 При повышении пенсий необходимо зафиксировать дефицит Пенсионного фонда на 140 млрд грн, - Рева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью ZN.UA.
По его словам, законопроект о пенсионной реформе должен быть представлен до 16 мая.
"До 16 мая мы должны представить соответствующий законопроект в ВР. Пенсионная - ключевая реформа. В стране, ведущей гибридную войну, где 134 млрд гривен тратится на оборону, платить 140 млрд за мизерные пенсии - преступление. А если мы их повысим, то должны сказать, что 140 млрд грн мы фиксируем, а все остальные надбавки финансируем только за счет наших дополнительных доходов", - заявил министр.
Отвечая на вопрос о намерении правительства зафиксировать дефицит ПФ в 140 млрд грн, Рева уточнил, что сейчас речь идет о том, чтобы не допустить его увеличения.
"На данном этапе речь идет о том, что мы не должны допустить его увеличения. Уменьшить мы его не сможем. Когда экономика заработает (а тенденции положительные), и зарплаты начнут расти, дефицит станет незначительным", - указал он.
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Больше всего от актуализации пенсий выиграют те, кто вышли на пенсию до 2012 года, - Рева(233)
На осовременивание пенсий дополнительно необходимо 11-12 млрд гривен в 2017 году, - Рева(28)
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Для осовременивания пенсионной системы нужно 40 млрд грн в год, - Рева(61)
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а сколько мы Реве отстегиваем за его батрачество в пенсионном фонде?
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гібридна ця війна тільки по відношенню влади до українців - зі всіма щоколядними реформами жити стає тільки гірше
https://elise.com.ua/2017/04/15/srochno-razoblachena-afera-nevidannyh-masshtabov-na-genotside-pensionerov-druzi-poroshenko-nagrel-okolo-30-milliardov-tolko-za-god/
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1 .. Почати боротьбу з корупцією ..
2 .. Всіх Нардепів , які пішли на канікули - до кримінальної відповідальності , це не є Патріотизм гуляти до 16 травня , коли в Україні Війна та Геноцид ..
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должна быть общественная атмосфера, при которой должно быть стыдно человеком
"с излишествами". У нас же "слуги народа" не стесняются
декларировать десятки квартир, автомобилей, неизвестно откуда взявшиеся
миллионы долларов (хотя, конечно, известно), ходить с часами за десятки тысяч
долларов. Одним словом - торжество быдла, дорвавшегося к власти и общественному
пирогу.
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чи тільки фіксація статків учільників в офшорах?
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«благодетели» молчат о прогрессивном налоге. Язык проглотили. Чем выше доход -
тем больше налог. Только это сможет уменьшить пропасть между доходами властных
воров и большинством населения Украины.
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