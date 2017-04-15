 На Евровидение в Киеве продано уже 30 тыс. билетов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Євробачення 2017 в Україні", около 19 тыс. билетов забронировано для делегаций стран-участниц, еще около 21 тыс. либо имеются в продаже, либо вскоре появятся.
На зрительских трибунах 7 тыс. мест для зрителей, из них 50 - для людей с инвалидностью.
В Киеве будет самая длинная в истории конкурса красная дорожка - 265 м.
Напомним, 62-й по счету международный песенный конкурс Евровидение будет принимать столица Украины. Главной ареной выбран Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.
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Материалы по теме: Евровидение
Политика вокруг Евровидения-2017 самая наглая за всю историю, - The Guardian(222)
Целью России изначально было не участие в Евровидении, а создание негативной информационной атмосферы вокруг него, - НОТУ(98)
Полиция не ожидает провокаций в Киеве во время Пасхальных праздников, - Крищенко(9)
Россия отказалась транслировать Евровидение-2017: "Вариант замены Самойловой на другого исполнителя даже не может рассматриваться"(447)
Украина обеспечит равные возможности для участников Евровидения. Главное условие - уважать закон, - МИД(21)
Евровидение-2017 состоится в Киеве, - ЕВС опроверг информацию о переносе конкурса в Берлин(40)
1. Патрульный противолодочный самолет ВМС США провел разведывательный полет возле южного побережья Крыма http://15minut.org/news/170927-voennyj-samolet-ssha-provel-razvedku-vozle-kryma
2. Очистные сооружения возле Еды-Кую (Ленино) в 2013 году были готовы к вводу в эксплуатацию на 98%. Оставались пуско-наладочные работы. Строилось сооружение по чешским технологиям, на что из украинского бюджета потрачены десятки миллионов гривен! За время оккупации всё полностью разграблено и уничтожено! Крымские пропагандоны пишут: "Почему мы бедные? Потому что дурные! Сегодня нечистоты попросту сбрасывают в поля и есть угроза экологической катастрофы" https://u.nu/lz4 (сокращённая ссылка на сайт "Репортер Восточного Крыма").
3. Крымчане так и не привыкли к российским помоям. Вкус настоящей Родины не забыть никогда. Ну а особо агрессивных попускают уже сами крымчане: "Очень скучаю за соком Сандора, особенно томатным и овощным. К сожалению, не могу найти ничего похожего", "И не найдешь(. Я уже многое перепробовал. Увы, замены нет. Мне Одесского завода детского питания не хватает", "Самые шикарные соки были Галычина", "Я думала, что я одна на всём белом свете ищу что-то подобное овощному соку от Сандоры((( Пока безрезультатно. «Дары Придонья» овощной - теперь моя отрада, но не то, совсем не то!!!", "А я скучаю за кофе Жокей апельсин. Нигде нет. Хотя Жокей сливки и шоколад есть. Но это не то уже((", "И лимонного нет больше(", "Сок ЧУМАК очень вкусный был!!!!", "А мне нравился лимонный у Сандоры и грейпфрутовый. К сожалению, аналогов нет(", "Большая часть украинской продукции оочень вкусная, кто бы что ни говорил!", "Едьте на Украину, там всьо есть!", "Соки, кофе - скучаете!? А мирное небо - так себе, в расчет не идет! Билет в руки и вперед за соком!", "Так умилительно, когда понаехавшие местным советуют куда-то ехать" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/853183519580991488 (скрин).
