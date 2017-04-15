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 Суд принял решение взять под стражу без права внесения залога двух злоумышленников, которые пытали и насиловали 10-летнего мальчика-инвалида, - Горган

Глава Киевской ОГА сообщил о ходе дела.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Александр Горган написал в своем Фейсбуке.

"Выяснились новые детали этого бесчеловечного поступка. В воскресенье 9 апреля в Иванкове трое подростков поиздевались над 10-летним мальчиком. Его жестоко избивали несколько часов подряд, пытали, бросали в холодную воду, заставляли есть фекалии и лизать мочу. Неопровержимые доказательства дают основания утверждать, что группа подростков насиловала ребенка палкой, - пишет Горган, - по итогам совещания, на котором присутствовал Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, начальник ГУ Нацполиции области, председатель Иванковской райгосадминистрации своими подчиненными, я дал поручение провести служебное расследование по всем направлениям. В частности относительно бездеятельности председателя Иванковской РГА, который должен был координировать работу полиции района и других служб района но не сделал этого. Служебное расследование начато также в отношении работников полиции. Внутреннее расследование проводит Главное управление Национальной полиции Киевской области".

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По его словам, личное вмешательство прокурора области обеспечило переквалификацию и начато уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК Украины.

"Сейчас дело находится под моим личным контролем. Однозначно- преступники получат именно суровое наказание", - обещает он.

Напомним, информация о вопиющем случае появилась в соцсетях несколькими днями ранее.
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Глава Киевской ОГА Горган....а ты каким боков в деле?
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ну прямо подвиг Матросова.. очевидный факт жестокости и зверства и никто ничего не делал ты бы нам Глава Киевской ОГА рассказал про родителей этих с палкой.. жаль что их тут же кратким судом ЧЕЛОВЕКА не положили на рельсы и не пропустили пару эшелонов.... эти ублюдки уже утеряны для общества так зачем тратить гроши на следствие, экспертизы суды и тюрьмы их охранять ,кормить и учить зачем???!! наказание одно на КОЛ 5 ТОЧКОЙ И ВСЕ через 4-7 суток представятся сами Пусть Бог им отмеряет остальное......
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Ясний-красний, у педофілів же нама мільйонів і поживитись нічим буде.
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Кузькин, если поинтересоваться детальнее этим делом, то эти выродки окажутся русскими. Вашего швалья на Украину наехало немеряно. Тебе скинуть видок о людоедах в России и специальной тюрьме для них?
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людина працює)), а маршрутники його тиснуть, гарна людина й фамілія))) в нтьго супер!
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Очень, очень жаль что этих нелюдей нельзя кастрировать!!!
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Живьём в кислоте, вместе с "родителями"-3/14дарасами растворить...
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Таких тварей, нужно отдать торнадовцам на суд.
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Предлагаю такое говно утилизировать путем разминирования на Донбассе. Толку от той тюрьмы. Если оно сейчас такое говно - то и после освобождения останется таким говном. А так хоть польза будет по разминированию на Донбассе.
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...Объявить в сми об уродах,указать название суда и время,когда их должны перевезти в тюрьму...поставить автозак на расстоянии 10 км от суда ,вывести,дать маршрут к машине и без охраны...Снять это шоу на камеру...
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да уж! кастрировать на месте! а потом уже на зону, в петушарню
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то лошадь по дороге таскают до костей...то вот это теперь...кому то выгодно иметь такую кровожадную власть, которая не может принимать и исполнять ЗАКОНЫ для людей Украины ...и у них явно не украинская кровь...
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Трое злоумышленников пытали,а взяли под стражу двоих,а третьего куда?
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Саша Лялька(он же Горган) пиарится на чужом горе.
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в сизо нет мест, сразу их на зону, с экономим на суде, мертвых не судят
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Таких мразей надо либо казнить медленно по частям либо пожизненное на каких нибудь работах связанных с химией либо радиоактивными веществами ибо выйдут лет через 5(а больше не дадут) и потом дети или жёны в опасности будут.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд принял решение взять под стражу без права внесения залога двух злоумышленников, которые пытали и насиловали 10-летнего мальчика-инвалида, - Горган
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