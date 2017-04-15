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 Эвакуация в Сирии приостановлена: тысячи людей застряли у Алеппо

Наблюдатели говорят, что задержка возникла из-за того, что повстанцы не предоставили безопасный выхол.

Тысячи сирийцев застряли в Алеппо и прилегающих районах во время эвакуации из двух деревень в обмен на суннитских повстанцев и их семьи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.НЕТ. Об этом сообщает Reuters.

Наблюдатели говорят, что задержка возникла из-за того, что повстанцы в Забадани, одном из городов, включенных в договоренность, еще не предоставили безопасный выход.

"Сотни повстанцев с семьями были эвакуированы из города Мадая и доставлены в Алеппо. Оттуда они отправятся в провинции Идлиб, где расположены опорные пункты повстанцев",- говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Сирии началась эвакуация из четырех осажденных городов, - ВВС

Взамен провластные бойцы и жители шиитских деревень Аль-Фоуа и Кефрайа, которые окружены повстанцами в провинции Идлиб, покинули район и достигли окраины Алеппо.

Сегодня жители из Мадаи сидели за рядами автобусов в Алеппо, ожидая переезда в Идлиб, а жители шиитского села были еще не на территории повстанцев на подступах к Алеппо.

Житель Мадая, сказал, что люди ждали, но им не разрешали уходить.

"Там нет ни питьевой воды, ни еды", - отметил 24-летний Ахмед.
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їх вже мерхельша на Новий рік до кельну запросила.
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Да шо это такое? То из Масквабада, то опять в Масквабад..
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Если кто мне скажет , что такое "безопасный выхол", буду благодарен? (Или это к редакторам).
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Я скажу - это тоже что и "безопасный выход", на клавиатуре буквы "д" и "л" находятся рядом и промахнуться очень легко, особенно, например, в спешке или на планшете, так делает где то около 100% людей в своих письмах/сообщениях и т.д. и только малая доля не в состоянии это поняиь.
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Автор сделал так, что бы вообще таких вопросов не возникало )
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пля, а у копипастеров Цензоровских ума нет воспользоваться простейшей проверкой орфографии?
21-й век на дворе, уже все люди используют компьютерные технологии...
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ООН цього разу стурбована чи занепокоєна?
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Головне щоб Трамп нічого не казав, а просто зробив, щоб вони навіть не встигли до стадії "легка занепокоїність"
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Ну, этот "зелёный коридор" нам печально известен. Сразу определяется АрганизатАр сей манипуляции с бедными людьми. Садюги входят в экстаз от горя и слёз беззащитного народа. Вас непременно покарает, кого- Господь, кого- Аллах!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭвакуация в Сирии приостановлена: тысячи людей застряли у Алеппо
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