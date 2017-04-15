 Стоимость достройки Подольско-Воскресенского моста в Киеве - 350 млн евро, - Кличко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".
"Это был первый визит министра транспортной инфраструктуры Германии Александра Добриндта в Киев. Он осмотрел мост и передал результаты экспертной оценки, которую сделала немецкая сторона. Напомню, что немцы ранее выделили 200 тыс. евро для осуществления этой экспертизы", - сказал мэр.
По его словам, результаты исследования показали, что Подольско-Воскресенский мост находится в хорошем состоянии, а приблизительная стоимость завершения работ составляет 350 млн евро.
Он сообщил, что в течение нескольких месяцев при содействии немецкой стороны состоятся встречи с потенциальными инвесторами. "Мы будем делать все, чтобы привлечь деньги для достройки моста. Если сейчас мы не будем инвестировать, сумма может увеличиться. Поэтому мы будем привлекать деньги инвесторов, чтобы при моей каденции запустить мост", - подчеркнул Кличко.
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Напомним, в феврале Киевский городской совет выделил 625,3 млн гривен на строительство Подольско-Воскресенского моста.
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https://www.youtube.com/watch?v=lCms-QJYWG0
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экспертной оценки, которую сделала немецкая сторона. Напомню, что немцы ранее выделили 200 тыс. евро для осуществления этой экспертизы", Источник: http://censor.net.ua/n436460
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Но немцам невдомек, как наши умеют халтурить и воровать
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Виадук_Мийо#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0
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