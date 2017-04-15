 Подразделения ГосЧС перешли на усиленный режим дежурств на время Пасхальных праздников

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС .

"На период празднования Пасхи, начиная с 15 апреля и до утра 18 апреля, подразделения ГСЧС переходят на усиленный режим несения службы", - говорится в сообщении.

В Пасхальную ночь и 16 апреля спасатели будут дежурить в храмах и церквях по всей территории Украины.

По поручению Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина на страже пожарной безопасности будут находиться около 7 тысяч человек личного состава и более 2 тысяч пожарно-спасательной техники ГосЧС.

"Усиленная готовность сил и средств ГосЧС Украины к реагированию на чрезвычайные ситуации объясняется тем, что празднование Пасхи связано с массовым использованием открытого огня, в частности свечей и лампадок, во время торжественных богослужений в храмах. А это, в свою очередь, требует особенно осторожного поведения верующих с огнем. Во время праздничных мероприятий в церквях массово зажигают свечи, поэтому малейшая неосторожность или недосмотр может привести к пожару", - отметили в службе.