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 Политика Украины, Экономика
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Все про:субсидия (294) тарифы (1450) Министерство социальной политики (464) Рева (175)

 К началу 2018 года число получающих субсидии сократится на треть, - Рева

К началу 2018 года количество получателей субсидий в Украине сократится до 5 млн домохозяйств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью ZN.UA.

Отвечая на вопрос о влиянии повышения минимальной заработной платы на число получателей субсидий, глава Минсоцполитики рассказал, что наибольшее количество социально незащищенных, неспособных заплатить за ЖКХ, Украина должна была получить на конец отопительного сезона 2017.

"Когда мы считали, сколько вообще может быть получателей субсидий, то выходили на 8--9 млн. По факту на январь 2017-го их было 7,5 млн. Остальные 1,5 млн, скорее всего, имели формальное право на получение очень небольшой субсидии, но просто не захотели заниматься ее оформлением. Так как стремительного роста тарифов уже не будет, а доходы людей растут, я прогнозирую, что на 1 января 2018 субсидии будут получать около 5 млн домохозяйств. Где-то треть отсеется", - отметил Рева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монетизация субсидий существенно усложнит процедуру их оформления, - Розенко
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Субсидии это очередной лохотрон .после выборов и расследования узнаем кто миллиарды с бюджета воровал .
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Или не узнаем....А если и узнаем - не факт, что вернем...
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То есть предлагаешь не платить? Или раньше было лучше, когда на нафтогаз шло 10 млрд долларов дотаций из наших налогов?
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Если бы расстреляли каждого главу Нафтогаза начиная с первого Бакая , то поверь где то пятый глава Нафтогаза был бы самым честным человеком
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Система и порождает эту коррупцию, и без разница кто там у главы. И только сейчас стали реально менять систему, и все равно не нравится. Что ж ты будешь делать
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Согласен на счёт системы .но коррупцию порождает так же безнаказанность .И тот кто сделал эту систему ограбил народ и спокойно живёт в Конча- Заспе .Кучма и создал эту систему .И реально Кцучма должен пожизненно сидеть в тюрьме .
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Вижу первого человека, который видит системные рыхормы по борьбе с коррупцией в стране!!!
Алилуйя! Неужели дожили???
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Я думаю сдохнет гораздо больше. Ведь у них для нас ещё налог на недвижимость, 100 % налог на наследство, абонентская плата на подъездные пути на кладбище и ещё много всяких сладких плюшек.
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Невероятно, но Факт!‏ @best_fact 3 ч.3 часа назад

