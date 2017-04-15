 На разбалансировку Украины изнутри Россия тратит не меньше средств, чем на войну, - Парубий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил в интервью Укринформу.
На вопрос о том, укрепили бы демократию в Украине законы об импичменте и о референдуме, глава парламента ответил: "Я хочу напомнить, что мы кроме развития народовластия ведем еще войну с российским агрессором. Я никогда бы не стал об этом забывать при принятии любых решений. И работая, в частности, в СНБО, я изучал методы и способы, которыми действует Российская Федерация и ее спецслужбы против нас", - заявил он.
По словам Парубия, одним из методов, на которые тратится (Российской Федерацией. - Ред.) не меньше средств, чем на войну, является метод разбалансировки изнутри.
"Конфликт в середине власти, конфликт между властью и обществом и разбалансировка всей государственной системы. Я говорил публично некоторым главам фракций, что в то время, когда Украина ведет войну против агрессора, проводить атаки, поднимать вопрос импичмента Президента Украины, который одновременно является Главнокомандующим Украинской армии, - непродуктивно, неэффективно и опасно для страны. У нас было много времени до того, и будет время для этого во время нашего мирной жизни", - считает спикер.
Он также подчеркнул, что в нынешнее время недопустимо ставить под сомнение институт Президента: "Повторяю, Президент Украины является одновременно и Главнокомандующим, который отвечает за сектор безопасности и обороны всей страны. Независимо от фамилии руководителя института власти, недопустимо делать подкопы, ставить под сомнение этот институт власти, особенно в такой трудный для страны период. Я думаю, это не входит в первоочередные задачи, которые стоят перед нашей страной".
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Читать полностью на http://news.eizvestia.com/news_politics/full/1504-gosdep-ssha-mnogie-narusheniya-ukrainskix-chinovnikov-ostayutsya-beznakazannymi
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Можемо, якщо хочемо!
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Лучше бы платили нашим, они дело лучше знают!
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будет стоить до... очень дорого!
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Моспино. Снег растаял и повылезали зимние кучки над "ополченцами".
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хло уменьшает расходы по всем статьям, уменьшил ДАЖЕ(это считалось первой важности) военное финансирование на 10 млрддолвгод. Но не замечается уменьшения НА ватное СВЯТОЕ-ЛЖИ, все старые инструменты, особенно против украины, в строю. Ложь это последнее от чего вата откажется. Ложь крепит их гнилой дух, ложь помагает им выживать ихней гнили в самые гнилые времена, которые у них чуть ли не раз за разом. Вата кончает от лжи, резкий отказ от лжи может сказаться на психическом здоровье. Особенно их бодрит и греет ложь, через которую украина остается в таком же дерьме как и они. Следите за их ложью, изучайте ватную ложь, и вы сможете достичь более высокого уровня просвещения. Изучая ватный феномен лжи вы сможете понять некоторые малодоступные литрмолочникам устои человеческого мировоззрения и даже продвинуться еще дальше.
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Экспорт с Украины в Россию за два месяца вырос в 1,5 раза
Экспорт с Украины в Россию в период с января по февраль текущего года увеличился на 54,4% и составил $576,6 млн. Об этом сообщается на сайте Госстата Украины.
Также стало известно, что Россия занимает долю в 9,2% в общем объеме экспорта Украины.
По данным Госстата Украины, импорт из России вырос почти на 80% (78,8%), до $1,02 млрд.
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В частности, как свидетельствуют обнародованные на этой неделе результаты исследования, проведенного аудиторской компанией Ernst & Young, коррупция в Украине значительно возросла за два последних года, и сейчас страна заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны из Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки с развитыми рынками и развивающимися рынками.
А в ноябре прошлого года авторитетная международная организация Transparency International сообщила, что Украина - лидер по коррупции среди стран Европы и Центральной Азии.--- Также напомню, еще в апреле позапрошлого года издание The Guardian опубликовало статью «Для Украины собственные олигархи страшнее Путина?». Причем, очевидно, что главным олигархом в Украине сейчас является именно Порошенко.
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Поліція Чехії закупила спецавто втричі дешевше ніж Аваков - один автомобіль обійшовся поліції у 16,5 тис. доларів. Вказана ціна включає вартість додаткового обладнання 7,9 тис. доларів. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков придбав 635 Mitsubishi Outlander за 958 млн гривень. У результаті вартість одного авто склала аж 49 тис. доларів, з яких на додаткове обладнання пішло 1,5 тис. доларів.
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Опубликовано видео испытания новейшей высокоточной ядерной бомбы США «B61-12» без боезаряда
https://www.youtube.com/watch?v=QyO_tUIFc8w
к 2018 году бомбы получат важное усовершенствование - модуль наведения по GPS, благодаря которому B61-12 будет обладать такой же точностью, как и обычные высокоточные бомбы, наводимые по GPS, и поражать цель с максимальным отклонением в один-два метра. Повышенная точность очень важна для ядерного снаряда, так как позволяет снизить мощность боевой части при сохранении высокой вероятности уничтожения цели. GPS-вариант B61-12 может иметь боевую часть мощностью 10-50 килотонн по сравнению с 340 килотоннами у старых вариантов бомбы.
В настоящее время В61-12 имеют четыре варианта по выбору мощности - 0.3, 5, 10, и 50 килотонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения: мощность первой и единственной использованной в реальной войне атомной бомбы "Толстяк" составила 21 килотонну. В результате взрыва в японском городе Нагасаки погибло примерно 73000 человек и ещё 35000 умерли от облучения и ранений.
В связи с этим высказываются предположения, что очередная модель в серии B61 на самом деле является фактически сбрасываемым снарядом нового поколения - первой управляемой ядерной бомбой свободного падения ВВС США. Об этом заявил директор информационных проектов в области ядерных разработок Федерации американских ученых Ханс Кристенсен. По его словам, В61-12 предназначена для поражения таких военных целей, как авиабазы, морские порты, склады оружия, концентрации войск, системы ПВО, командные пункты и системы управления, в том числе находящие в забетонированном бункере глубоко под землей.
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Тому свидетельства:
- "минский" сговор с Кремлем, выдача его нападение на Украину за миротворчество в якобы внутриукраинском конфликте;
- снабжение ресурсами агрессора;
- прозрачность границы с захваченными территориями;
- безвизовый режим агрессору;
- функциронирования банков агрессора в Украине;
- государственного препятствования адекватному военному сопротивлению агрессору и освобождению захваченных территорий;
так, что и войны особо затратной не надо.
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"Конфликт в середине власти, конфликт между властью и обществом и разбалансировка всей государственной системы. Я говорил публично некоторым главам фракций, что в то время, когда Украина ведет войну против агрессора, проводить атаки, поднимать вопрос импичмента Президента Украины, который одновременно является Главнокомандующим Украинской армии, - непродуктивно, неэффективно и опасно для страны. У нас было много времени до того, и будет время для этого во время нашего мирной жизни", - считает спикер.Источник: http://censor.net.ua/n436432
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