 Порошенко посетит Великобританию 19 апреля

Об этом сообщила пресс-служба института, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Петр Порошенко примет участие в конференции "Битва за Украину: лидерство и солидарность".
"Президент Порошенко расскажет о вызовах, с которыми столкнулась его страна, а также выскажет свое мнение о том, какой стиль управления нужен Украине, как укрепить солидарность, восстановить мир, укрепить европейскую безопасность и поддержать трансформацию Украины", - говорится в анонсе события.
Об официальных встречах в рамках визита пока не сообщается. В администрации президента пообещали ВВС Украина сообщить все детали в понедельник.
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