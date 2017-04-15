 Миссия Красного Креста передала посылки украинским пленным в Макеевке и Донецке, - Ирина Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер Верховной Рады и переговорщица в Минском процессе Ирина Геращенко.
"Сегодня миссия МККК впервые за все это время смогла передать передачи нашим парням-военным, заложникам в макеевскую колонию и донецкий следственный изолятор. Именно о передаче к Пасхе договорились на последней встрече гуманитарной группы в Минске. Маленькая гуманитарная и психологическая, но такая важная поддержка для незаконно удерживаемых украинцев", - написала она.
"Спасибо всем причастным, рада, что договоренности последней встречи в Минске потихоньку выполняются. На этой неделе также впервые смогли передать обратные письма ребят их семьям - мамам и женам. Работаем дальше", - отметила Геращенко.
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И да. Поговаривают,панянка Надежда является очень близкой соратницей медведчука,что подтверждается отсутствием для ее персоны каких-либо запретов в посещении оккупированных территорий.
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в очичткурешать судьбу Украины в безальтернативных минских переговорах
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Скажу лишь напоследок-мне давно уже понятно кто вы,мы познакомились,когда особой патриотичности в вас не наблюдалось,даже наоборот и слишком.
Чао.
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Источник: https://delo.ua/ukraine/genprokuratura-podtverdila-begstvo-obvinjaemyh-eks-berkutovcev-v-330125/ © delo.ua
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