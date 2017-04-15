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 Политика Украины
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Все про:визит (2129) Турция (1913) Эрдоган (330) ЗСТ (478)

 Визит Эрдогана в Украину состоится в мае-июне, - посол

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Украину через один-два месяца. К этому времени уже может быть завершена работа над Соглашением о зоне свободной торговли.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Йонет Джан Тезель.

"Президент Турции намерен посетить Украину через месяц или два. Это довольно сложно, но, возможно, переговоры (по Соглашению о зоне свободной торговли. - Ред.) будут завершены к тому времени. Обе страны нуждаются в этом соглашении и обе страны от этого выиграют", - сказал дипломат.

По его словам, визит президента Турции - это часть механизма сотрудничества, предусмотренного деятельностью Стратегического совета высокого уровня.

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"Президенты ежегодно посещают страны друг друга. В прошлом году Петр Порошенко был в Турции. Два года назад Реджеп Тайип Эрдоган был здесь. И теперь президент Турции вновь приедет с несколькими министрами для обсуждения многочисленных вопросов", - сказал Тезель.

Относительно подготовки документа глава диппредставительства подчеркнул, что Соглашение будет способствовать привлечению турецких инвестиций в Украину и предполагает расширение в тех сферах, где не включена полная либерализация.
"Это Соглашение не только о торговых отношениях, но и о привлечении инвестиций... Будущее Соглашение, над которым мы работаем, не включает полную либерализацию во всех сферах, так же, как все остальные заключенные нами соглашения. Мы можем начать с такого формата и расширять его позже", - сказал Тезель.

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По его данным, из-за событий последних трех лет, особенно кризиса в Украине, объем торговли между Украиной и Турцией снизился. На данном этапе этот показатель составляет около 4 млрд долл., руководство государств ставит целью его увеличение в 5 раз, в т.ч. благодаря подписанию Соглашения о ЗСТ.
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ну и нах тут этот съехавший с катушек диктатор?
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Экономику и торговлю ни кто не отменял в данном случае с Турцией.
Там речь будет идти о торговом соглашении.
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Кто тебе сказал такой бред?Рус каналы?Не смотри их.
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ты зря так на него. нам бы поучится у него. если бы в первые часы и дни после майдана так же решительно арестовывали паскуд регионалов и коммуняк сейчас бы мы, я думаю не сидели в подвалах под обстрелами.
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Эрдрган поделится опытом, как с помощью фейкового переворота можно разогнать тех, кто не верит в божественную сущьность гаранта)))
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Уже не.... уже да.... уже не.... уже да....
Млять с этим путлер ТВ... запутали ссууукооо....
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Главная ошибка украинцев это то что на все происходящее в мире они смотрят через украинскую призму.
И все президенты в мире-это воры.
Не нужно всех строить под украинские стандарты.Мир -он другой
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Так и не понятно - Эрдоган чмо или нет...
Но обмен опытом будет полезен.
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Восток - дело тонкое...

Таможня даёт добро!
"Белое солнце пустыни"
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Для Эрдогана главное это Турция и турки.И их благосостояние и развитие
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Чего ты показываешь фотки достижений светского режима?
Уже фсё...
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Думаю, что Эрдогану придется оправдываться перед братским народом - крымскими татарами. И объяснить им, почему он вел себя нерешительно во врем оккупации Крыма рашистами.
Насколько я знаю, когда крымские татары собрались в кулак - был момент, когда Мустафу Джемилева не пустили в Крым рашисты, и на админгранице с Крымом собрались более 5 тыс. крымских татар, которые были воинственно настроены, Мустафе Джемилеву позвонил лично Эрдоган и попросил, чтобы народ разошелся. Эрдоган пообещал, что крымский вопрос он решит дипломатическим путем.
Решил? Отож.
Мои впечатления, что сейчас происходит на админгранице с Крымом:
Весна на Чонгаре
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВизит Эрдогана в Украину состоится в мае-июне, - посол
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