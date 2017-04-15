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 Политика Украины
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 Исходя из избранных мер пресечения, экс-"беркутовцы" могли сбежать в любой момент, - Горбатюк

Экс-сотрудники спецподразделения "Беркут", подозреваемые в убийствах активистов на Майдане, могли покинуть Украину в любой момент.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире "112 Украина" начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Он подтвердил, что для 100%-го подтверждения бегства экс-"беркутовцев" Александра Костюка, Владислава Мастеги, Артема Войлокова и Виталия Гончаренко должно быть официальное подтверждение от Госпогранслужбы.

"Но по предварительным данным, они пересекли границу с Российской Федерацией", - признал Горбатюк.

Он выразил убеждение, что эти люди могли сбежать из Украины когда угодно.

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"Это было возможно в любой момент, исходя из тех мер, которые были выбраны в отношении них. То есть часть были с личными обязательствами, то есть на их волю полагался суд, избирая меру пресечения, другие - домашний арест "ночной" так называемый - это с 23:00 часов до 7:00 утра, и в другое время суток - никаких сдерживающих факторов не существует. Ну а что касается Гончаренко, по решению Апелляционного суда, у него не было никакой меры пресечения. На него возложили только обязательства о том, чтобы появиться тогда, когда будет последующее избрание ему меры пресечения в районном суде", - сказал Горбатюк.

Ранее сообщалось, что освобожденный Апелляционным судом Киева экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию. Об этом он и другие бывшие сотрудники харьковского батальона "Беркут" заявили, опубликовав видеообращение на Youtube, которое записали якобы на территории России.

Напомним, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" были задержаны в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции. Двух из них - Александра Белова и Виталия Гончаренко - обвиняют в убийстве 3 "евромайдановцев" 18 февраля 2014 г. в Крепостном переулке, еще 2 - в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 г 2 митингующих. Тогда под стражей оказался лишь Виталий Гончаренко.

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24 ноября 2016 г. Гончаренко оставили под стражей. Тогда Харьковская полиция предоставила письмо-ходатайство о взятии на поруки, однако суд отказал в этом. 4 февраля 2017 г. Печерский суд Киева изменил меру пресечения бывшему харьковскому "беркутовцу" Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест. 10 марта 2017 года экс-"беркутовца" Гончаренко вернули под стражу.

Отметим, что Гончаренко также был одним из фигурантов нападения на журналистов "Громадського" 29 января 2015 г. 29 января 2015 тогдашние "беркутовцы" Гончаренко, Костюк и Рияко остановили журналистов Анастасию Станко и Константина Реуцкого для проверки документов, когда те возвращались из командировки из зоны боевых действий. "Беркутовцы" решили проверить вещи журналистов, а когда те начали снимать, работники милиции украли у них камеру "гоупро", а Реуцкого бросили на землю и били ногами.

Позже бойцы "Беркута" говорили журналистам, что "им ничего ни за Майдан, и сейчас тоже не будет".
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Треба радіти, що більшість Бєркутні виявилась доброчесними патріотами і захищають наш спокій в КОРДі. Егеж?
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Патамушта..... свет зелёный!
Был час пик, бежали все куда-то.
Вдруг застыл, задумался зеленый свет,
зеленый свет...
Час прошел, но все горит зеленый,
И никто не понял, что случилось с ним,
случилось с ним.
Но почему, почему, почему
Был светофор зеленый?
А потому, потому, потому,
Что был он в жизнь влюбленный.
В мельканье дней, скоростей и огней
Он сам собой включился,
Чтобы в судьбе и твоей, и моей
Зеленый свет продлился.
Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут,
бегут, бегут, бегут, бегут, бегут,
а он им светит...
Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут,
бегут, бегут, бегут, бегут, бегут,
а он горит...
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А теперь доброго дяденьку судью. следователя и прокурора осуществлявшего надзор - ДРУЖНО НА НАРЫ !!!!!!!!!!!!!
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Украинский суд - самый гуманный суд в Мире.
Неучитывает он только одного - благодаря их действиям рано или поздно судей и ментов будут судить судом Линча, от которого не сбежать.
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суд это да,но и законы как ни крути гуманней некуда.эти все меры пресечений и наказаний они ведь не с потолка высосаны.
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каких законов тебе не хватает
за кражу гуся будешь сидеть, как гусь
а тут убийства и увечья

из собственного опыта:
когда луценки, порошенки, тучиновы правили в 2006 году, то лихо находили причины посадить на камеру -- с целью рэкета и рейдерства.
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Однотуровые свиньи отпустили всех завзятых каларадов и маньяков-беркутов.Риторический вопрос: Кто нами керуе?
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режим вальцмана - сажает только Патриотов Украины..
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Насколько я помню, эти конфеты выпускает (выпускал) "Світоч"...
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Какую функцию выполняет эта ублюдочная прокуратура в этой сучей дэржаве ? И какая ценность дерьмовой конституции ?
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не знаю,какие выполняет твоя ублюдочная,но вот закон о прокуратуре...

