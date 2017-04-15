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 Политика Украины
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 Миссия Красного Креста передала посылки украинским пленным в Макеевке и Донецке, - Ирина Геращенко

Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) впервые передала посылки украинским пленникам на оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады и переговорщица в Минском процессе Ирина Геращенко.

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"Сегодня миссия МККК впервые за все это время смогла передать передачи нашим парням-военным, заложникам в макеевскую колонию и донецкий следственный изолятор. Именно о передаче к Пасхе договорились на последней встрече гуманитарной группы в Минске. Маленькая гуманитарная и психологическая, но такая важная поддержка для незаконно удерживаемых украинцев", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гуманитарная подгруппа договорилась о порядке подтверждения пленных, отказывающихся от перемещения в ОРДЛО, - Олифер

"Спасибо всем причастным, рада, что договоренности последней встречи в Минске потихоньку выполняются. На этой неделе также впервые смогли передать обратные письма ребят их семьям - мамам и женам. Работаем дальше", - отметила Геращенко.
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Видите какая хорошая Ирына Геращенко! Озвучивает шо миссия шось передала нашим пленным. Возможно это сгущенка, носки и махорка. Это вам не вонючка Савченко, которая к ним ездила
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А Надежда им что-нибудь передавала или только покрасовалась на камеры и уехала ?
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Не на камеры, мадам уроженка Кацапии, а в камерах, где у ваших торговых партнеров сидят наши воины. И это, представьте, это значит намного больше, чем озвучила коллега пана Медведчука по бизальтэрнатывным минским переговорам пани Геращенко.
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Откуда же вам,робин гуду,один ник которого деактивирован за антиукраинские высказывания,знать где и чего я уроженка...
И да. Поговаривают,панянка Надежда является очень близкой соратницей медведчука,что подтверждается отсутствием для ее персоны каких-либо запретов в посещении оккупированных территорий.
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Милая барышня с кацапским именем Ксения, уроженка славного города Нижние Висячки Вологодской области! Если бы был чемпионат по брехне, то вы могли бы выйти в финал с самим паном Кондитером Липецким. А если б от нее (брехни) рос бы шнобак, то Пиноккио повесился бы от зависти, глядя на вас. П.С. На досуге припомните титул пана Медведчука и кто его назначил в очичтку решать судьбу Украины в безальтернативных минских переговорах
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Решила удалить свой предыдущий комментарий.
Скажу лишь напоследок-мне давно уже понятно кто вы,мы познакомились,когда особой патриотичности в вас не наблюдалось,даже наоборот и слишком.
Чао.
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По данным Генпрокуратуры обвиняемые экс-беркутовцы сбежали в Россию :D

Источник: https://delo.ua/ukraine/genprokuratura-podtverdila-begstvo-obvinjaemyh-eks-berkutovcev-v-330125/ © delo.ua
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15.04.17 12:29 У ГПУ нет официальных данных о бегстве четырех экс-"беркутовцев" в Россию, - прокурор Ковальчук. Цензор.НЕТ.

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Ну, миссии это в порядке вещей, а ты, ты лично что передала к праздничку? Очередной самопиар?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМиссия Красного Креста передала посылки украинским пленным в Макеевке и Донецке, - Ирина Геращенко
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