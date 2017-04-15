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 Политика Украины
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 Боевики трижды обстреляли из минометов Верхнеторецкое, дважды били по Авдеевке, - Минобороны

Российско-террористические войска продолжают регулярно нарушать режим прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЛIГАБiзнесIнформ", об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

На луганском направлении боевики вчера трижды открывали огонь по позициям ВСУ из минометов калибра 120 мм в Катериновке и Крымском.

В Станице Луганской зафиксирована одна вооруженная провокация из легкого вооружения. В Катериновке и Попасной террористы применяли гранатометы.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано шесть обстрелов со стороны боевиков, половина из которых - из минометов.

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На донецком направлении террористы неоднократно применяли минометы. В частности, три минометных обстрела зафиксированы по Верхнеторецкому, два по Авдеевке и один по Зайцево.

"Во время этих обстрелов по позициям украинских военнослужащих было выпущено более 60 мин. В Песках и Опытном оккупанты открывали огонь исключительно из легкого вооружения. В районе Светлодарской дуги вчера было тихо", - сказал Лысенко.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении зафиксировано 17 обстрелов со стороны боевиков, в частности шесть из минометов.

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На мариупольском направлении боевики трижды открывали огонь из минометов, по одному разу обстреляв Красногоровку, Водяное и Широкино. Все другие обстрелы были из легкого вооружения на участке фронта Павлополь - Широкино.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялось 22 вражеских обстрела.
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Ведьмы всегда на христианские праздники колдуют.
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А чому б їм і не постріляти? Якщо нашим Мінськ і ще якесь гімно заважае.
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- Я собрался на войну.
- На какую войну?
- На какую-нибудь.
Я давно не читал газет, но где-то же наверняка идёт война
- не бывает, чтобы нигде не шла.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд, "Ночь нежна".
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Война - расплата за цивилизацию.
Роже Кайуа.

Военное сословие самое почетное. А что такое война, что нужно для успеха в военном деле, какие нравы военного общества? Цель войны - убийство, орудия войны - шпионство, измена и поощрение ее, разорение жителей, ограбление их или воровство для продовольствия армии; обман и ложь, называемые военными хитростями; нравы военного сословия - отсутствие свободы, то есть дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство. И несмотря на то - это высшее сословие, почитаемое всеми. Все цари, кроме китайского, носят военный мундир, и тому, кто больше убил народа, дают большую награду.
Лев Николаевич Толстой, "Война и мир"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики трижды обстреляли из минометов Верхнеторецкое, дважды били по Авдеевке, - Минобороны
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