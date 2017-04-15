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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Пенсионный фонд (280) пенсия (1572) Министерство социальной политики (464) Рева (175)

 При повышении пенсий необходимо зафиксировать дефицит Пенсионного фонда на 140 млрд грн, - Рева

Кабинет Министров не должен допустить роста дефицита пенсионного фонда Украины выше нынешней отметки в 140 миллиардов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью ZN.UA.

По его словам, законопроект о пенсионной реформе должен быть представлен до 16 мая.

"До 16 мая мы должны представить соответствующий законопроект в ВР. Пенсионная - ключевая реформа. В стране, ведущей гибридную войну, где 134 млрд гривен тратится на оборону, платить 140 млрд за мизерные пенсии - преступление. А если мы их повысим, то должны сказать, что 140 млрд грн мы фиксируем, а все остальные надбавки финансируем только за счет наших дополнительных доходов", - заявил министр.

Отвечая на вопрос о намерении правительства зафиксировать дефицит ПФ в 140 млрд грн, Рева уточнил, что сейчас речь идет о том, чтобы не допустить его увеличения.

"На данном этапе речь идет о том, что мы не должны допустить его увеличения. Уменьшить мы его не сможем. Когда экономика заработает (а тенденции положительные), и зарплаты начнут расти, дефицит станет незначительным", - указал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Больше всего от актуализации пенсий выиграют те, кто вышли на пенсию до 2012 года, - Рева
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Обожди трошки РЁВА,скоро мы ВАС ВСЕХ ЗАФИКСИРУЕМ!
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Рева не порть людям праздник своей брехней про бесконечное "покращення"
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я одно хочу понять...
а сколько мы Реве отстегиваем за его батрачество в пенсионном фонде?
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В стране, ведущей гибридную войнуИсточник: http://censor.net.ua/n436450

гібридна ця війна тільки по відношенню влади до українців - зі всіма щоколядними реформами жити стає тільки гірше
https://elise.com.ua/2017/04/15/srochno-razoblachena-afera-nevidannyh-masshtabov-na-genotside-pensionerov-druzi-poroshenko-nagrel-okolo-30-milliardov-tolko-za-god/
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От ви там в Америці не бачите , до чого ведуть "" реформи "" цих недорозвинених неучів без Освіти , Без знань Основ Економіки ?? Їх "" реформи "" добре видно на Кладовищах України , коли пенсії відібрали - знецінили в ЧОТИРИ рази , коли пенсія менша прожиткового мінімуму 50 доларів , а квартплата 100 доларів !!! А жити на що ??
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Весь Світ говорить про Гібридну Війну , але чомусь Війну називають АТО - то чому тоді в АТО приймають участь Збройні Сили України ??
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когда то Лёня Брежнев обещал красножопому СЦУветскаму быдлу платить 900 долларов пенсии...,ну типа что сейчас в Испании
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За чей счет хотят облагодетельствовать многократно ограбленных пенсионеров...
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"Каждому будет квартира отдельная через две тысячи лет"...
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кончайте реву цитировать сруцкое было уже извелось- ни ума ни фантазии- в срассии субсидий нет и они не догоняют- ЩО ЦЕ ТАКЕ....
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рева , потрібно не констатувати факти - а говорити , що потрібно зробити . А робити потрібно
1 .. Почати боротьбу з корупцією ..
2 .. Всіх Нардепів , які пішли на канікули - до кримінальної відповідальності , це не є Патріотизм гуляти до 16 травня , коли в Україні Війна та Геноцид ..
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Совки плохо строили ДнепроГэс,а посему не дам и 100 баксов пенсии..
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Если властные жулики обещают кому-то что-то повысить, но при этом не говорят у кого возьмут, то они нагло и цинично лгут...
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"" реформатори "" це питання легко вирішують :: у одних відібрали - іншим дали ..
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моя мама в 1934 году строила барак в ГУЛАГе для зэков на золотом прииске "Алданзолото"...,хочу чтобы вы туда поехали.....сегодня на экскурсию...КРЫСы РАБссиянские......
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В бедной, но морально здоровой стране,
должна быть общественная атмосфера, при которой должно быть стыдно человеком
"с излишествами". У нас же "слуги народа" не стесняются
декларировать десятки квартир, автомобилей, неизвестно откуда взявшиеся
миллионы долларов (хотя, конечно, известно), ходить с часами за десятки тысяч
долларов. Одним словом - торжество быдла, дорвавшегося к власти и общественному
пирогу.
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ну й що є результати шоколадних опісля) року правління випускника мауп та його каб-міну?!
чи тільки фіксація статків учільників в офшорах?
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Почему наши
«благодетели» молчат о прогрессивном налоге. Язык проглотили. Чем выше доход -
тем больше налог. Только это сможет уменьшить пропасть между доходами властных
воров и большинством населения Украины.
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генерал-лейтенант рюсскай ДОХЛОЙ АРМИИ..Деникин Антон Иваныч задекларировал около 100 домов,гоСтинниц и и приютов для детей и Инвалидов той обосцанной срабССИИ..КОГДА Ж ВЫ ПЕРЕСТАНЕТЕ БЫТЬ комуняцким БЫДЛОМ?
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Интересно, эти люди вообще учили математику в школе?
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Повышения пенсий и прочих пособий не будет до декабря.Экономика должна быть экономной,сказали Брежнев-Порошенко и послали народ за водкой по 2,87
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПри повышении пенсий необходимо зафиксировать дефицит Пенсионного фонда на 140 млрд грн, - Рева
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