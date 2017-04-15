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 Из-за столкновения легковушек в Мелитополе 1 человек погиб, 3 пострадали

В Мелитополе (Запорожская область) столкнулись два легковых автомобиля. В результате один человек погиб, троим оказана медицинская помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на проспекте 50-летия Победы водитель Daewoo Lanos при выезде с места парковки не убедился в безопасности движения, из-за чего в него врезался ЗАЗ, который двигался по проспекту.

Водитель Daewoo Lanos, житель Мелитополя 1973 года рождения, погиб. Двух пассажиров машины, мужчину и женщину 1989 года рождения, доставили в больницу. После осмотра они от госпитализации отказались. Водитель ЗАЗ получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей носа. Он был госпитализирован.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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