 Горбатюк: Исходя из избранных мер пресечения, экс-"беркутовцы" могли сбежать в любой момент

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире "112 Украина" начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
Он подтвердил, что для 100%-го подтверждения бегства экс-"беркутовцев" Александра Костюка, Владислава Мастеги, Артема Войлокова и Виталия Гончаренко должно быть официальное подтверждение от Госпогранслужбы.
"Но по предварительным данным, они пересекли границу с Российской Федерацией", - признал Горбатюк.
Он выразил убеждение, что эти люди могли сбежать из Украины когда угодно.
"Это было возможно в любой момент, исходя из тех мер, которые были выбраны в отношении них. То есть часть были с личными обязательствами, то есть на их волю полагался суд, избирая меру пресечения, другие - домашний арест "ночной" так называемый - это с 23:00 часов до 7:00 утра, и в другое время суток - никаких сдерживающих факторов не существует. Ну а что касается Гончаренко, по решению Апелляционного суда, у него не было никакой меры пресечения. На него возложили только обязательства о том, чтобы появиться тогда, когда будет последующее избрание ему меры пресечения в районном суде", - сказал Горбатюк.
Ранее сообщалось, что освобожденный Апелляционным судом Киева экс-беркутовец Виталий Гончаренко и еще трое его бывших коллег сбежали в Россию. Об этом он и другие бывшие сотрудники харьковского батальона "Беркут" заявили, опубликовав видеообращение на Youtube, которое записали якобы на территории России.
Напомним, Гончаренко вместе с еще тремя экс-бойцами "Беркута" были задержаны в июне 2016 года в Харькове. Все четверо на момент задержания работали в полиции. Двух из них - Александра Белова и Виталия Гончаренко - обвиняют в убийстве 3 "евромайдановцев" 18 февраля 2014 г. в Крепостном переулке, еще 2 - в том, что они сбросили с колоннады на улице Грушевского 20 января 2014 г 2 митингующих. Тогда под стражей оказался лишь Виталий Гончаренко.
24 ноября 2016 г. Гончаренко оставили под стражей. Тогда Харьковская полиция предоставила письмо-ходатайство о взятии на поруки, однако суд отказал в этом. 4 февраля 2017 г. Печерский суд Киева изменил меру пресечения бывшему харьковскому "беркутовцу" Виталию Гончаренко с содержания под стражей на домашний арест. 10 марта 2017 года экс-"беркутовца" Гончаренко вернули под стражу.
Отметим, что Гончаренко также был одним из фигурантов нападения на журналистов "Громадського" 29 января 2015 г. 29 января 2015 тогдашние "беркутовцы" Гончаренко, Костюк и Рияко остановили журналистов Анастасию Станко и Константина Реуцкого для проверки документов, когда те возвращались из командировки из зоны боевых действий. "Беркутовцы" решили проверить вещи журналистов, а когда те начали снимать, работники милиции украли у них камеру "гоупро", а Реуцкого бросили на землю и били ногами.
Позже бойцы "Беркута" говорили журналистам, что "им ничего ни за Майдан, и сейчас тоже не будет".
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Был час пик, бежали все куда-то.
Вдруг застыл, задумался зеленый свет,
зеленый свет...
Час прошел, но все горит зеленый,
И никто не понял, что случилось с ним,
случилось с ним.
Но почему, почему, почему
Был светофор зеленый?
А потому, потому, потому,
Что был он в жизнь влюбленный.
В мельканье дней, скоростей и огней
Он сам собой включился,
Чтобы в судьбе и твоей, и моей
Зеленый свет продлился.
Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут,
бегут, бегут, бегут, бегут, бегут,
а он им светит...
Все бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут,
бегут, бегут, бегут, бегут, бегут,
а он горит...
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Неучитывает он только одного - благодаря их действиям рано или поздно судей и ментов будут судить судом Линча, от которого не сбежать.
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