 В пасхальную ночь правопорядок в Украине будут охранять более 23 тыс. правоохранителей

В ночь на Пасху для охраны публичного порядка и безопасности граждан будут задействованы 23,1 тысячи правоохранителей. Почти 700 из них - военнослужащие Национальной гвардии Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
В полиции ожидают, что в праздничных мероприятиях примет участие около 8,9 млн. верующих. Наибольшее количество граждан ожидают во Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.
Ранее заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич заявил о готовности полиции к обеспечению правопорядка во время праздничных мероприятий в государстве.
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