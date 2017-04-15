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 Политика Украины
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Все про:Великобритания (1561) визит (2129) Порошенко (12713)

 Порошенко посетит Великобританию 19 апреля

Президент Украины Петр Порошенко 19 апреля посетит Великобританию и примет участие в конференции Королевского института международных отношений Chatham House.

Об этом сообщила пресс-служба института, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

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Петр Порошенко примет участие в конференции "Битва за Украину: лидерство и солидарность".

"Президент Порошенко расскажет о вызовах, с которыми столкнулась его страна, а также выскажет свое мнение о том, какой стиль управления нужен Украине, как укрепить солидарность, восстановить мир, укрепить европейскую безопасность и поддержать трансформацию Украины", - говорится в анонсе события.

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Об официальных встречах в рамках визита пока не сообщается. В администрации президента пообещали ВВС Украина сообщить все детали в понедельник.
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Ну всё,следующий этап у Пеци посещение бутиков и базаров в ЕС
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