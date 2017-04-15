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Все про:поезд (618) роды (38) новорожденные (24) Бальчун Войцех (76)

 В поезде Киев - Мариуполь пассажирка родила девочку

Пассажирка поезда сообщением Киев – Мариуполь родила девочку. Мать с ребенком находятся в запорожском роддоме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Бальчун.

"Хорошая весть к празднику. Сегодня в поезде Киев - Мариуполь родилась девочка! Проводники поезда №83/84 оказали помощь пассажирке, у которой во время поездки начались роды", - написал он.

По словам Бальчуна, необходимую помощь пассажирке оказали две проводницы, одна из которых имеет опыт работы в медицинском учреждении.

"Ночью к проводнику вагона Галине Климовой обратилась беременная пассажирка с жалобой на острую боль в животе. К решению ситуации присоединилась проводник другого вагона Светлана Потапова, которая имеет опыт работы в медицинском учреждении. Проводницы сообщили машинисту, вызвали скорую и оказали пассажирке необходимую помощь", - написал он.

По словам Бальчуна, железнодорожники вызвали "скорую помощь" на ближайшую станцию - Запорожье. В настоящее время мама и новорожденная находятся в роддоме под присмотром врачей.

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Так уже была : Матарола пытался родить в лифте и его от натуги разорвало в клочья
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Ему сделали кесарево. Плод долго собирала уборщица и спрашивала, что же он такое ел.
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Даешь православие для женщин,

женскому населению рожать только религия помогает.
НО нужно помнить что богу пофигу.



В поезде Киев – Мариуполь пассажирка родила девочку - Цензор.НЕТ 849
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Хорошо що хоч нікого не вбили, як зазвичай...........
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Родился ребенок - прекрасно!
Сообщите пжлст сколько было зачато.
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поезда до Мариуполя идут так долго (Киев-Мариуполь- 20 часов), что не мудрено и родить за єто время. На самом деле єто грустно
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ поезде Киев - Мариуполь пассажирка родила девочку
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