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 Киевские новости
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Все про:Германия (2760) инвестиции (757) Киев (16830) Кличко (2666) мост (377) строительство (1696)

 Стоимость достройки Подольско-Воскресенского моста в Киеве - 350 млн евро, - Кличко

Экспертиза, проведенная немецкими специалистами, показала, что стоимость достройки Подольско-Воскресенского моста в столице составит около 350 млн евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил киевский городской голова Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев".

"Это был первый визит министра транспортной инфраструктуры Германии Александра Добриндта в Киев. Он осмотрел мост и передал результаты экспертной оценки, которую сделала немецкая сторона. Напомню, что немцы ранее выделили 200 тыс. евро для осуществления этой экспертизы", - сказал мэр.

По его словам, результаты исследования показали, что Подольско-Воскресенский мост находится в хорошем состоянии, а приблизительная стоимость завершения работ составляет 350 млн евро.

Он сообщил, что в течение нескольких месяцев при содействии немецкой стороны состоятся встречи с потенциальными инвесторами. "Мы будем делать все, чтобы привлечь деньги для достройки моста. Если сейчас мы не будем инвестировать, сумма может увеличиться. Поэтому мы будем привлекать деньги инвесторов, чтобы при моей каденции запустить мост", - подчеркнул Кличко.

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Напомним, в феврале Киевский городской совет выделил 625,3 млн гривен на строительство Подольско-Воскресенского моста.
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сорри за оффтоп, но, если не фейк, то знатный подарочек плешивой кремлевской крысе
Турция закрыла пролив Босфор для флота РФ
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Вааще нынаю... но эт война, если не троллинг путлера... Чёрное море - лужа.
https://www.youtube.com/watch?v=lCms-QJYWG0
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Кто как думает, какой мост будет быстрее построен: подольско-воскресенский, который уже процентов на 80-90 готов или крымский длинной в 20 км?
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ну ваш быстрее построят - там же миллиарды заложены...
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реально на постройку пойдет 50 остальное скиздят и недостроят.....
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это как переходной подарок от власти к власти. Все напилят себе на пенсию в Нице
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С предварительным подсчетом распила, потом сумма увеличится
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Дорог в Киеве нет они мрази мост собрались строить...
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По поводу дорог посмотри вчерашние высказывания Гройсмана.
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встречи с потенциальными инвесторами. "Мы будем делать все, чтобы привлечь деньги для достройки моста

экспертной оценки, которую сделала немецкая сторона. Напомню, что немцы ранее выделили 200 тыс. евро для осуществления этой экспертизы", Источник: http://censor.net.ua/n436460
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У детапутов киеврады в наличных под подушками поди больше!
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Это ж сколько поясов надо завоевать, чтобы отбить эту сумму. Бойтесь боксеры всего мира. Мы идем строить мост!
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арендую военную форму Германии времен 1943 года на майские праздники .... лучший прибор для вычесления ватапутеноидов 067....6...7...0
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Не понимаю? Основная валюта Украины-гривна,а стоимость моста в евро? Стоимость бетона в евро?
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Это не тот случаем мост, которые немцы посчитали самым дорогим и неудачным опудалом в архитектуре и строительстве?
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Да, это он. Вошел в немецкие учебники, как НЕЛЬЗЯ СТРОИТЬ.
Но немцам невдомек, как наши умеют халтурить и воровать
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Виадук Мийо - это самый высокий транспортный мост в мире, одна из его опор имеет высоту 341 метр - немного выше, чем Эйфелева башня, и всего на 40 метров ниже, чем Empire State Building. Мост стоит на 7-ми опорах. Был торжественно открыт 14 декабря 2004 года и открыт для движения 16 декабря 2004 года. Общая длина моста - 2460 м, его ширина - 32 м.. Мишель Вирложо и Норман Фостер - авторы этого удивительного, шокирующего воображение, сооружения. А теперь внимание - стоимость строительства моста Виадук Мийо составила 400 млн. евро! Само строительство заняло 3 года.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Виадук_Мийо#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0
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Китайцы 10 таких мостов построят за эти деньги.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСтоимость достройки Подольско-Воскресенского моста в Киеве - 350 млн евро, - Кличко
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