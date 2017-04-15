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 Политика Украины
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 Гройсман обнародовал подробную карту аптек-партнеров программы "Доступные лекарства"

Премьер-министр Владимир Гройсман опубликовал карту Украины с аптеками, которые присоединились к программе "Доступные лекарства".

Как сообщает Цензор.НЕТ, Гройсман на своей странице в Facebook призвал распространять данную информацию.

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"За первые дни с начала действия программы "Доступные лекарства" тысячи украинцев смогли воспользоваться преимуществами программы, и очень важно, чтобы как можно больше граждан узнали о возможности получить необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой. Уже сейчас более 2000 аптек поддерживают правительственную программу, и с каждым днем это число увеличивается. Делюсь с вами подробной картой аптек-партнеров программы "Доступные лекарства" по всей Украине. Распространяйте!" - написал Гройсман.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бесплатные лекарства можно получить в большинстве областей, кроме Николаевской и Одесской, - Супрун

Напомним, 1 апреля в Украине стартовала правительственная программа "Доступные лекарства", благодаря которой пациенты смогут получать ряд медпрепаратов бесплатно или с незначительной доплатой.
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ГНОЙНИК ГНОЙСЯ прибереги эти аптеки для себя и всей вашей воровской шоблы,вам скоро они понадобятся!
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все лекарства в срассию-они там сейчас страдают от голода и отсутствия мазгов.............
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Это из какого сборника сказок карта ??? А где путеводный клубочек ???
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тьфу-тьфу-тьфу......ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ и никаких лекарств..
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До Вас всё время выписывали и получали. Вот пришли Вы и .... всё пропало.
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