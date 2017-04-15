 По делу "янтарной мафии" суд продлил срок содержания под стражей экс-руководителю Сарненской прокуратуры Топольскому

Об этом в комментарии "Цензор.НЕТ" сообщил начальник отдела Главной военной прокуратуры ГПУ Сергей Долгополов.
По словам Долгополова, Топольский подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК.
"Вчера, 14 апреля, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство военной прокуратуры и продлил Топольскому на два месяца меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время Топольский и его адвокаты знакомятся с материалами дела, при этом суд уже принял решение об ограничении Топольского в сроках ознакомления, так как он умышленно затягивал этот процесс, заявляя о якобы упавшем у него зрении, что не было подтверждено в результате медицинского осмотра. Кроме того, выступая на судебных заседаниях, Топольский сам зачитывал тексты. Таким образом он всячески противодействует тому, чтобы дело было направлено в суд. Хотя сам постоянно заявляет о своей невиновности", - сказал Долгополов.
Кроме того, он добавил, что Топольский приказом Генеральной прокуратуры был уволен из органов прокуратуры по результатам служебной проверки.
Ранее сообщалось, что фигуранты "янтарного дела" добровольно вернули около двух миллионов гривен, полученных незаконным путем.
Напомним, что летом прошлого года в Ривненской области была проведена широкомасштабная операция по нейтрализации крупной преступной группировки, участники которой подозреваются в незаконной добыче янтаря и крышевании этого нелегального бизнеса. Среди фигурантов этого дела не только старатели, но и правоохранители высокого ранга, в частности уже бывший заместитель прокурора области Андрей Боровик, подполковник СБУ Вадим Федорук, бывший начальник Дубровицкого отделения Сарненской прокуратуры, следователь Ривненского городского управления Национальной полиции, экс-руководитель Сарненской прокуратуры и бывший работник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД.
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С-Справедливость Замглавы ГФС Волыни пойманного на взятке 400000, суд восстановили на работе. А мы заплатим зарплату
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Виспа!!!
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