 Из-за столкновения легковушек в Мелитополе 1 человек погиб, 3 пострадали

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на проспекте 50-летия Победы водитель Daewoo Lanos при выезде с места парковки не убедился в безопасности движения, из-за чего в него врезался ЗАЗ, который двигался по проспекту.
Водитель Daewoo Lanos, житель Мелитополя 1973 года рождения, погиб. Двух пассажиров машины, мужчину и женщину 1989 года рождения, доставили в больницу. После осмотра они от госпитализации отказались. Водитель ЗАЗ получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей носа. Он был госпитализирован.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
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