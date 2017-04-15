 Гройсман обнародовал подробную карту аптек-партнеров программы "Доступные лекарства"

Как сообщает Цензор.НЕТ, Гройсман на своей странице в Facebook призвал распространять данную информацию.
"За первые дни с начала действия программы "Доступные лекарства" тысячи украинцев смогли воспользоваться преимуществами программы, и очень важно, чтобы как можно больше граждан узнали о возможности получить необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой. Уже сейчас более 2000 аптек поддерживают правительственную программу, и с каждым днем это число увеличивается. Делюсь с вами подробной картой аптек-партнеров программы "Доступные лекарства" по всей Украине. Распространяйте!" - написал Гройсман.
Напомним, 1 апреля в Украине стартовала правительственная программа "Доступные лекарства", благодаря которой пациенты смогут получать ряд медпрепаратов бесплатно или с незначительной доплатой.
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