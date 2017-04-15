 В поезде Киев - Мариуполь пассажирка родила девочку

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун.
"Хорошая весть к празднику. Сегодня в поезде Киев - Мариуполь родилась девочка! Проводники поезда №83/84 оказали помощь пассажирке, у которой во время поездки начались роды", - написал он.
По словам Бальчуна, необходимую помощь пассажирке оказали две проводницы, одна из которых имеет опыт работы в медицинском учреждении.
"Ночью к проводнику вагона Галине Климовой обратилась беременная пассажирка с жалобой на острую боль в животе. К решению ситуации присоединилась проводник другого вагона Светлана Потапова, которая имеет опыт работы в медицинском учреждении. Проводницы сообщили машинисту, вызвали скорую и оказали пассажирке необходимую помощь", - написал он.
По словам Бальчуна, железнодорожники вызвали "скорую помощь" на ближайшую станцию - Запорожье. В настоящее время мама и новорожденная находятся в роддоме под присмотром врачей.
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женскому населению рожать только религия помогает.
НО нужно помнить что богу пофигу.
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Сообщите пжлст сколько было зачато.
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