EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники Борьба с коррупцией Оккупированные территории - Крым и Донбасс
 За рубежом
  1249  19
Материалы по теме:
Все про:Лавров (1385) МИД РФ (966) Россия (69955) Турчинов (3169) Донбасс (14102) минские соглашения (2086)

 Лавров обвинил Турчинова в срыве минских договоренностей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заявления секретаря Совета нацбезопасности Украины Александра Турчинова о продвижении украинских войск на восток страны говорят о нежелании Киева выполнять ключевые пункты минских договоренностей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Также читайте: На разбалансировку Украины изнутри Россия тратит не меньше средств, чем на войну, - Парубий

Ранее Турчинов рассказал в интервью ВВС, что сейчас главная задача украинских военных - "метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток".

"Это далеко не первое высказывание подобного рода. До господина Турчинова такую же угрожающую, воинствующую риторику регулярно применяли и президент Порошенко, и Парубий, и другие деятели. Это означает то, что украинское руководство не хочет выполнять минские договоренности даже в той части, которая касается решения проблем безопасности. Именно проблемы безопасности формально Порошенко называет главной частью минских договоренностей и, пока проблемы безопасности не будут решены, отказывается обсуждать политический процесс", - заявил Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хуг о ситуации на Донбассе: Это "болото", в котором увязли сотни тысяч невинных людей

"Заявления Турчинова означают то, что Киев отказывается выполнять ту самую часть минских договоренностей в отношении вопросов безопасности, которую считает приоритетной и абсолютно неотъемлемой для того, чтобы все остальное потом решалось тоже, - подчеркнул Лавров. - Думаю, всем уже давно понятно, что эта линия взята руководством Украины сознательно. И означает она также и то, что в Киеве в грош не ставят своих европейских покровителей".


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Всякие изменения
в государственно-территориальном устройстве Украины могут происходить тогда, и
только тогда, когда Украина полностью и безусловно будет контролировать свою
территорию. Все остальное - от лукавого!...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это все сложно. Короче..
больше убийств русни.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ни у каких
"уполномоченных" не может быть полномочий обещать кому-то, изменить
Конституцию своей страны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С печальным лицом Лошадинная Морда
Вещает о мире, и громко орет.
Таких дипломатов-"мочить бы в сортире"
Оно говорит и не краснея врет!..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да на срать на обвинения лошади, главное что дядя Сэм во всём разобрался - а значит гнить засРаше в международной изоляции ещё не один год.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Саме тому, що агресор не виконує мінських угод, а весь час влаштовеє провокації з обстрілами і атаками на українськи позиції, українці, обороняючись, переходять у наступ і займають позиціїї, з яких витісняють російських найманців. Це і є поясненям висловлювання Турчинова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коняка, поверни згідно Мінским угодам Дебальцево.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Япония 70 лет не
подписывает с Россией мирный договор, поскольку считает оккупированными свои Южно-Курильские
острова. И она вернет рано или поздно эти острова. А наши барыги с заводами в
стране-агрессоре хотят быстренького "мира любой ценой" при
оккупированном Крыме и агрессии на Донбассе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Під час інтерв'ю «Громадському радіо» українська журналістка Мирослава Гонгадзе, яка вже багато років працює в США, заявила, що у американському конгресі виник величезний переполох через запитання держсекретаря цієї країни Рекса Тіллерсона стосовно того, чому американським громадянам, котрі сплачують податки, потрібно турбуватися про захист українських інтересів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
лошадь пастора хотела протроллить), но вышел громкий пук в теплую воду)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пора со старой под)(уйловской клячи подковы сдирать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
споймайте уже выродка-доцю лаврова в европе ,да задуйте монтажной пеной,за ложь ее отца.Нехер в нескрепных странах учится и проживать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну раз они минские, то пусть их Минск и выполняет. Украина тут каким боком.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛавров обвинил Турчинова в срыве минских договоренностей
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти