 Эвакуация в Сирии приостановлена: тысячи людей застряли у Алеппо

Тысячи сирийцев застряли в Алеппо и прилегающих районах во время эвакуации из двух деревень в обмен на суннитских повстанцев и их семьи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.НЕТ. Об этом сообщает Reuters.
Наблюдатели говорят, что задержка возникла из-за того, что повстанцы в Забадани, одном из городов, включенных в договоренность, еще не предоставили безопасный выход.
"Сотни повстанцев с семьями были эвакуированы из города Мадая и доставлены в Алеппо. Оттуда они отправятся в провинции Идлиб, где расположены опорные пункты повстанцев",- говорится в сообщении.
Взамен провластные бойцы и жители шиитских деревень Аль-Фоуа и Кефрайа, которые окружены повстанцами в провинции Идлиб, покинули район и достигли окраины Алеппо.
Сегодня жители из Мадаи сидели за рядами автобусов в Алеппо, ожидая переезда в Идлиб, а жители шиитского села были еще не на территории повстанцев на подступах к Алеппо.
Житель Мадая, сказал, что люди ждали, но им не разрешали уходить.
"Там нет ни питьевой воды, ни еды", - отметил 24-летний Ахмед.
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21-й век на дворе, уже все люди используют компьютерные технологии...
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