Самые частые причины смерти в одной картинке

К началу 2018 года число получающих субсидии сократится на треть, - Рева - Цензор.НЕТ 3295
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А у тебя недвижимости больше необлагаемого минимума? У меня вот меньше, поэтому меня совершенно этот налог не волнует, а имеющие дворцы пусть платят. А налог на наследство уже давно существует, еще до этой власти. А вот налог на вранье в соцсетях можно было бы ввести, нехило пополнялся бы бюджет за счет таких брехунов, как ты.
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Во всём мире налог на недвижимость платится не с квадратных метров , а со стоимости жилья . Сарай может быть 150 метров , так что с него налог платить?
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Уровень жизни улучшится или людей меньше станет?
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Таки да - жизнь у барыги улучшиться а гои по вымирают....
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лишат субсидий самых бедных и отнимут приватизированное жилье, если у вас есть один неработающий на него начислят дохода две минималки = 6200 + ваша зарплата итого 10000 дохода = БОГАТЫЕ! А на самом деле живущие за чертой бедности. Бомжей будет тьма ибо в каждой семье найдется либо прописан и в бегах, либо наркоман, алкоголик, болен а инвалидность добиться не может и т.д
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А как же. Народ стал жить богаче и веселее. Еще за электричества досавку и газа можно добавить. Да и в четверг закон "хороший" приняли. Там тоже есть где разгулятся!!
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а отопление центральное)), занего) уже два счетчика есть и + третий - абон-плата!
и єтот ротердам в хз сколько плюсов!
конечно субсидии нада атменять!
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Глобальное потепление - не слышали про такое???
газеты надо читать, и не заикаться про какие-то там субсидии, когда кризис в стране!
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К началу 2018 вы Ревы уже в Ростове будете чавокуне ночной горшок носить.
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Толстый поц рассчитывает на вымирание населения. Хрен тебе гадина!
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Поцам отсасывают в параше, а в Украине их уничтожают.
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Это больные. смеяться грешно. тем более, в такой день
У них водянка, как минимум.
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Раньше это называли зеркальной болезнью.
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Не знаю точно, не медик. Но, судя по принятым ими решениям - здоровыми эти люди не могут быть никак!
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Как на подбор, калиброванные. Даром, что свою письку из за своего же брюха сто лет как не видели......
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представляю рядом сруцкую быдлоту-путина,шойгу, мидвэдэва- даже до мужского достоинства козаков не достанут- там одна гниль с мусорки .........
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я не вижу тех у кого стремительно растут доходы, кроме вас хунтовско--рошеновских тварей.
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Да понятно. Две трети к тому времени помрут или с голоду или от отсутствия нормальной медицины.
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Кто имеет уши - да слышит!.. Это то, что планирует правительство и порошеску для украинцев. Ну кроме прочих видов покращень...
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Почему это чмо ещё живо? Вот в чём вопрос!
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К началу 2018 года этой винницкой банды уже не будет у власти. Грабительские тарифы будут отменены и никаких субсидий не будет. Размечтался винницкий урод-политрук совковый, пора сушить сухари и паковать чемоданы!
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ти ще можеш до ПЕРВОЙ ЗВЕЗДИ ВЕЛИКОДНЯ не дожити...чого рванув так поперед путіна в пекло..
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полюбому сократится.в этом поможет тупо статистика: эмиграция,смерть по естественным и не очень причинам.
так шо
К началу 2018 года число получающих субсидии сократится на треть, - Рева - Цензор.НЕТ 5001
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Так заскучал за нормальной жизнью,которой живут люди в других странах.А у нас всё покращення та покращення
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"уменьшится на треть" - а что, новороссия планирует расширение ?
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Кравчук - комуняка. Злочынна влада.
Кучма - убийца. Злочынна влада.
Янукович - зэк. Злочынна влада.
Порошенко - барыга. Злочынна влада.
И за всех голосовал народ Украины.
Может Ляшка выберем???
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предельно самоуверен..... как Инспектор Клузо из Розовой пантеры
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Рева - бывший офицер . Позорит грабежом стариков и детей своё звание . Просто гнида .
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"субсидий будет меньше, доходы людей растут" - вот брешет гад
подняли минималку с1600 до 3200 и этим обрезали получателей субсидий,
т.к. раньше расчет был с двойной минималки 3200, а теперь 6400.
субсидии будут давать только тем у кого коммуналка больше 2000!!!
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эти мудаки поднимут пенсии до уровня при котором субсидии не положены!
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А как обьяснить долг за отопление и горячую воду в 11,9 миллиарда гривен??
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Ну что же, ожидаем абонплату для тех кто не будет пользоваться субсидиями так же как и абонплату за газ которым не пользуются...
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ти вже платиш-чого біжиш поперед путіна в пекло...
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вірю......мабуть почтене давати ЕВРОПЕЙСЬКІ пенціі та Европейські зарплати, колись королєвська обіцяла, так під уюльку косила, так косила- тіко забула косу начепить......дай БОЖЕ дочекатись.................
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Так и монетизацией льгот будет. Через год сокращать цифру и категории получающих.
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Конечно сократится, безработным же посчитают доходы как два минимальных заработка . То есть 6400 гривень .
Теперь безработным только вешаться (((
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныК началу 2018 года число получающих субсидии сократится на треть, - Рева
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