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 Политика Украины
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Все про:Пасха (9) Нацполиция (6912) правоохранительные органы (216)

 В пасхальную ночь правопорядок в Украине будут охранять более 23 тыс. правоохранителей

В праздничных мероприятиях ожидается участие почти 8,9 млн граждан, больше всего – на Львовщине, Днепропетровщине и в Одесской области.

В ночь на Пасху для охраны публичного порядка и безопасности граждан будут задействованы 23,1 тысячи правоохранителей. Почти 700 из них - военнослужащие Национальной гвардии Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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В полиции ожидают, что в праздничных мероприятиях примет участие около 8,9 млн. верующих. Наибольшее количество граждан ожидают во Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.

Ранее заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил о готовности полиции к обеспечению правопорядка во время праздничных мероприятий в государстве.

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Ну вот будеш с пасочкой идти, налетят на тебя три гопника и начнут бить и домогаться. Ты орать начнешь. Прибегут полицейские. А ты их матом накроешь и скажешь что у тебя все хорошо и в гробу ты видел их.
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говорят на Пасху Марго Симоньян запекла в духовке фаршированную свинособаку
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А чего бы им Донецк не освободить такой толпой ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ пасхальную ночь правопорядок в Украине будут охранять более 23 тыс. правоохранителей
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