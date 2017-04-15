 К началу 2018 года число получающих субсидии сократится на треть, - Рева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью ZN.UA.
Отвечая на вопрос о влиянии повышения минимальной заработной платы на число получателей субсидий, глава Минсоцполитики рассказал, что наибольшее количество социально незащищенных, неспособных заплатить за ЖКХ, Украина должна была получить на конец отопительного сезона 2017.
"Когда мы считали, сколько вообще может быть получателей субсидий, то выходили на 8--9 млн. По факту на январь 2017-го их было 7,5 млн. Остальные 1,5 млн, скорее всего, имели формальное право на получение очень небольшой субсидии, но просто не захотели заниматься ее оформлением. Так как стремительного роста тарифов уже не будет, а доходы людей растут, я прогнозирую, что на 1 января 2018 субсидии будут получать около 5 млн домохозяйств. Где-то треть отсеется", - отметил Рева.
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Алилуйя! Неужели дожили???
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Самые частые причины смерти в одной картинке
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и єтот ротердам в хз сколько плюсов!
конечно субсидии нада атменять!
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газеты надо читать, и не заикаться про какие-то там субсидии, когда кризис в стране!
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поднялиподнимут хз когда!
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У них водянка, как минимум.
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так шо
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Кучма - убийца. Злочынна влада.
Янукович - зэк. Злочынна влада.
Порошенко - барыга. Злочынна влада.
И за всех голосовал народ Украины.
Может Ляшка выберем???
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подняли минималку с1600 до 3200 и этим обрезали получателей субсидий,
т.к. раньше расчет был с двойной минималки 3200, а теперь 6400.
субсидии будут давать только тем у кого коммуналка больше 2000!!!
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Теперь безработным только вешаться (((
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