 Порошенко назначил пожизненные стипендии 22 пожарным, тушившим огонь на ЧАЭС 26 апреля 1986 года

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, пожизненные государственные стипендии в размере трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц назначены 22 бывшим работникам пожарной охраны.
В тушении пожара на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года принимали участие 65 сотрудников пожарной охраны. 6 из них в результате радиоактивного облучения погибли. Остальные 59 получили высокие дозы радиоактивного облучения и стали инвалидами. За 30 лет после аварии умерли 17 работников пожарной охраны, которые принимали участие в тушении пожара на ЧАЭС, 5 человек выехали за пределы Украины.
Согласно указу Президента №358 от 10 мая 2006 года, были учреждены пожизненные государственные стипендии для военнослужащих, лиц рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС и ее охране 26 апреля 1986 года и которые вследствие значительного радиоактивного облучения получили инвалидность. Однако в список стипендиатов не были включены отдельные работники, которые вследствие значительного радиоактивного облучения заболели острой лучевой болезнью и которым установлена инвалидность.
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