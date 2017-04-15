 Международный Комитет Красного Креста прокомментировал срыв строительства газопровода в Авдеевку

Алан Эшлиман, глава делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине, впервые прокомментировал скандал, связанный со срывом строительства подводящего газопровода высокого давления от ГРС Очеретино до Авдеевки, сообщают Українські Новини.
По словам Алана Эшлимана, МККК уже вышел из этого проекта: "Проект был рассчитан и заложен в бюджет в 2016 году, а в новом финансовом году бюджета на газопровод до Авдеевки нет. МККК очень сожалеет о том, что произошло, и что город оказался в такой сложной ситуации".
Напомним, Международный Комитет Красного Креста в минувшем году согласился профинансировать покупку труб для прокладки 14-километрового участка газопровода, который должен был связать Авдеевку с газораспределительной станцией в пгт Очеретино, подконтрольном властям Украины. Следуя своим правилам, эта благотворительная организация провела тендер на закупку труб, но в нем победила компания "Евротрубпласт" - дочернее предприятие российской группы "Полипластик", ведущей активное сотрудничество с властями оккупированного Крыма.
В результате возник скандал: ПАО "Донецкоблгаз", которое подготовило технические условия строительства газопровода и должно было реализовать проект, отказалось это делать. Заместитель председателя правления по капитальному строительству ПАО "Донецкоблгаз" Елена Лесконог утверждает, что "Евротрубпласт" собирался поставить трубу российского производства.
"В октябре 2016 была организована встреча в офисе МККК. На этой встрече на главного инженера проекта пытались оказать давление и в который раз убеждали принять трубу без "сертификатов соответствия" говоря "война все спишет". В итоге до января 2017 года МККК предоставил сертификаты от "Евротрубпласта", отмечу, на трубы российского производства, но они не соответствовали проектной документации", - рассказала в СМИ Елена Лесконог.
Заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Евгений Вилинский так же заявлял, что "Донецкоблгаз" не может брать на себя ответственность за установку этих труб, поскольку они не уверены, что их эксплуатация не приведет к чрезвычайной ситуации.
По информации СМИ, "Евротрубпласт" якобы должен был поставить на объект трубы, производства принадлежащего ей в Украине Рубежанского трубного завода, однако Елена Лесконог утверждает, что предприятие это уже не работает.
По словам Алана Эшлимана, компания "Евротрубпласт" проводила испытания труб, после чего получила сертификат качества. К тому же, по его словам, "Евротрубпласт" предложил "Донецкоблгазу" трубы не российского производства, а одного из заводов российского "Полипластика" в Украине или в Литве. А труба украинской компании "Эльпласт", на которой настаивал "Донецкоблгаз", по словам главы делегации МККК, оказалось на 70% дороже.
В результате скандала Донецкой областной военно-гражданской администрации придется самостоятельно искать деньги на строительство газопровода (около 70 млн грн), чтобы в следующем сезоне не оказалась снова на грани техногенной катастрофы.
1387 5
Гройсман: В Украине за 6 лет выдали 150 лицензий на добычу газа, ни одной - госкомпаниям. ВИДЕО(23)
"Газпром" заявил о погашении Беларусью долга за газ в сумме 762 млн долл.(69)
Тимошенко о Гройсмане: Это такая себе "громкая пупырышка", тень Президента. ВИДЕО(391)
Участник газовых схем Януковича задержан на Луганщине, - СБУ(5)
Боевики взорвали фугас в машине с заложниками, намереваясь повредить украинский блокпост - Иванов(12)
"Решения должны быть справедливыми по отношению к людям", - Гройсман об отмене абонплаты за газ(33)
НКРЭКУ отменила решение о введении абонплаты за газ(150)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить