 Более 90 боевиков ИГИЛ погибли при ударе сверхмощной бомбы США, жертв среди гражданских нет, - власти Афганистана

Об этом сообщил ВВС губернатор афганского района Ачин в провинции Нангархар Исмаил Шинвари, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, жертв среди гражданских лиц нет. Как отметил премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, удар был нанесен в координации с афганскими властями и были предприняты "серьезные предосторожности, чтобы избежать нанесения вреда гражданским лицам".
При этом один из местных жителей рассказал, что в результате взрыва были уничтожены несколько домов. Он также добавил, что мощный взрыв "осветил все ночное небо".
Бомба GBU-43/B MOAB длиной девять метров и весом почти 10 тонн, известная как "мать всех бомб", была впервые испытана в 2003 году и ранее в боевых условиях не применялась.
В ночь на пятницу ее сбросили на комплекс туннелей в провинции Нангархар недалеко от границы с Пакистаном, которые используются боевиками группировки "Исламское государство", запрещенной в ряде стран, в том числе и России.
Операция была одобрена правительством страны, но вызвала критику со стороны бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, который назвал ее "бесчеловечным и грубым использованием нашей страны в качестве полигона для нового и опасного оружия".
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напалисбросили бомбу?
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созвонились спросили какую примерно цифру назвать, м?бггг
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могу скопировать свой комментарий удалить прежний где нацепляла) собак, я ж не специально их собираю я надеюсь на дискуссию на уровне какой меня устраивает
такчтоя подумаю
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Ты или крестик сними или трусы надень, чудо лишнехромосомное
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Им дешевле обошлось бы нанять какую-то банду местных . Обошлось бы намного дешевле ))
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Стоимость одной авиабомбы GBU-43/B MOAB-около 16 миллионов долл., а не 360 млн.
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Вооот... А теперь представьте себе россосийских математиков.
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МИНОБОРОНЫ РФ: "МАТЬ ВСЕХ БОМБ" 11 ТОНН В ТРОТИЛОВОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ, ДОЛЕТЕЛО ВСЕГО 5 ТОНН, А ВЗОРВАЛОСЬ ТОЛЬКО 2 ТОНН.
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Американцы использовали бомбу вакуумный объемного заряда, который выпаливает в щелях все живое.
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По картам он всё узнал, ЫкЗперД недоделанный.
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Вот Вы умеете?
И я нет. То-то же!
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Это ж ты тут ЫкЗперД по Афганским горам на картах гугела. Куда мне с тобой тягаться?
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http://gordonua.com/publications/mat-vseh-bomb-gbu-43b-ili-moab-chto-ssha-sbrosili-na-tunneli-igil-v-afganistane-183354.html
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Если бы нашим семьям погибшим выплачивались такие суммы, то олигархообразным войну пришлось бы срочно закончить, а не торговать с врагом.
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"У нас этих бомб в "Военторге" немеряно!". - Трамп... трамп... трампапам...
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Это смотря куда сбросить. К примеру если на Кремль, то КПД этой бомбы зашкалит...
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Так и я об этом же . Чего дорогими бомбами зря разбрасываться ... сразу по империи зла ударить ))))
Эх, не поняли моего тонкого юмора
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Если бы можно было экспортировать зависть, ксенофобию и мракобесие, Россия была бы богатейшей страной мира.
****
-В России заявили, что Трамп может быть лишен званий есаула и почетного казака.
-Тогда и конь козака Трампа должен быть разжалован в ослы.
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Росія хоче побачити докази ефективності скинутої на бойовиків "ІДІЛ" в Афганістані бомби США, заявив спецпредставник президента РФ по Афганістану, директор другого департаменту Азії МЗС Росії Замір Кабулове. "Американці, похвалившись, що вони скинули на Афганістан саму потужну бомбу, заявляють про те, що це успіх. Успіх в чому? У тому, що бомба вибухнула? Чого ви досягли? Скільки ИГИЛовцев ви ліквідували? Коли будуть свідоцтва, тоді буде і предмет для дискусії", - заявив він
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