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Все про:алкоголь (1503) Львовщина (1434) спирт (202) фальсификат (271)

 Полиция задержала на Львовщине партию спирта на 1,6 миллиона гривен, который планировалось использовать для производства фальсифицированного алкоголя

Во Львовской области сотрудники управления защиты экономики областного управления Национальной полиции задержали незаконную партию спирта, который планировалось использовать для изготовления фальсифицированных алкогольных напитков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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По ее словам, в одном из сел области был задержан автомобиль DAF с прицепом под управлением гражданина Украины. Водитель предоставил товарно - транспортную накладную, согласно которой он перевозил товары одной из курьерских компаний. В то же время было установлено, что данной курьерской компанией указанные документы не выдавались.

"В результате проведенного осмотра в кузове автомобиля было обнаружено около 25 тысяч литров этилового спирта, стоимостью 1,6 миллиона гривен, который планировалось использовать для изготовления фальсифицированного алкоголя", - рассказала Калиновская.

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Она также отметила, что в настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК. Проводятся мероприятия по установлению всех причастных к правонарушению лиц и источников поставок спирта.
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25 000 ЛИТРОВ СПИРТА!
ОФИГЕТЬ!
ЭТО Ж СКОЛЬКО ДНЕЙ МОЖНО НОВЫЙ ГОД ПРАЗДНОВАТЬ?
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Раздайте по больницам. Почему я должен спирт за свои деньги покупать?- Того что выдают и на 20% от потребности не хватает.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция задержала на Львовщине партию спирта на 1,6 миллиона гривен, который планировалось использовать для производства фальсифицированного алкоголя
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