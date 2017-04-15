 Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 вошла в ТОП-3 мирового рейтинга

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на FBU.
На сегодня актуальны позиции юношеских сборных U-18. В 2018-м в столице Аргентины Буэнос-Айресе состоятся летние юношеские Олимпийские Игры. Именно тогда состоится дебют баскетбола 3х3 в олимпийской программе.
Чтобы стать участником юношеской олимпиады без отбора сборным надо занимать место не ниже восьмого в рейтинге, который будет опубликован 1 апреля 2018.
Сейчас мужская сборная Украины U-18 возглавляет мировой рейтинг, а девушки находятся на седьмой позиции.
В рейтинге взрослых сборных мужчины восьмые, а женщины на 13 апреля - третьи. Рейтинг сборных зависит от количества турниров, проводимых на территории той или иной страны, а также количества игроков, зарегистрированных на сайте www.3x3planet.com, участвующих в любых турнирах под эгидой ФИБА, как в Украине, так и за ее пределами.
675 9
Во время боев украинских боксеров в США использовался флаг, снятый с крыши посольства Украины. ФОТО(51)
Киевский международный полумарафон выиграл спортсмен из Эфиопии(40)
Порошенко поздравил украинских боксеров с победами: "Лично болел за каждого". ФОТО(114)
Украинка Лысенко завоевала три "серебра" чемпионата Европы по тяжелой атлетике(13)
Збірна України з баскетболу увійшла в трійку світового рейтингу(0)
Украинский тяжелоатлет Чумак завоевал "серебро" чемпионата Европы(12)
Украинец Пелешенко завоевал "золото" чемпионата Европы по тяжелой атлетике. ФОТО(15)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
президенте ассоциации борьбы, члене международной федерации борьбы, заслуженном деятели физкультуры и спорта Украины и Южной Осетии, заслуженном тренере СССР и Украины.
а так же о бывшем хозяине спорткомплекса ЦСКА на воздухофлотском.
Ответить
Ответить
Ответить