Стаття 2. Функції прокуратури
1. На прокуратуру покладаються такі функції:
1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених цим Законом;
3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

как видишь,сторожить отпущенных судом преступников в ее функции не входит.да ты это и сам прекрасно знаешь.задача то в другом-расшатывание ...да,шатун?
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Гыганутый - в конституции написано что твой президентик является гарантом законов . А где они эти законы ?
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все законы можно почитать на сайте верховной рады...
так причем прокуратура?не юли йулёк
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Чтобы не сбежать надо силу воли иметь. А как не сбежишь если их в спину подганяли и шипели, бежите-бежите!
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судьи - далеко не последние претенденты стать украшениями електрических столбов с таким правобеззаконием по отношению к жертват убийц...
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Странная ситуация с этими беркутовцами. Журналисты еще вчера сообщили, что они уехали, а МВД и СБУ сегодня говорили, что им ничего об этом неизвестно. Не правда-ли смешно?
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Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
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Если стрелял "Беркут", то почему жертвы поражены сзади?
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Да выпускайте их уже всех!!!
Есть народное высказывание - "Не хочешь ****ь, не мучай жопу"....
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Ну,и.. с судьями -животными,ничего нельзя сделать?Вот так!Война,наши держат фронт,Трамп,Меркель,путин,НАТО,а есть ублюдки-твари судьи,которые вот уже 3-йогод,измываются над страной,которые представляют гораздо большую опасность!Тогда где егорки,семёны,"патриёты",у которых" увирвався тэрпэць"!?Один раз захерачилибы возле дама одного судью,такую же блокаду,то другим бы уже давно не повадно было!Значит.с лубянки установки нге было
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🇺🇦🌻❤️⚔
Не теревенити треба, ашкіряку разом з геращенком перевірити та поінформувати Украіну, що і як!!! Головний прикордонник Литвин без роботи сидить, хай підключається...
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Вынужденная эмиграция,это тоже наказание.
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Страна без адекватной власти и без охраняемой границы - приманка для любого агрессора,
кто захочет придет,
кто захочет уйдет.
И это - после трех лет с начала войны (так называемой).
.
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А чего им ждать? Люди поступили на службу, одели форму, прошли жесткий курс обучения, дали присягу, служат. И вдруг их выставляют цепью перед людской массой, которая бросает в них камни, бутылки с бензином, горящие покрышки. Себя нужно защищать, а тем более они, как служащие, принявшие присягу выполняли чьи то команды. Так почему их командиры остались у власти, а стрелочники идут в тюрьму? Да и свежим мусорам необходимо внимательно ознакомится с судьбой работников спецподразделений. Куда будут бежать?
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"...которая бросает в них камни, бутылки с бензином, горящие покрышки. " ____________это те "ботаники-студенты" в них "бросали", которых эти суки по звериному дубасили дубинками???? дети от этих тварей прятались в храме, забыл??? а бутылки и камни пошли в ход, когда людей просто стали расстреливать картечью, припоминаешь ????? и последнее - открой Конституцию Украины и прочитай статью, в которой сказано - НИКТО не вправе исполнять ПРЕСТУПНЫЕ приказы и распоряжения!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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патриотам Украины бежать не куда....их кругом ждет тюрьма и преследования....ну может в Канаду еще, если повезет проскочить...
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а прокуроры в данном случае причем,шатун?
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у одного закончился срок нахождения под арестом, другому ВООБЩЕ ничего не пред'являли...
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раз бегут-значит таки чего то (или кого то) боятся?не?а ты говоришь,что никто ничего не делает.
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да ты у нас "красавчик" - вон овощь с кодлой убежали, так ты думаешь это заслуга твоего пети или алкаголика луценка??? ОНИ МЕНЯ БОЯЛИСЬ, А НЕ ТВОИХ ШОКОЛАДНЫХ ГОНДОНОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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причина скорее всего та же что и с Садовником - обмен на пленних в ОРДЛО.

Я лично не верю что все такие тупие и отпустили. Хотя хомячки сейчас развоняются - соя шакалат придатиль сжечь мацкву.............
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Кто то верит что эти "беркутовцы" в кого то стреляли? Тот кто стрелял и отдавал приказы еще в 2014 к кацапам сбежали и под видео камеры получали паспорта раисси и сейчас служат в маасковском ОМОНЕ а на этих терпил наше "следствие" решило всех собак повесить и показать свою "бурную" деятельность!
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Поменяли на кого то , а общественности лапшу вешают .
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У нас гпу и сбу нет, они карманные марионетки барыги. Чего можно от них ждать?
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тупо -галимый договорняк!не так давно порох говорил,что путлер хочет беркутовцев к себе(обменять или что - в лом искать) - вот и отдал их по тихому
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Патриотам тюрьмы, бандитам власть, деньги офшорам. Креативно так пллучилось, по новому.
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"на их волю полагался суд" _____________ВОТ ПУСТЬ ТЕПЕРЬ ЭТОТ "СУД" ОТСИДИТ ПРИЧЕТАЮЩЕЕСЯ " БЕРКУТОВЦАМ"...думаю это справедливо
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Для мене особисто це ще один доказ того що офшоренко панамський і собаков на пряму причетні до вбивств на Майдані і я не здивуюсь якщо їхні прізвища рано чи пізно спливуть і серед організаторів цих злочинів.
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феерическое заявление горбатюка на нобелевскую его
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Исходя из избранных мер пресечения, экс-"беркутовцы" могли сбежать в любой момент, - Горбатюк
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Позор судебной реформе и реформаторам: Кондитеру, Гросе и Яйценюку...
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Ситуация нормальная, как известно,Майдан стоял за все хорошее, он привел к власти выдающихся депутатов - Яроша, Парасюка, Черновол, Пашинского, Соболева и других героев, которые имели 3 года, чтоб принять поправку к законам, согласно которой на границе должны задерживаться граждане, отпущенные под домашний арест или личное обязательство. Герои-депутаты ничего такого не приняли, потому что им или законодательство заниматься ума нет, или заботятся о своем будущем, подозревая, что сами попадут под следствие и суд за свой пламенный героизм.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИсходя из избранных мер пресечения, экс-"беркутовцы" могли сбежать в любой момент, - Горбатюк
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