 Визит Эрдогана в Украину состоится в мае-июне, - посол

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Йонет Джан Тезель.
"Президент Турции намерен посетить Украину через месяц или два. Это довольно сложно, но, возможно, переговоры (по Соглашению о зоне свободной торговли. - Ред.) будут завершены к тому времени. Обе страны нуждаются в этом соглашении и обе страны от этого выиграют", - сказал дипломат.
По его словам, визит президента Турции - это часть механизма сотрудничества, предусмотренного деятельностью Стратегического совета высокого уровня.
"Президенты ежегодно посещают страны друг друга. В прошлом году Петр Порошенко был в Турции. Два года назад Реджеп Тайип Эрдоган был здесь. И теперь президент Турции вновь приедет с несколькими министрами для обсуждения многочисленных вопросов", - сказал Тезель.
Относительно подготовки документа глава диппредставительства подчеркнул, что Соглашение будет способствовать привлечению турецких инвестиций в Украину и предполагает расширение в тех сферах, где не включена полная либерализация.
"Это Соглашение не только о торговых отношениях, но и о привлечении инвестиций... Будущее Соглашение, над которым мы работаем, не включает полную либерализацию во всех сферах, так же, как все остальные заключенные нами соглашения. Мы можем начать с такого формата и расширять его позже", - сказал Тезель.
По его данным, из-за событий последних трех лет, особенно кризиса в Украине, объем торговли между Украиной и Турцией снизился. На данном этапе этот показатель составляет около 4 млрд долл., руководство государств ставит целью его увеличение в 5 раз, в т.ч. благодаря подписанию Соглашения о ЗСТ.
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Там речь будет идти о торговом соглашении.
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Млять с этим путлер ТВ... запутали ссууукооо....
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И все президенты в мире-это воры.
Не нужно всех строить под украинские стандарты.Мир -он другой
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https://www.youtube.com/watch?v=GpSEGV35334
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Но обмен опытом будет полезен.
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Таможня даёт добро!
"Белое солнце пустыни"
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Уже фсё...
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Насколько я знаю, когда крымские татары собрались в кулак - был момент, когда Мустафу Джемилева не пустили в Крым рашисты, и на админгранице с Крымом собрались более 5 тыс. крымских татар, которые были воинственно настроены, Мустафе Джемилеву позвонил лично Эрдоган и попросил, чтобы народ разошелся. Эрдоган пообещал, что крымский вопрос он решит дипломатическим путем.
Решил? Отож.
Мои впечатления, что сейчас происходит на админгранице с Крымом:
Весна на Чонгаре
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