4. В Евпатории обнаружено 208 человек (35% принявших участие в опросе), которые НИКОГДА не пробовали человеческую еду: "Понятно, что есть куча исключений и т.д. Но все мы помним вкус украинского шоколада и пива, сока и пельменей, молока и колбасы. И не сложно сравнить с теми вкусами, которые мы получаем сейчас. Так что же вкуснее?". Как вы догадались, 65% (387 человек) проголосовали за Украину https://twitter.com/KrimRt/status/853265755047161858 (скрин). А вот некоторые комментарии: "В целом, первый вариант (УКРАИНА), конечно", "Конечно, вариант 1", "К сожалению, качество российской продукции ниже на уровень украинских, особенно соки, спирт, сигареты, шоколад, пиво и многое другое((( А цены на уровень выше. А коммунальные платежи - это, вообще, нет слов!(", "Сыр и шоколад украинские вкуснее", "Укр. 100% вкуснее", "На российских продуктах худеть хорошо - они невкусные, много не съешь. Особенно, если пробовал другие", "Я перестала есть майонез и шоколадные конфеты. Совсем перестала, т.к. мои поиски чего-то подобного украинскому обернулись провалом", "Я покупал соль российскую и какая-то она несолёная, но вот украинская безупречная! Даже украинский майонез был майонезом, не то что российский", "Если молоко сравнить, то украинское геркулесовское в разы было лучше", "Украинские продукты вкуснее! И россияне, когда приезжали раньше сюда, сами это подтверждали!", "Русское все невкусное", "Какие-то провокационные опросы пошли. То им сок не такой, то колбаса. Потреблядство какое-то", "Всем, кто проголосовал за первый вариант, 10 лет строгого расстрела" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/853274973846294528 (скрин).
5. В Крыму стабильны две вещи: 1) - жопа во всём; и 2) - ненависть местных к понаехавшим: "Анонимно. Получилось так, что моя мама хочет отправить меня к вам жить (в Керчь). Хочу узнать, как там у вас, какие люди, молодежь и т.п.". Ответы: "Ссылка прям, что ли?", "Надо ж было так накосячить", "Ссылка", "Это чем же ты так провинился/провинилась, что тебя к нам отправляют? Сразу скажу: жить у нас - не сахар. Не надо к нам. Злые мы", "Мама твоя - зверь", "Маму в психушку, тебя в интернат!", "У нас очень хорошо было, пока не понаехали" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/853231691321704448 (скрин).
6. Вспоминать украинскую банковскую систему - это "экстремизм", поэтому вате остаётся только пускать слюни на Краснодар. Оккупационные банки - это дно на дне: "Хочу внести в черный список этот непонятный банк рнкб - с большой буквы мне не хочется писать название этого подобия банка! Это просто кошмар и необразованность работающих там сотрудников. Я впервые сталкиваюсь с таким обдираловом своих же клиентов. Комиссии огромные на любые платежи и на все, что только можно. Ставки по кредитам от 22% и выше, незнание законов и некомпетентность сотрудников, и т.д. Закрывала кредит и за досрочное погашение взяли комиссию. Я была в шоке, ведь дело не в деньгах, а в подходе к клиентам. В Сбербанке, когда гасила кредит досрочно, сделали перерасчет за фактическое пользование кредитом, как и положено по закону. рнкб о таком не слышал. В общем, делают все, чтоб клиент к ним не возвращался больше никогда. Хочется сказать одно: если в Крым придет приличный банк из материка, то эта контора закроется, так как все уйдут туда. В рнкб я больше никогда не приду", "Завидую материку. Приехав впервые в Краснодар, я понял, что такое банк и что значит являться клиентом банка. Но пока пипл хавает, это будет долго продолжаться", "Ну так к нам не зайдут банки и иные юрлица, которые боятся санкций. Так что кроме рнкб сюда могут зайти банки только хуже", "Отвратительный банк", "Какой бы он ни был, но другого нет и, по-видимому, не будет. И в рнкб это понимают, поэтому особо не парятся по этому поводу" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/853234936232456192 (скрин).
7. Помните, как Константинов пафосно открывал рашистский МирБургер на месте закрывшихся в 2014 году Макдональдсов? Вата плюётся и рыгает, как и от всего российского: "Хочу занести в черный список открывшееся кафе МирБургер. Это просто дно. Во-первых, персонал не работает, а считает ворон. Во-вторых, это не МакДак под другой маркой, а какое-то армянское ИП, судя по надписям и чеку. В-третьих, меню никакое. Нормальное только кофе, и то только потому, что кофемашина его делает. Самая фишка в том, что, заказав роллы с «шашлыком», нам дали роллы с каким-то фаршем. Видимо, «Люля-Кебаб Ролл» не так презентабельно звучит. В остальном нареканий на бургеры нет. Но сервис - сплошной ад. Ужасно огорчен. Лучше бы здание МакДака кому-то другому отдали", "Лучше бы настоящее KFC открыли", "Мы в Крыму живем, тут нам только КУЕВСИ откроют", "У нас всё говно!((( А цены выше любого другого региона! Жизнь-боль((( Плак!", "Рыгаловка", "Как это у вас в Симферополе нет McDonald's? Во всех странах есть, а у вас в Крыму нет? Странно", "Были Макдональдсы - и даже очень хорошие, но в связи с политическими ситуациями они позакрывались, так что, увы, нет", "Только что из этой забегаловки. Дно е#учее. Такое ощущение, что отсталых на работу набрали, чтоб налоги поменьше платить. Могу описать остальное только матом, причем отборным", "Там ужасно!!! Не советую!!!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/853241068489515008 (скрин).
