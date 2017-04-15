 Террористы сегодня 16 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, - штаб АТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО, на приморском направлении огнем минометов калибра 120 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал защитников Марьинки. По позициям в районе Павлополя враг бил из противотанковых гранатометов, а по опорным пунктам возле Чермалыка - из пулеметов крупного калибра. По морским пехотинцам в районе Водяного противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а по позициям под Широкино - из стрелкового оружия. Позиции в районе Марьинки обстреливали вражеские снайперы.
На донецком направлении по позициям возле Песков противник применял гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров, а в районе Каменки бил по украинским воинам из стрелкового оружия. Защитников Опытного враг обстреливал из пулеметов крупных калибров. Возле Троицкого активно действовали вражеские снайперы.
На луганском направлении по защитникам Лобачево подразделения оккупантов вели огонь из автоматических гранатометов, а по защитникам Новоалександровки - из стрелкового оружия.
Украинские военнослужащие строго соблюдали режим тишины и огонь в ответ не открывали.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поручил Генеральному штабу ВСУ и Министерству обороны прекратить огонь на Донбассе с 1 апреля в соответствии с договоренностями Трехсторонней контактной группы в Минске.
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А что свою тряпку в падлу носить?
прочитай это ,здесь кацапов ставят в стойло http://uainfo.org/blognews/1492271285-kim-strusil-tramp-pobezhdaet-severnuyu-koreyu-bez-edinogo.html
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таких граждан как ты ,нужно при рождении топить меньше люди страдать будут!
ты наверное с лугандона?
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І штірліц вспомніл как краснамордий палковник КГБ, лапая за задніцу масковскую камсамолку, долга дишал на пєчать, прєждє чем паставіть єйо в фалшівам аусвайсє...
Сєпар, ти спалився.
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Атеісти мабуть.
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