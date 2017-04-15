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Все про:Афганистан (167) бомба (207) США (12372) бомбардировка (311) ИГИЛ (489)

 Более 90 боевиков ИГИЛ погибли при ударе сверхмощной бомбы США, жертв среди гражданских нет, - власти Афганистана

Как минимум 90 боевиков группировки "Исламское государство" погибли в результате авиаудара США, в котором была применена одна из мощнейших неядерных бомб в арсенале страны.

Об этом сообщил ВВС губернатор афганского района Ачин в провинции Нангархар Исмаил Шинвари, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Чего вы достигли? Сколько игиловцев вы ликвидировали?": МИД РФ ждет от США доказательства эффективности применения "матери всех бомб"

По его словам, жертв среди гражданских лиц нет. Как отметил премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, удар был нанесен в координации с афганскими властями и были предприняты "серьезные предосторожности, чтобы избежать нанесения вреда гражданским лицам".

При этом один из местных жителей рассказал, что в результате взрыва были уничтожены несколько домов. Он также добавил, что мощный взрыв "осветил все ночное небо".

Бомба GBU-43/B MOAB длиной девять метров и весом почти 10 тонн, известная как "мать всех бомб", была впервые испытана в 2003 году и ранее в боевых условиях не применялась.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очень успешная операция, - Трамп о применении "матери всех бомб" в Афганистане

В ночь на пятницу ее сбросили на комплекс туннелей в провинции Нангархар недалеко от границы с Пакистаном, которые используются боевиками группировки "Исламское государство", запрещенной в ряде стран, в том числе и России.

Операция была одобрена правительством страны, но вызвала критику со стороны бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, который назвал ее "бесчеловечным и грубым использованием нашей страны в качестве полигона для нового и опасного оружия".
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Они сами на себя напали сбросили бомбу?
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чтобы избежать вопросов норм. людей которые не верят всему подряд что говорят надо запостить такую картинку, простая психология - кто сомневается но из как бы назвать глупых, слабохарактерных что ли, тот промолчит ну чтоб не подумали что..., (це я рассуждаю просто) а скажите к чему это вы запостили, что вы хотите сказать этим
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Это ж не цапы,которые стреляют по больницам и школам.
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Вот вот я и говорил и при этом нагло врут,что это все постановка,слов нет как таких людей назвать.
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а касабы на говно исходят,"360 лямов зелени стоит бомба, а убили всего троих"
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Ну, им виднее. То ли дело мешок сахара в подвал и многоэтажку с жильцами в порошок..
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Я думаю, мы всей Украиной с удовольствием бы скинулись на такую бомбочку, чтобы замочить всего лишь одно куйло в кремлевском бункере
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Вы все врете погибли 14739500 гражданских лиц и ни единого террориста это вам все СМИ ватастан подтвердят. И вообще это был фэйк. 😂😂😂😂😂
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Витя дерьмецов, главное, что источник не наркоман конашенков из ГШ россосиянской армии, который в осликах иранских штабы ИГИЛ находит вечно.
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Там же написано , на русском языке , чёрным по белому , - источник ВВС ( Русская служба ). !! Купи очки , Витя . !! .
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как подсчитали потери боевиков ИГИЛ?
созвонились спросили какую примерно цифру назвать, м?бггг
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безпонятия, я ж вам или не именно вам но впринцепе одно стадо, уже говорила, обходите меня, нудите свои инкубаторские фразы как бы троллинга таким же как вы, устраивайте бессодержательные диалоги, срачи на здоровье, мне скучно от вас,вы уже надоели, сделайте так чтоб я вас искала и не находила
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не знаю, сичас подумаю что с тем такого б сделать, кроме заспамить от бессилия что ещё вы могли сделать))) или хамить или спамить предел, можно написать что вы сами признались что спамите без причины ходите, а мой комментарий не есть спам, спам вообще это другое определение - реклама и тд. а тут просто вопрос,
могу скопировать свой комментарий удалить прежний где нацепляла) собак, я ж не специально их собираю я надеюсь на дискуссию на уровне какой меня устраивает
такчтоя подумаю
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"уже говорила, обходите меня" и "кроме заспамить от бессилия что ещё вы могли сделать"

Ты или крестик сними или трусы надень, чудо лишнехромосомное
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360000000 за 90 боевиков это 4000000 за штуку .
Им дешевле обошлось бы нанять какую-то банду местных . Обошлось бы намного дешевле ))
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А банда местных могла бы продемонстрировать, что ожидает всяких придурков, которые надумали, что подземные бункеры их спасение?
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Но это оружие куда то нужно девать,не разбирать же его,плюс это демонстация сили,все сми об этом только и говорят.
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А престиж? За стільки скільки приходиться платити рядовому Обамі можна б було цілий полк прогодувати.
Более 90 боевиков ИГИЛ погибли при ударе сверхмощной бомбы США, жертв среди гражданских нет, - власти Афганистана - Цензор.НЕТ 8596
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Что это за бредовая математика?
Стоимость одной авиабомбы GBU-43/B MOAB-около 16 миллионов долл., а не 360 млн.
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Вы видели россосийских журналистов в сюжете об этой бомбе? Да и во всех остальных сюжетах?

Вооот... А теперь представьте себе россосийских математиков.
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Или министерство нападения забордюрья в свете их анализа эффективности применения "Томагавков":
МИНОБОРОНЫ РФ: "МАТЬ ВСЕХ БОМБ" 11 ТОНН В ТРОТИЛОВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ, ДОЛЕТЕЛО ВСЕГО 5 ТОНН, А ВЗОРВАЛОСЬ ТОЛЬКО 2 ТОНН.

