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Все про:авария (1122) инвалиды (284) Порошенко (12714) стипендии (122) ЧАЭС (321) Чернобыль (334) чернобыльцы (525)

 Порошенко назначил пожизненные стипендии 22 пожарным, тушившим огонь на ЧАЭС 26 апреля 1986 года

Президент Петр Порошенко подписал указ "О пожизненных государственных стипендиях для работников, лиц рядового и начальствующего состава пожарной охраны органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, пожизненные государственные стипендии в размере трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц назначены 22 бывшим работникам пожарной охраны.

В тушении пожара на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года принимали участие 65 сотрудников пожарной охраны. 6 из них в результате радиоактивного облучения погибли. Остальные 59 получили высокие дозы радиоактивного облучения и стали инвалидами. За 30 лет после аварии умерли 17 работников пожарной охраны, которые принимали участие в тушении пожара на ЧАЭС, 5 человек выехали за пределы Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли защитной аркой. ФОТО

Согласно указу Президента №358 от 10 мая 2006 года, были учреждены пожизненные государственные стипендии для военнослужащих, лиц рядового и младшего начальствующего состава органов внутренних дел Украины, которые принимали непосредственное участие в тушении пожара на Чернобыльской АЭС и ее охране 26 апреля 1986 года и которые вследствие значительного радиоактивного облучения получили инвалидность. Однако в список стипендиатов не были включены отдельные работники, которые вследствие значительного радиоактивного облучения заболели острой лучевой болезнью и которым установлена ​​инвалидность.

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цинизм зашкаливает. а сколько их осталось ещё в живых?
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Те, которые реально тушили, умерли вскоре, поскольку хапнули хорошую дозу радиации. Это явно каким-то прихлебаям дали.
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22. И пятеро выехали за пределы Украины. Читать не умеем?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко назначил пожизненные стипендии 22 пожарным, тушившим огонь на ЧАЭС 26 апреля 1986 года
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