 Суд принял решение взять под стражу без права внесения залога двух злоумышленников, которые пытали и насиловали 10-летнего мальчика-инвалида, - Горган

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Александр Горган написал в своем Фейсбуке.
"Выяснились новые детали этого бесчеловечного поступка. В воскресенье 9 апреля в Иванкове трое подростков поиздевались над 10-летним мальчиком. Его жестоко избивали несколько часов подряд, пытали, бросали в холодную воду, заставляли есть фекалии и лизать мочу. Неопровержимые доказательства дают основания утверждать, что группа подростков насиловала ребенка палкой, - пишет Горган, - по итогам совещания, на котором присутствовал Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, начальник ГУ Нацполиции области, председатель Иванковской райгосадминистрации своими подчиненными, я дал поручение провести служебное расследование по всем направлениям. В частности относительно бездеятельности председателя Иванковской РГА, который должен был координировать работу полиции района и других служб района но не сделал этого. Служебное расследование начато также в отношении работников полиции. Внутреннее расследование проводит Главное управление Национальной полиции Киевской области".
По его словам, личное вмешательство прокурора области обеспечило переквалификацию и начато уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины.
"Сейчас дело находится под моим личным контролем. Однозначно- преступники получат именно суровое наказание", - обещает он.
Напомним, информация о вопиющем случае появилась в соцсетях несколькими днями ранее.
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и фсьо...
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