Более 90 боевиков ИГИЛ погибли при ударе сверхмощной бомбы США, жертв среди гражданских нет, - власти Афганистана - Цензор.НЕТ 6183
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Слава Украине 706c8f12))) Ну и чтобы могла сделать местная банда, в хорошо укрепленном в горах, бункере? В былые времена гусские десантники, элита войск, при подержи танков и авиации, несколько раз пытались взять, так и не взяли, а вы про какую-то местную банду!

Американцы использовали бомбу вакуумный объемного заряда, который выпаливает в щелях все живое.
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не наговаривай,Пандшер брали почти каждый год,но удержать дольше 10 дней не могли
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Бомба действительно была сброшена в безлюдные горы с транспортного самолета. Интересно, откуда кто знает сколько там погибло? Судя по карте там вообще нет поблизости никаких жилых объектов. А тем более откуда кто может знать, сколько было людей в пещерах? Да и эти пещеры уже давно нет надобности никому использовать.
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Откуда какой-то клоун рассосеянско-лугандонский, знает, что и как есть в Афганских горах?

По картам он всё узнал, ЫкЗперД недоделанный.
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А ты сам-то умеешь смотреть на гугол карты? И вообще знаешь, что это такое?
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Да простим ему это. Это ж, может быть, единственный человек на планете, кроме Ларри и Сергея, который умеет смотреть на карты Google.

Вот Вы умеете?
И я нет. То-то же!
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А это такой великий русский писатель, как сказал януковощ
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Не знаю что это такое. И смотреть не умею.

Это ж ты тут ЫкЗперД по Афганским горам на картах гугела. Куда мне с тобой тягаться?
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Ну точно сказать конечно тяжело.но думаю спутниковое и с дронов слежение.
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...а ежели трамплин отдаст приказ шандарахнуть пару- тройкой таких "мамочек" по Северно-Корейскому ла- ла -ла,то в горных пещерах Кореи.где много оружия, будет большое количество вечно отдыхающих карейских военных....ужоооооооос
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Ну, я к тому , что какая-то нерентабельная бомба . КПД маленькое на 360 лямов
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Это смотря куда сбросить. К примеру если на Кремль, то КПД этой бомбы зашкалит...
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Откуда ты взял цифру 360 млн , не повторяй за ватой , Розробка бомби коштувала понад USD 300 млн, а кожна бомба оцінюється в суму USD 16 мільйонів.
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это специфическое оружие для укрепленных бункеров и тоннелей,оно очень редко применяется там,где например крылатые ракеты бессильны.
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Бомба сия вполне рентабельная если учитывать, что в США семьи погибших солдат со страховками пособиями и компенсациями получают около $500000. Плюс цена свободы и мира в других странах и у себя дома

Если бы нашим семьям погибшим выплачивались такие суммы, то олигархообразным войну пришлось бы срочно закончить, а не торговать с врагом.
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за любителями відрізати голови на камеру, хіба що каци сумуватимуть
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10- ти тонная бомба на 90 игиловцев= 111кг на каждого, нехило так чтобы наверняка....
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Более 90 боевиков ИГИЛ погибли при ударе сверхмощной бомбы США, жертв среди гражданских нет, - власти Афганистана

"У нас этих бомб в "Военторге" немеряно!". - Трамп... трамп... трампапам...
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Оказывается мир состоит из 41 страны. Хмм, не знал
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ты все видео смотрел? 133 место по восприиимчивости к коррупции в одной компании с россией и ираном
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Ну народ такой, увы. Восприимчивость это как бы показатель толерантности народов к коррупции
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ага,народ долго коррупцию терпит за 26 лет всего 2 майдана это очень мало
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Афганские пропагандоны у стэця мандеть стажировались: от фонаря брякнули 90! А можно и 190! Все равно никто не видел ни взрыва ни трупов в пещерах не собирал...Кому этот трындеж нужен?
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Блин Родя , они не знали что есть такой " белый рыцарь правды " Родион Катаев , верим только тебе .
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Странно. Бомбанули в Афганистане а бомбит у тебя, ватник. Чё, горит пердак?
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ДОЯ Vladimir Longer
Это смотря куда сбросить. К примеру если на Кремль, то КПД этой бомбы зашкалит...
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Так и я об этом же . Чего дорогими бомбами зря разбрасываться ... сразу по империи зла ударить ))))
Эх, не поняли моего тонкого юмора
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Два анека порвали фхлам.

Если бы можно было экспортировать зависть, ксенофобию и мракобесие, Россия была бы богатейшей страной мира.
****
-В России заявили, что Трамп может быть лишен званий есаула и почетного казака.
-Тогда и конь козака Трампа должен быть разжалован в ослы.
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вата в шоке...опять что то пошло не так.... они хотят что бы им уши в мид принесли.....

Росія хоче побачити докази ефективності скинутої на бойовиків "ІДІЛ" в Афганістані бомби США, заявив спецпредставник президента РФ по Афганістану, директор другого департаменту Азії МЗС Росії Замір Кабулове. "Американці, похвалившись, що вони скинули на Афганістан саму потужну бомбу, заявляють про те, що це успіх. Успіх в чому? У тому, що бомба вибухнула? Чого ви досягли? Скільки ИГИЛовцев ви ліквідували? Коли будуть свідоцтва, тоді буде і предмет для дискусії", - заявив він
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Эта новость об уничтожении обрезаной швали гораздо лучше чем те новости из Европы, когда чурбаньё устраивает там теракты.
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И что, ни одна больница, ни одна школа, ни один госпиталь не были уничтожены? Вот это пиндосы лоханулись. Берите пример с пидарашки!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБолее 90 боевиков ИГИЛ погибли при ударе сверхмощной бомбы США, жертв среди гражданских нет, - власти Афганистана
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