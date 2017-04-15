 Визит Эрдогана в Украину состоится в мае-июне, - посол

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со ссылкой на

, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Йонет Джан Тезель.

"Президент Турции намерен посетить Украину через месяц или два. Это довольно сложно, но, возможно, переговоры (по Соглашению о зоне свободной торговли. - Ред.) будут завершены к тому времени. Обе страны нуждаются в этом соглашении и обе страны от этого выиграют", - сказал дипломат.

По его словам, визит президента Турции - это часть механизма сотрудничества, предусмотренного деятельностью Стратегического совета высокого уровня.

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"Президенты ежегодно посещают страны друг друга. В прошлом году Петр Порошенко был в Турции. Два года назад Реджеп Тайип Эрдоган был здесь. И теперь президент Турции вновь приедет с несколькими министрами для обсуждения многочисленных вопросов", - сказал Тезель.

Относительно подготовки документа глава диппредставительства подчеркнул, что Соглашение будет способствовать привлечению турецких инвестиций в Украину и предполагает расширение в тех сферах, где не включена полная либерализация.

"Это Соглашение не только о торговых отношениях, но и о привлечении инвестиций... Будущее Соглашение, над которым мы работаем, не включает полную либерализацию во всех сферах, так же, как все остальные заключенные нами соглашения. Мы можем начать с такого формата и расширять его позже", - сказал Тезель.