушать любит. Он там в Ынии единственный жирный чёрт.
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Боевики террористической группировки «Исламское государство» применили отравляющий газ при атаках на недавно освобождённую часть западного Мосула. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иракского военного.
Офицер в составе антитеррористических сил рассказал, что атака произошла днём ранее в районе аль-Абар, когда террористы запустили ракету с хлором.
По его словам, семь военных ощутили проблемы с дыханием и были госпитализированы.
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Но, как бы, Мосул потому и частично освобождён, что там немного дали по морде ИГИЛу. Потому частично наказание даже предшествовало провинности. Это первое.
Второе. Что для меня лично очень важно и показательно. Одно дело, когда отравляющее вещество применяет террористическая организация, а другое - когда легетимный глава страны против своих граждан. Разницу улавливаете?
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А есть сомнения? Разве что, разделить эту вероятность на Сирию и РФ попалам
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Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется -
То кацатролли идут бечевой!..
----
(с)«Размышления у парадного подъезда» Н.Некрасов.
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Газ будет стоить копейки!! Рoссию задавят!! Степан Демура 2017
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В Сирию доставят несколько тысяч освященных куличей для российских военнослужащих.
Об этом сообщает российское информационное агентство Интерфакс.
Куличи 15 апреля в Храме Христа Спасителя освятил патриарх Кирилл. Позже куличи будут отправлены на подмосковный аэродром Чкаловский, откуда самолетами военно-транспортной авиации их доставят на авиабазу Хмеймим в Сирии.
Данная новость привлекла внимание пользователей сети, многие из которых связали количество отправленных куличей с численностью российского военного контингента в Сирии.
"Несколько тысяч куличей? Это ж на какое количество российских военнослужащих? Сколько их там? Вряд ли они будут раздавать куличи братьям по оружию из Хезболлы или иранским стражам исламской революции", - написал известный российский блогер Андрей Мальгин на LiveJournal.
"Недельный запас каждому", "так попы раскрыли страшную военную тайну на радость ЦРУ", "нормальный военный способен сожрать целый кулич в одно лицо", - пишут люди в комментариях.
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