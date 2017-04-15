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 Политика Украины
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Все про:тендер (535) электронное декларирование (518) НАПК (394)

 Тендер на ПО для проверки е-деклараций до сих пор не объявлен, - Радецкий

На сегодняшний день реестр электронных деклараций является неполноценным, поскольку способен лишь накапливать информацию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом заявил заявил заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращению коррупции (НАПК) Руслан Радецкий.

По его словам, на сегодняшний день реестр электронных деклараций является фактически неполноценным, поскольку способен лишь накапливать информацию, а тендер на создание блоков ПО реестра для автоматической проверки деклараций до сих пор не объявлен.

Замглавы НАПК отметил, что сегодня общественное внимание сконцентрировалось на проверке е-деклараций, и глава агентства Наталья Корчак сознательно формирует именно этот информационный посыл.

"Этим она (Корчак. - Ред.) пытается заболтать проблемы ненадлежащей работы реестра, где сначала работа реестра, а уж потом проверка. Почему? Электронное декларирование законотворцы задумывали как наличие е-декларации и автоматическую ее проверку после нажатия субъектом декларирования на клавиатуре Enter и регистрации декларации в нашей системе. И когда нас спрашивают, как мы будем проверять миллион деклараций, то предполагалось, что этот миллион сразу же автоматически и проверится. А специалисты департамента увидят, что высветится на экране во время автоматической проверки: красным - тяжкое нарушение, желтым - среднее, зеленым - нет нарушений", - отметил Радецкий.

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По его словам, изначально предполагалось, что именно после этого специалисты будут изучать декларацию нарушителя полностью, приглашать его для объяснений, а затем выносить проект решения о привлечении субъекта к ответственности.

Замглавы НАПК утверждает, что Корчак пытается переложить всю ответственность за ненадлежащую работу реестра на него.

"Я эти вопросы поднимал постоянно, в январе мы даже формировали план мероприятий по работе с реестром. Я на заседаниях фактически принуждал Наталью Николаевну включить в план синхронизацию госреестров и создание четвертого и пятого блоков (программного обеспечения системы реестра. - Ред.) для автоматической проверки деклараций. Но тендер на эти работы не объявлен и до сих пор!", - подчеркивает Радецкий. "То есть на сегодняшний день реестр неполноценный, поскольку он способен лишь накапливать информацию. А мы должны накапливать и сразу автоматически проверять", - заключил он.

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Напомним, в течение нескольких дней наблюдались сбои в работе реестра электронных деклараций. Глава НАПК Наталья Корчак заявила, что вопросы по поводу работы реестра следует адресовать администратору системы - ГП "Украинские специальные системы". Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 29 марта обрушился с критикой на НАПК и сказал, что это ответственность агентства. 29 марта премьер-министр призвал Корчак и членов агентства уйти в отставку из-за неполадок с реестром е-деклараций. Корчак заявила, что не планирует уходить в отставку.

Ранее Рада решила заслушать председателей Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка, Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, Национального агентства по предотвращению коррупции Наталью Корчак, Фонда государственного имущества Игоря Билоуса. Первой в Раду пришла Корчак. В своем выступлении она исключила свою отставку до международного аудита НАПК и пожалела, что не поставила Бурбаку "двойку" в университете.

На вопрос о премиях в 200 тысяч гривен Корчак заявила: "Не разжигайте споры болезненным для общества вопросом зарплат




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Предлагаю всех чиновников у которых накопленные суммы больше чем оф. зарплата, автоматически причислять к подозреваемым в коррупции и пусть привселюдно по тв объясняют, из каких легальных источников взяты деньги свышеж
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Зачем вам тендер? У вас цельный паровоз есть. Корчак называеццо
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Ну, давайте не будем оскорблять женщину. Ну кому не понятно, что ее крышует "Мешок с Дустом"? Если бы это Говнохраналище хотело, чтобы в этой сфере был порядок - он несомненно был бы. А так, когда голова занята мыслями о шоколаде и "бабле", ему не до страны....
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Не спорю, оскорблять нельзя . И не только женщину. Но нужно помнить, что у государственного чиновника нет пола, кроме того, что под ногами.И если чиновник не решает проблем, он сам становится проблемой, независимо от пола, из которого он сотворен.
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Это всегда так, когда кухарке поручают управлять державными делами..Похоже эта курица просто не знает где у кастрюли ручки
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Мне кажеться это постановка гроськи и К и корчак подставная курица
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Может и так, но это не повод цепляться за банкетку и тормозить нужное дело. Видишь - не выходит или не дают - уйди, дай ход процессу, не будь тормозом.
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Не ворнякайте, а славьте перемоги ЦАРя и его пупырышей! Иначе админ все удаляет
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народу скоро надоест смотреть на этот чоколадный цирк, он возьмет кияку и без тендора,бесплатно вас проверит всех
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Угу-угу. А зачем нацгвардии танки, когуары с ДШК(!) на крыше и прочии самоходные фонтаны?
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от народной звездюлины еще никто не спасся
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТендер на ПО для проверки е-деклараций до сих пор не объявлен, - Радецкий
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