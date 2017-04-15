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 НАПК проверит засекреченные декларации сотрудников СБУ после утверждения соответствующего порядка, - Радецкий

Электронные декларации сотрудников СБУ будут проверены после того, как будет утвержден Порядок подачи е-деклараций по специальной процедуре для отдельных категорий государственных служащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Радецкий в интервью "Зеркалу недели".

"Должностные лица руководства этих служб четко определены в статье 3 закона "О предотвращении коррупции", и указанные служебные должностные лица должны подавать декларации. Но не надо забывать, что этот закон был принят в 2014 году, а нормативный акт СБУ о секретности датируется еще началом 2000-х годов. И сотрудники СБУ нам сообщили, что в связи с секретностью их адресов, местожительства близких эти декларации находятся у них", - пояснил он. Чиновник добавил, что НАПК до сих пор не получило разрешения на работу с секретными документами.

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"Есть старый ведомственный приказ СБУ, и поныне действующий, и есть закон, появившийся в 2014 году. Ведомственный акт должен быть отменен, но ведь я не министр юстиции, я не глава СБУ", - подчеркнул он.

По словам Радецкого, он делает все для того, чтобы Порядок проверки деклараций сотрудников СБУ был утвержден. "Он уже был предварительно принят на заседании НАПК и отправлен на согласование заинтересованным органам, а их на сегодняшний день около десятка. После поступления всех предложений мы вынесем этот вопрос на последнее согласительное совещание и сразу же на заседание НАПК", - сказал он.

"После того как мы получим Порядок, поверьте мне, все их декларации будут проверены. Все", - заявил чиновник.

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Напомним, ранее глава НАПК Наталья Корчак подтвердила, что ее ведомство не имеет доступа к электронным декларациям сотрудников СБУ. По ее словам, с подобными декларациями могут работать лишь лица, имеющие доступ к государственной тайне.
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