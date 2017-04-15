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 Террористы сегодня 16 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, - штаб АТО

С начала суток до 18:00 российско-террористические войска 16 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, на приморском направлении огнем минометов калибра 120 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал защитников Марьинки. По позициям в районе Павлополя враг бил из противотанковых гранатометов, а по опорным пунктам возле Чермалыка - из пулеметов крупного калибра. По морским пехотинцам в районе Водяного противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по позициям под Широкино - из стрелкового оружия. Позиции в районе Марьинки обстреливали вражеские снайперы.

На донецком направлении по позициям возле Песков противник применял гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров, а в районе Каменки бил по украинским воинам из стрелкового оружия. Защитников Опытного враг обстреливал из пулеметов крупных калибров. Возле Троицкого активно действовали вражеские снайперы.

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На луганском направлении по защитникам Лобачево подразделения оккупантов вели огонь из автоматических гранатометов, а по защитникам Новоалександровки - из стрелкового оружия.

Украинские военнослужащие строго соблюдали режим тишины и огонь в ответ не открывали.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поручил Генеральному штабу ВСУ и Министерству обороны прекратить огонь на Донбассе с 1 апреля в соответствии с договоренностями Трехсторонней контактной группы в Минске.
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Судя по интервью пастора ВВС , ВСУ обстреливает позиции ополчения , даже не в ответку .
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иди нах вместе со своим "ополчением", сепарская мразь! Или счиатешь, что кто-то верит в минские договорняки?!?! Какой может быть вообще разговор с врагом на своей земле?!?!?
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У твоего 'апалчения' только одна может быть позиция перед ВСУ - отползать раком.
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Я так понял , рагули не знакомы с проповедью своего пастора .
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Винторогий?
А что свою тряпку в падлу носить?
прочитай это ,здесь кацапов ставят в стойло http://uainfo.org/blognews/1492271285-kim-strusil-tramp-pobezhdaet-severnuyu-koreyu-bez-edinogo.html
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Если под словом " тряпка " , имеется ввиду флаг страны , то таки да -- это флаг МОЕЙ УКРАИНЫ . А ты , пидарок , в следующий раз подбирай выражения .
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козломордый!
таких граждан как ты ,нужно при рождении топить меньше люди страдать будут!
ты наверное с лугандона?
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;Штірліц, ви russisch schwein, ви єст шпійон!- Глядя на аусвайс, невно морщась і нюхая надушєнний платок сказал Борман.- ;Ваш аусвайс ваняєт дерьмом і сівухай!;

І штірліц вспомніл как краснамордий палковник КГБ, лапая за задніцу масковскую камсамолку, долга дишал на пєчать, прєждє чем паставіть єйо в фалшівам аусвайсє...

Сєпар, ти спалився.
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ну и что? онижыдети - тамжынашилюди, торговые партнеры - нова полиция , очьень важьно.
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нету у нас штаба ато. есть диспетчерская шыкаладного цеха и экспедиторы перемещения грузов с торговыми партнерами.
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Кому Пасха, а кому обстреливать. Вот же твари безмозглые.
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ничаво. За это соевые мыролюбные безальтернативцы еще год будут в бамбас свет и воду поставлять за счет жителей Украины.
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