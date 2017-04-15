 Сверхсовременные американские истребители F-35A прибыли в Британию

Об этом официально заявили в субботу в Министерстве обороны США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Боеспособные многоцелевые истребители F-35A Lightning II прибыли сегодня на авиабазу Лейкенхит Королевских ВВС (Великобритания), демонстрируя поддержку союзников США по НАТО, а также европейской территориальной целостности", - отметили в оборонном ведомстве США.
По словам командующего Европейского командования США в Европе и верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе генерала Кертиса Скапаротти, присутствие самолетов F-35 подтверждает боеготовность и демонстрирует военную мощь на европейской части континента.
Самолеты принадлежат 388 и 419 Боевому крылу американских ВВС, которые базируются в штате Юта. Они примут участие в учениях с европейскими союзниками. Как отметили в Пентагоне, присутствие F-35A "максимального расширяет возможности учений, укрепляет Североатлантический альянс и обеспечит широкий опыт относительно условий их эксплуатации в Европе".
Сообщается, что самолеты и персонал будут находиться в Европе в течение нескольких недель.
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знаменитый летчик Иван Кожедуб принимал участие в разделении государства Корея в 1952-53 годах,в резельтате появилось советское ГОФФНО,Сев.комуносраная Корея,и типа Омериканская корпорация в Сеуле,типа Самсунг... бюджет которой превышает годовой бюджет всей РАБссии...
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Как всегда,отстоявшись в сторонке во время сенсационного торнадо, хочется вставить про эти ваши томагавки.
Сначала русская народная сказка о том,что «Американцы потратили деньги».
В 2013 году в Конгрессе шла грызня о сокращении финансирования армии и флота на 500 миллиардов в год. Пятьсот Миллиардов. В Год. Не оставить, а сократить. Сколько оставить - сам чорт не знает.
Одни день содержания АУГ, в зависимости от типа и состава эскадры стоит около 6 миллионов долларов в день. Всех десяти ударных группировок - шестьдесят пять в день - без учета оклада личного состава. Полный цикл эксплуатации F/A-18 где-то120 млн за проделанную по пенсии работу. Час полета палубника от семи до тридцати пяти тысяч, в зависимости от типа и назначения эйркрафта.
Карриер типа «Нимитц» обходится в семь миллиардов долларов, «Джеральд Форд» почти в два раза дороже - тринадцать с половиной.
На этот фоне российские стенания «американцы только зря потратили деньги!» выглядят как стенания бухгалтера Мугинштейна, который тут же с лихорадочной маниакальностью начинает щелкать счетами и цокать языком. Он же не забыл, как в детстве просил у мамы семь копеек на фруктовое мороженое. А радиоуправляемая машинка за двадцать пять рублей у соседского мальчика, сына моряка дальнего плавания, вызывала у него смесь непонимания, зависти и ненависти
И ему трудно понять, это Америка эти деньги не потратила, она их просто сплюнула. Потому что утилизировать говно 1974 года разработки и 1982 года производства по каким-то мудакам дешевле, чем уныло и нудно пилить его на заводе.Это как мальчик,купивший год назад цветные карандаши, и стоявшие все это время в стакане. А потом мальчик думает - а чего это они стоят? Надо чего-то ими нарисовать. И рисует жопу. На россйской авиабазе.
Они бы бы и больше запустил, но больше в арсеналы двух УРО не помещается. Заодно и показать - чего стоят «не имеющие аналогов разработки последнего поколения» после удара ржавой арматурой по голове.
***
Хватит про деньги, давайте про потери.
Америка в этом деле собаку съела еще на Гренаде, где звучали триумфальные отчеты в стиле «из потерь только одноногий негр, подвернувший протез».
На самом деле из-за дебильных действий командования от «Дельта-форсиз» из всей Дельты остались догорающие на пляжах Си-Кинги, растерянные девочки-диспетчеры, а выползание элитных ихтиандров с автоматами, работающих на полста метров, прямо под огонь «строителей»-барбудос с ДШК, тех пор войдет в исторические анналы как Битва при Хуепилах.
После такого подсчета потерь количество американской армии даже возросло, типа вместо одного убитого, по статистике вставало двое, чисто тебе гидра Лернейская. После поднявшейся в обществе бури негодования, пентагоновские почухали под фуражками, и решили: более чем втрое потери не занижать.
Россияне же этой штуки не поняли, и по ангольской провинции Кунене, бухая сапогами по красной пыли, все так же бегали роты «инструкторов», половина из которых не то шо по-брразильски - по русски с трудом говорила, зато в совершенстве знала бурятскй. Конечно же, их там не было.
Когда говорят, что американцы уебали по этой базе, «названия которой я не помню» (как говорил Труффальдино из Бергамо), вспоминают, что они честно предупредили: у советико-солдатико есть два часа, чтобы собрать мыльно-рыльные, сирийские сувениры, поцеловать хабиби, сесть за руль, и за оставшиеся полтора часа уебать на джипе по бездорожью километров на сорок, чтобы издалека полюбоваться открытием Сирийской олимпиады.
Но у каждого из советников было по шесть заместителей в звании капитана.У каждого заместителя - три помощника-лейтенанта. У каждого помощника - до десяти консультантов - сержантов, не считая уборщиц,охранников, секретарш водил.
Ну и как ты эту контору за два часа вывезешь?
Советников конечно, придется признать. А остальные... ихтамнебыло, ихтамнет, ихтамнебудет.
От сбя замечу, что поход флагманского РФ дровохода"Адмрал Пиздецов" дополнил грнадиозный таран флагмана ЧФ "Адмирал Григоровч",спешившего на помощь дровоходу (блять, сколько там у них еще флагманов осталось?). Шо в прнципе, по деньгам, соответствует затратам америанцев, но с гораздо большим комческим эффектом. Погбло, естественно два человека. Да, раздвленный баркас тоже был российскиим.
Они решили защекотать нас насмерть.(С)
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Сегодня тут, завтра - там -
Кым Чен Ыну по мозгам.
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Собственники военных предприятий в США вскоре могут снова получить крупные военные госзаказы, которых не было около 15 лет со времен военных кампаний в Ираке и Афганистане. Однако это навряд ли приведет к началу ядерной войны.
Такое мнение выразил старший аналитик МЦПИ Анатолий Октисюк.
Он отметил, что во время нахождения у власти "демократов" во главе с Бараком Обамой, бюджеты военных и спецслужб сокращались.
"Сейчас же при власти республиканцы. Пришла пора обновить арсенал, испытать новые вооружения, списать внешний долг и "сделать Америку великой опять". Но все же, ядерной войны не будет. Думаю, что здравый смысл будет преобладать", - считает Октисюк.
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