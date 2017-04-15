 Лавров обвинил Турчинова в срыве минских договоренностей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Ранее Турчинов рассказал в интервью ВВС, что сейчас главная задача украинских военных - "метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток".
"Это далеко не первое высказывание подобного рода. До господина Турчинова такую же угрожающую, воинствующую риторику регулярно применяли и президент Порошенко, и Парубий, и другие деятели. Это означает то, что украинское руководство не хочет выполнять минские договоренности даже в той части, которая касается решения проблем безопасности. Именно проблемы безопасности формально Порошенко называет главной частью минских договоренностей и, пока проблемы безопасности не будут решены, отказывается обсуждать политический процесс", - заявил Лавров.
"Заявления Турчинова означают то, что Киев отказывается выполнять ту самую часть минских договоренностей в отношении вопросов безопасности, которую считает приоритетной и абсолютно неотъемлемой для того, чтобы все остальное потом решалось тоже, - подчеркнул Лавров. - Думаю, всем уже давно понятно, что эта линия взята руководством Украины сознательно. И означает она также и то, что в Киеве в грош не ставят своих европейских покровителей".
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в государственно-территориальном устройстве Украины могут происходить тогда, и
только тогда, когда Украина полностью и безусловно будет контролировать свою
территорию. Все остальное - от лукавого!...
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больше убийств русни.
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"уполномоченных" не может быть полномочий обещать кому-то, изменить
Конституцию своей страны.
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Вещает о мире, и громко орет.
Таких дипломатов-"мочить бы в сортире"
Оно говорит и не краснея врет!..
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http://censor.net.ua/news/436432/na_razbalansirovku_ukrainy_iznutri_rossiya_tratit_ne_menshe_sredstv_chem_na_voyinu_parubiyi
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подписывает с Россией мирный договор, поскольку считает оккупированными свои Южно-Курильские
острова. И она вернет рано или поздно эти острова. А наши барыги с заводами в
стране-агрессоре хотят быстренького "мира любой ценой" при
оккупированном Крыме и агрессии на Донбассе.
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