8. Симферопольский район отметил "День освобождения от фашистов". Отмечали традиционно: дети в военной форме и портреты Сталина https://twitter.com/KrimRt/status/853257913498030081 (фото). Тем временем в Едыкуйском (Ленинском) районе детей переодели в солдат, чтоб открыть "звезду герою" https://twitter.com/KrimRt/status/853255886051176448 (фото).
9. В Керчи на столбах нарисовали украинские флаги и написали "Люблю (в виде сердца) САЛО" https://twitter.com/SectorCrimea/status/851869025210597376 (фото). А в Севастополе на стене написали "НА ГЫЛЯКУ ПУТИНЯКУ!" https://twitter.com/SectorCrimea/status/853243508609757188 (фото).
P.S. Оккупировав Крым, россия превратила Украину в знак качества даже в глазах тех, кто в 2014 году поддержал аннексию, предав свою Родину!
КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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но кому-то нравится это шоу, чем-то, так что
кому-то и Киркоров нравится, или Поплавский
об этом не спорят
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"А там еще про вашего вовика написано, что он таки хуйло2
какого вашего "вовика"? я перебираю сейчас в памяти всех моих знакомых по имени (я так поняла) Владимир, и не могу понять чем они вам так насолили что вы о них так отзываетесь?
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я так как вы написали нихт ферштейн
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А нихт фарштейн пишут особые "знатоки" немецкого или одаренные лишней хромосомой
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фамилию скажите того из моих знакомых Владимиров (нуятакпоняла что Владимиров раз "Вовик") будем разбираться дальше
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Кста, патология обычно генная, вам ли не знать, а геном это чуть из другого раздела методичкт. Тщательнее
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вы способны написать на нормальном язык просто вопрос, даже не пытаясь там что-то завуалировать не надо, не напрягайтесь у вас не получается и мы только уходим от темы.
про "вашего "вовика"
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Скандал с «кокошником» «Евровидения» идет полным ходом, поскольку оскоблены лучшие патриотические чувства активистов, волонтеров и ветеранов АТО. Все понимают, что использование элемента русского национального костюма для оформления чисто европейского песенного конкурса, где выступят уважаемые в ЕС пид...сы, - это минимум провокация. Максимум зрада, которой немедленно следует заняться компетентным органам. Нам удалось не допустить приезда на еврошоу провокаторши Самойловой. Мало того, что она зверски и цинично нарушила украинское законодательство, приехав в Крым. Само по себе это тягчайшее преступление, караемое наравне с неуместным употреблением русского языка высшей мерой социальной защиты - внесением в черные списки СБУ. Так она еще и инвалид, что явно свидетельствует об агрессивности авторов этой кремлевской провокации. Но, б...ть, кокошник… Ведь только успели сцену смонтировать. Туалетов нет, по локации бродят стаи бродячих собак. Все в каком-то говне, подозрительно напоминающем твердые бытовые отходы из колыбели украинской культуры - города Львова. На европейский манер - Лемберг.
Станция «Левобережная», правда, успешно отремонтирована, и киоск с шаурмой очень хорошо вписался в современный облик входа в основной транспортный хаб «Евровидения». Я считаю, что наезды на Виталика Кличко, лично руководившего ремонтом «левобережки», вообще не обоснованы.
Подумаешь, нет типа пандусов для инвалидов. А те, что есть, напоминают черные трассы на всемирно известном в узким кругах «Быковеле». Теоретически инвалид-спортсмен может спуститься, если оборудовать коляску керамическими тормозами известных европейских производителей. Не надо поднимать шум по пустякам! Инвалиды могут посетить новый театр, стилизованный под крематорий, на Андреевском спуске. Как заявил автор проекта, его вдохновили на творчество строгие формы квадрата Малевича и надгробий на Байковом кладбище. Кроме того, театр является первым в Украине сооружением, полностью приспособленным для потребностей инвалидов. Поэтому не надо докапываться до нового дизайна станции метро. Но со сценой действительно неудобно получилось. Демонтировать уже нельзя, поскольку все распилено, потрачено, осталось в обрез на кусок брезента и лампочки. Патриоты уже вычисляют, кто автор кремлевской провокации, и, скорее всего, фамилия дизайнера будет установлена и внесена в список «Миротворца». На месте оформителя я бы на некоторое время залег на дно в Брюгге. В Фастове тоже неплохо, но в Брюгге как-то надежнее.
Срочно необходим ребрендинг, поскольку проводить «Гранд-финал» под такой декорацией - это, согласитесь, покруче Рекса Тиллерсона, везущего ультиматум Владимиру Путину. В зале будут ветераны АТО, «киборги», «спайдермены» и «терминаторы». Думаете, им приятно будет осознавать себя частью «русского мира»? Но выход есть, волноваться не надо. При небольшой доработке получается качественная вагина. Как бы символ плодородия и гендерного начала в политике. Ну, там Хиллари Клинтон, Юлия Тимошенко, Кончита Вурст. А шарики для анального секса, которые являются официальным символом «Евровидения», органично дополняют общую гендерную концепцию. С этим разобрались, поводов для паники я не вижу. Да, в огромном концертном сарае, где расположен объект «вагина», пока нет туалетов. Но! Киевские власти уже принимают необходимые меры.
Планируется ввести полный запрет на продажу алкогольных напитков в локациях, где будет проводиться песенный конкурс. Только пиво в пластиковой посуде. Улавливаете мысль? Пластиковый стаканчик можно использовать в качестве средства удовлетворения малой нужды. А что касается большой, то кто же с ней на праздник ходит? Так что и этот вопрос, считайте, решен.
Украинские спецслужбы в настоящее время напряженно проверяют состав потенциальных участников «Евровидения» на предмет строгого соблюдения национального законодательства. Полностью оправдана представительница Армении, которая выложила в «Фейсбуке» свои фотки на ЮБК. Фотки участница потерла, никаких претензий к ней нет. Проехали. Всем певцам и певицам ртом будет разослана анкета с одним вопросом: «Чей Крым»?». Это позволит выявить криптосепаратистов еще на ранней стадии.
Украина сегодня как никогда нуждается в мощной европейской прививке от «русского мира». К сожалению, квоты на обязательное исполнение песен украинских исполнителей в эфире FM-станций пока не дали должного эффекта. Во-первых, резко возросло количество суицидов среди слушателей, поскольку к такой дозе депрессии, воя и невнятного произношения они оказались не готовы. Во-вторых, выяснилось, что «Океана гребаной Эльзы» на всю нацию не хватает. Более того, даже стало своего рода шиком отказываться ставить Вакарчука в плей-листы. В-третьих, на основе прекрасного навоза, заложенного в украинскую культуру в виде квот, взошли отнюдь не новые таланты нации, а «Грибы». Группа гопников с Троещины, исполняющая хиты на стыке хип-хопа и хауса на русском языке, стала самым популярным и кассовым коллективом в Украине, России и Белоруссии. Скажите, б…ть, за что стоял майдан? Чтобы наркоманы, потребляющие грибы, заполняли музыкальное пространство идеологически невыдержанными хитами «Между нами тает лед»? Чему они учат подрастающее поколение? Какие идеалы они, с...ка, закладывают в неокрепшие мозги последователей Бандеры? Да никакие! Вместо того, чтобы творчески перерабатывать тексты Тараса Шевченко, они культивируют идеалы наркотической субкультуры. Да еще и в балаклавах выступают.
Поэтому «Евровидение» в виде большой вагины как никогда востребовано нацией. Оно позволит нации вырваться за удушающие рамки «русского мира». СУГС!
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Там надыбал ?
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А это еще Евровидение и не началось, когда начнеться парашка будет вонять так , что сами позадьыхаются, и это им не то , и это им не так , и стулья с собой брать...
Ничего вам не надо брать , и в критике изгоев -не нуждаемся, вам дали пинком под зад?
Вот!!! - Ваше место шестое, возле параши.
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